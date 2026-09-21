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Jak bydlí tchyně Leoše Mareše: Moderátor natočil její luxusní a pohodlný byt plný světlých tónů

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Helena Harabinová se po změně bydlení zabydluje v bytě, kde hrají hlavní roli světlé barvy, vzdušnost a střídmá elegance.
Fotografie Leoše Mareše, Moniky Marešové a Heleny Harabinové

Fotografie Leoše Mareše, Moniky Marešové a Heleny Harabinové

Zdroj: Foto: NextFoto, Leoš Mareš, Monika Marešová a Helena Harabinová na představení módní značky my.pled
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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