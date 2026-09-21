Jak bydlí tchyně Leoše Mareše: Moderátor natočil její luxusní a pohodlný byt plný světlých tónů

Helena Harabinová se po změně bydlení zabydluje v bytě, kde hrají hlavní roli světlé barvy, vzdušnost a střídmá elegance.
O Heleně Harabinové se v posledních dnech začalo psát také v souvislosti s jejím novým bydlením. Leoš Mareš ukázal na Instagramu, jak dnes bydlí jeho tchyně, a záběry okamžitě přitáhly pozornost. Na In-Lifestyle jsme se proto podívali nejen na samotný interiér, ale také na ženu, která v něm žije.
Kde dnes Helena Harabinová bydlí a čemu se věnuje
Helena Harabinová se do nového bytu přestěhovala přibližně před rokem a půl a jeho podobu stále postupně dolaďuje. Ve veřejném prostoru přitom není známá pouze jako maminka Moniky Marešové a tchyně Leoše Mareše. Má za sebou vlastní pracovní kariéru, během níž prošla od zaměstnaneckých pozic až k vysokému managementu a vlastnímu podnikání. Ještě před revolucí se s rodinou přestěhovala do Londýna, kde pracovala na československé ambasádě. Dodnes patří k jejím zájmům cestování, které sama označuje za jeden ze zdrojů své inspirace.
Výraznou součástí jejího života je také pomoc ženám se závislostí na alkoholu, s níž sama bojovala. Je jednatelkou spolku Pavučina, který pomáhá ženám po léčbě znovu se začlenit do běžného života. O své zkušenosti mluví otevřeně a letos v březnu v Českém rozhlase uvedla, že je už 20 let bez alkoholu. Právě vlastní zkušenost podle ní hraje při pomoci ostatním ženám důležitou roli.
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Světlé tóny, měkké linie a minimum rušivých prvků
Záběry na Instagramu Leoše Mareše ukazují byt Heleny Harabinové jako elegantní, světlý a vzdušný prostor. Sama zmínila, že ještě není úplně hotový. A možná mu to docela svědčí. Nepůsobí jako interiér z katalogu, kde se člověk bojí posunout hrnek na stole. V tuto chvíli je to prostě domov, který se dává dohromady za běhu.
Nejvýraznější jsou světlé barvy: bílá, smetanová, béžová a jemné přírodní tóny. S jednoduchým nábytkem a čistšími plochami se byt blíží modernímu minimalismu, místy i měkčímu soft scandi stylu. Nejde ale o přísný minimalismus, v němž všechno působí až nedotčeně. Výsledek je civilnější a hlavně praktický. Světlý základ navíc dobře funguje i v době, kdy zařízení ještě není dotažené do finální podoby.
Jaký styl interiéru to vlastně je
Kdyby se měl byt zařadit přesněji, boho ani výrazný glamour to nejsou. Chybí vrstvení textilií, vzory a množství dekorací typické pro boho, stejně jako lesk, výraznější kontrasty a nápadnější materiály charakteristické pro glamour. U Heleny Harabinové je patrná především střídmost.
Výhodou takového základu je, že se dá postupně měnit bez velkých zásahů. Přibude obraz, jiná lampa, textilie nebo několik osobnějších věcí a místnost může získat úplně jiný charakter. U bytu, který se stále zařizuje, je to poměrně praktické řešení.
Kontrast s bydlením Marešových je zřejmý, stylově si ale rozumí
Leoš Mareš s Monikou žijí v břevnovském penthousu za 39 milionů korun. Má přes 250 metrů čtverečních a tři velké terasy. Byt Heleny Harabinové je samozřejmě jiný velikostí i účelem. Přesto se v obou interiérech objevuje podobná linka: čistší řešení, vzduch, světlo a prostor, který není zbytečně zahlcený.
Tady je asi nejzajímavější ten rozdíl. Zatímco u Marešových jde o výrazně větší a luxusnější bydlení, byt Harabinové byt působí civilněji a méně přepychově. Přitom ani jeden prostor nestaví na množství dekorací nebo výrazných barevných kombinacích.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jak bydlí tchyně Leoše Mareše: Moderátor natočil její byt plný světlých tónů s důrazem na pohodlí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.