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Nová éra největší hudební soutěže planety započne už v listopadu. Některé krajiny se ji však z opodstatněných důvodů rozhodly bojkotovat

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Eurovision Song Contest (česky Velká cena Eurovize) letos v listopadu poprvé rozšíří své pole působnosti na asijský kontinent. Celkem jedenáct zemí vyšle své reprezentanty do thajského Bangkoku, kde budou soutěžit o titul hudebního šampiona. Které státy se hudebního klání zúčastní, které Eurovizi ignorují a jak se můžete zapojit do hlasování i vy?
Nová éra největší hudební soutěže planety započne už v listopadu. Některé krajiny se ji však z opodstatněných důvodů rozhodly bojkotovat

Nová éra největší hudební soutěže planety započne už v listopadu. Některé krajiny se ji však z opodstatněných důvodů rozhodly bojkotovat

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

Web nabízí autentický vhled do světa, který je vzdálený, a přesto stále blíž – díky globalizaci, internetu a rostoucímu zájmu o vše, co přichází z východu. Články z AsianStyle.cz propojují zábavu s poznáním a otevírají dveře do světa, který je barevný, rychlý a inspirativní. Články z...

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