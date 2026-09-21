Nová éra největší hudební soutěže planety započne už v listopadu. Některé krajiny se ji však z opodstatněných důvodů rozhodly bojkotovat

Hudební soutěž Eurovize, která je v posledních letech charakteristická zejména svými okázalými kostýmy i extravagantními vystoupeními, se pyšní dlouhou historií sahající až do minulého století. Její příběh se začal psát již v roce 1956 a za tuto dobu se na jejím pódiu objevily hvězdy, o nichž možná ani nevíte, že kdysi soutěžily. Jedná se o nejdéle trvající mezinárodní hudební klání na světě, které pomohlo odstartovat kariéru mnoha slavným interpretům – například švédské skupině ABBA, kanadské zpěvačce Céline Dion nebo italské kapele Måneskin.
Eurovize se na podzim přestěhuje do Asie
První ročník Eurovision Song Contest Asia zavítá do
thajského hlavního města Bangkoku, kde v sobotu 14. listopadu 2026 vypukne velké finále. Soutěž pořádaná pod záštitou Evropské vysílací unie (EBU) a společností Voxovation a S2O Productions představí celkem 11 soutěžících, kteří budou bojovat o titul vůbec prvního vítěze asijské Eurovize. Výherní píseň bude vybrána na základě hlasování odborné poroty i široké veřejnosti, a to v poměru 50 na 50.
https://www.tiktok.com/@eurovision/video/7679879453014609174?q=eurovision%20phillipenes&t=1788869734522
Jaké státy se Eurovision Song Contest Asia zúčastní?
Organizátoři si od asijské verze Eurovize slibují mnohé. Sází na oblibu
K-popu u mladých lidí, kteří budou patrně cílovým publikem této soutěže. S rozmachem asijského hudebního průmyslu a jeho expanzí na Západ přišla nejen vlna nových fanoušků, ale i narůstající počet spoluprací mezi asijskými a americkými hvězdami. Ukazuje se tak, že je o asijskou hudební tvorbu zájem, a právě na to Eurovision Song Contest Asia spoléhá. Hostitelské město Bangkok v září 2026 potvrdilo, že se soutěže zúčastní celkem 11 států – není však vyloučeno, že se k nim přidají i další asijské země.
Než se v sobotu 14. listopadu 2026 uskuteční velké finále, které rozhodne o celkovém vítězi, proběhnou takzvaná národní kola, v nichž každá soutěžní země spolu s fanoušky z celého světa vybere svého reprezentanta. Národní kola odstartovala již v úterý 11. srpna a pokračovat budou až do soboty 17. října. Jako první o své místo v Eurovizi bojovali umělci z
Bhútánu, následovaly Malajsie, Filipíny a Jižní Korea. Mezi další účastníky patří Nepál, Laos, Thajsko, Bangladéš, Vietnam, Mongolsko a Kambodža.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kontroverzní novinka dělí české diváky: Jedni chválí otevírání tabuizovaných témat, druzí říkají, že jde o podívanou bez špetky zábavy Kde mohou zahraniční diváci asijskou Eurovizi sledovat?
Hudební soutěž samozřejmě myslí na mezinárodní publikum. Národní kola, veškerá hudební vystoupení i samotné velké finále mohou diváci z celého světa sledovat na
oficiálním YouTube kanálu Eurovision Song Contest.
Se zahraniční sledovaností se jednoduše počítá a je jí přizpůsoben i systém hlasování. O postupujících účastnících i o následném vítězi mohou fanoušci rozhodovat, ať už pocházejí z jakéhokoliv státu. Oficiální slogan Eurovize ve znění
„United By Music“, tedy „spojeni hudbou“, odkazuje na sílu hudby propojovat lidi ze všech koutů světa. Právě z tohoto důvodu je soutěž vysílána prostřednictvím YouTube, organizátoři však nezapomínají ani na platformy Instagram či TikTok. Eurovision Song Contest Asia si tedy zapnete odkudkoliv. Hlasování se můžete zúčastnit i vy a rozhodnout tak, koho chcete z národního kola vidět ve velkém finále. V sobotu 14. listopadu 2026 pak můžete navíc hlasovat o tom, kdo si zaslouží získat titul prvního vítěze asijské Eurovize.
https://www.youtube.com/watch?v=B0PFVoubJ9o
Tři hudební giganti zůstávají mimo hru
Pokud vás při výčtu států angažujících se v prvním ročníku Eurovision Song Contest Asia napadlo, kde jsou hudební giganti jako
Japonsko, Čína a Indie, na něco jste kápli. Přesně tyto tři státy v seznamu chybí a vypadá to, že se Eurovize nezúčastní ani v dalších letech. Důvodů mají nespočet. Na rozdíl od Jižní Koreje, která K-pop orientuje zejména v posledních letech na americký trh, nemají potřebu expandovat za hranice vlastního území.
Tyto země –
Japonsko, Čína a Indie – se mohou pyšnit kvalitním, soběstačným hudebním průmyslem, který se uživí ve své domovině, a tak nepotřebují hudbu vyvážet dále do světa. Eurovision Song Contest těmto státům nepřináší nic nového a účast v soutěži tohoto typu je pro ně víceméně zbytečná. Existují ale i další důvody, proč Eurovizi svým způsobem bojkotují. Japonsko po mezinárodním úspěchu netouží
Japonsko je ve svém počínání specifické. Ačkoliv tamní hudební trh patří k těm vůbec největším na světě, za hranicemi se o japonské hudbě příliš neví. Na rozdíl od K-popu, který v posledních letech proniká do všech vrstev společnosti, se japonský hudební průmysl orientuje zejména na domácí trh a po mezinárodním úspěchu příliš neprahne. I v Japonsku nalezneme systém idolů, hudební pořady, slavnostní předávání cen (například Japan Record Awards) či soutěže, které mají za cíl vytvořit nové J-popové hvězdy. Toto hudební odvětví zkrátka netouží expandovat za hranice vlastní země, a tak se účast v Eurovizi jeví jako zbytečná. Japonci si jednoduše vystačí sami, jelikož J-pop slouží primárně domácímu publiku. Zde můžeme vidět silný kontrast s K-popem, který si na mezinárodním exportu v současné době zakládá čím dál tím více.
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Pro
Čínu je Eurovision Song Contest nejspíše trnem v oku. Hudební průmysl této země se řídí vlastními, státem schválenými pravidly, disponuje domácími streamovacími platformami, stejně jako talentovými soutěžemi. C-pop a Mandapop představují silnou konkurenci dalším hudebním žánrům. Přesto o možné účasti Číny na Eurovizi neustále kolují zvěsti, a tak není vyloučeno, že i tuto zemi v budoucích ročnících nakonec přeci jenom uvidíme. Eurovize symbolizuje soutěž, kde může být každý sám sebou – pojí se s tolerancí, inkluzí, univerzálností a rovnoprávností, podporuje LGBTQ+ komunitu a bojuje proti útlaku menšin. I proto se Číně nezamlouvá a momentálně se jí neúčastní.
Evropská verze Eurovize byla v
Číně vysílána v letech 2015 až 2017 prostřednictvím čínské televizní stanice Mango TV. V roce 2018 jí ale byla odebrána vysílací práva samotnou Evropskou vysílací unií. Čína totiž cenzurovala LGBT symboly a duhové vlajky a odmítala vysílat některá vystoupení bez zásahů. Tehdy se cenzury dočkalo Irsko, které vyslalo na pódium dva tanečníky, a také Albánie. Evropská vysílací unie se tak nechala slyšet, že cenzura ze strany Číny byla v rozporu s hodnotami Eurovize.
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Když se řekne indický zábavní průmysl, patrně vám přijde na mysl
Bollywood. Indické filmy jsou pro tamní kulturní segment velice důležité a hudební průmysl je soběstačným odvětvím, které se nepotřebuje prezentovat Západu v mezinárodní soutěži. V Indii mají vlastní představy o tom, jak má znít hudební hit, jak má vypadat předávání cen či co mají zosobňovat indické celebrity. Důraz je kladen také na regionální jazyky, jako jsou tamilština, paňdžábština či telugština. Indická hudba je propojena s tamní filmovou tvorbou a žije si svým vlastním životem, aniž by měla za cíl kamkoliv expandovat. Systém jako takový v Indii funguje a zdá se, že jej země neplánuje měnit.
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Zda se hudební soutěž tohoto typu v
Asii uchytí, nelze v tuto chvíli s jistotou konstatovat. Pravdou je, že od roku 2000 se objevilo již několik pokusů o vytvoření asijské verze mezinárodní hudební soutěže, avšak žádný z nich nebyl doposud úspěšný.
„Když si připomínáme 70. výročí Eurovision Song Contest, připadá nám obzvláště smysluplné zahájit tuto novou kapitolu právě v Asii, regionu bohatém na kulturu, kreativitu a talent,“ uvedl ve svém prohlášení z 31. března 2026 Martin Green, ředitel soutěže Eurovision Song Contest.
https://www.youtube.com/shorts/T5okli8K1ag
Bude-li mít první ročník Eurovision Song Contest Asia úspěch, účastníci se jen pohrnou. Kupříkladu
Kazachstán potvrdil, že v současné době ohledně své možné účasti v soutěži nadále jedná. Vysílací společnosti v dalších státech svou účast stále zvažují. Očekává se, že by se v budoucnu mohly do soutěže zapojit i další středoasijské země.
Zda se tak stane, je nejen otázkou času, ale také otázkou úspěšnosti prvního ročníku soutěže. Pokud tedy milujete hudbu, zbystřete. Již v sobotu 14. listopadu 2026 nás čeká první finále velkolepého hudebního utkání Eurovision Song Contest Asia. Čekání si můžete zpříjemnit sledováním zbývajících národních kol. Veškerá soutěžní vystoupení po jejich odvysílání naleznete na
oficiálním YouTube kanálu Eurovision Song Contest. Zdroje: Autorský text, Eurovision (1), Eurovision (2), Eurovision (3), BBC, Aussievision - Eurovision from Down Under (1), Aussievision - Eurovision from Down Under (2), Eurovisionworld