Nehezká módní chyba českých dam 60+. Podle stylistek ji opakují už od 90. let a přidávají si tím klidně i 10 kg v pase

Devadesátá léta přinesla do šatníků kousky, které tehdy vypadaly jako řešení na všechno. Mnoho dnešních šedesátnic si z té doby odneslo zvyk, kterého se drží dodnes. Stylistky ho přitom řadí k nejčastějším důvodům, proč postava působí těžší, než ve skutečnosti je.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Pohodlný zvyk z devadesátek
Řeč je o volných svršcích bez tvaru. Obří svetry a dlouhé topy sahající přes boky patřily k typickým kouskům devadesátých let. Kdo si je tehdy oblíbil, sahá po nich často i dnes, jen z jiného důvodu. Víc látky má schovat partie, se kterými žena není spokojená.
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Skutečná kila žádná halenka nikomu nepřidá. Oko ale postavu v takovém oblečení vyhodnotí jako výrazně mohutnější.
Foto: Unsplash.com Kde zmizí pas, přibude objem
Když látka padá od ramen nebo od poprsí rovně dolů, schová místo, kde se tělo přirozeně zužuje. Postava tak přijde o svůj obrys a trup najednou vypadá jako rovný sloupec. Opticky se přitom rozšíří i ramena a boky.
„Přestává být vidět pas, zanikne linie boků, a žena pak vypadá, jako by měla o dvě konfekční čísla víc,“ uvedla pro Svět ženy stylistka Tereza Vostárová.
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Módní odborníci radí držet se jednoduché rovnováhy. Pokud je nahoře hodně látky, dole by měl být střih užší. K prostornému svetru se tak skvěle hodí úzké kalhoty ke kotníkům nebo rovná pouzdrová sukně.
Když si žena k dlouhé haleně přidá ještě kalhoty se širokými nohavicemi, působí celá postava těžce a neforemně.
Foto: Shutterstock.com Stačí pásek nebo zastrčený cíp
Oblíbený volný kousek není nutné hned vyhazovat. Pas mu vrátí tenký pásek, který se hodí třeba přes jednoduché šaty nebo delší košili. Postavu tím rozčlení a dodá jí ženštější proporce.
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Druhá možnost nestojí ani korunu. Do kalhot nebo sukně stačí zasunout jen přední díl halenky a zbytek nechat volně. Pas je rázem vidět a nohy pak vypadají delší.
Na látce záleží víc, než se zdá
Silnější a tuhé bavlněné tkaniny drží vlastní tvar, takže kolem těla vytvářejí zbytečný objem. Mnohem lépe dopadnou měkké materiály jako viskóza nebo modal, které se hýbou spolu s tělem.
O pohodlí přitom žena nepřijde. Oblečení nemusí být upnuté, aby postavě slušelo, stačí když naznačí pas a zachová proporce.
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