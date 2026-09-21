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Jak dnes žije Otakar ze Života na zámku: Petr Rajchert si změnil příjmení a má za sebou kruté období

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Diváci si ho pamatují jako Otakara ze Života na zámku i jako tvář spojenou s kapelou Chinaski. Petr Rajchert, dnes Petr Hradil, ale po letech zvolil klidnější cestu.
Fotografie Petra Rajcherta

Fotografie Petra Rajcherta

Zdroj: Foto: NextFoto, Petr Rajchert, dnes Hradil, TK ke třetí řadě cestopisu Bedekr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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