Jak dnes žije Otakar ze Života na zámku: Petr Rajchert si změnil příjmení a má za sebou kruté období

Diváci si ho pamatují jako Otakara ze Života na zámku i jako tvář spojenou s kapelou Chinaski. Petr Rajchert, dnes Petr Hradil, ale po letech zvolil klidnější cestu.
Petr Rajchert se do povědomí diváků zapsal jako Otakar ze seriálu Život na zámku, jeho kariéra ale nikdy nestála jen na herectví. Ještě během studií na DAMU se podílel na začátcích kapely, která se později proslavila jako Chinaski. Z televizní obrazovky se tak na čas přesunul také na hudební pódia a několik let spojoval dvě rozdílné profesní dráhy. Dnes už ho ovšem pod jménem Rajchert hledat nemusíte. Před několika lety si totiž změnil příjmení a z Petra Rajcherta se stal Petr Hradil.
Otakar, kterého si diváci pamatují dodnes
Seriál Život na zámku patřil ve druhé polovině devadesátých let k domácím televizním jistotám. Petr Rajchert v něm hrál Otakara Krále, vnuka postavy, již ztvárnila Jiřina Jirásková. Tato role mu přinesla velkou popularitu. Sám pro Český rozhlas říkal, že díky seriálu už nemusel lidem vysvětlovat, kdo je a čím se živí. Na natáčení navíc rád vzpomínal i kvůli Jiřině Jiráskové, ke které měl jako mladý herec přirozený respekt.
Ve stejné době ale rozvíjel ještě jednu výraznou část svého života. Rajchert patřil mezi spoluzakladatele skupiny Chinaski, jejíž základy vznikly už během jeho studií na DAMU. V kapele působil jako zpěvák a saxofonista a zůstal v ní až do roku 2000. Chinaski se mezitím z původních Starých hadrů proměnili v jednu z nejvýraznějších českých kapel druhé poloviny devadesátých let a úspěch alba Dlouhej kouř jim přinesl masovou popularitu.
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Rajchert nakonec ze skupiny odešel, protože se mu nedařilo skloubit hudbu s herectvím a rodinným fungováním. Hudbu ale ze svého života úplně nevymazal a později se věnoval také hudební dramaturgii. Postupně se však jeho profesní cesta posunula především k moderování. Objevoval se například v pořadech České televize a několik let byl jednou z tváří ranního vysílání.
Dnes je z Petra Rajcherta Petr Hradil
V roce 2021 udělal krok, který by u známé osobnosti možná málokdo čekal. Oficiálně si změnil příjmení z Rajcherta na Hradila. Nešlo přitom jen o změnu jména, pod kterým vystupoval v televizi. Hradil se tím chtěl vrátit k rodinné linii svého otce. Ten se totiž do svých čtrnácti let jmenoval Hradil, než v rodině došlo ke změně příjmení.
Jak později vysvětlil v pořadu Face To Face, změnou chtěl zároveň zajistit, aby jeho děti nesly stejné příjmení jako on. „Všichni budeme Hradilovi,“ vysvětloval v souvislosti s narozením syna Tomáše. Nové příjmení tak pro něj nebylo jen osobním rozhodnutím, ale také návratem ke jménu, které mělo v jeho rodině původně své místo.
Pro diváky tím ale vznikla trochu zvláštní situace. Člověk, kterého si celé generace pamatují jako Petra Rajcherta, dnes vystupuje jako Petr Hradil. A zatímco jeho původní příjmení zůstává spojené především s Otakarem ze Života na zámku a Chinaski, pod novým jménem se už výrazněji profiluje jako moderátor a člověk, který se soustředí na rodinu a vlastní život mimo svět někdejší slávy.
Z herce a muzikanta se stal především moderátor
Z obrazovky přitom nezmizel. Petr Hradil se postupně přesunul od hereckých rolí k moderování a v posledních letech se objevoval především v televizních a rozhlasových pořadech. V roce 2024 například mluvil o tom, že dnes už má k profesnímu životu jiný vztah než v mládí. „Každý se snažíme mít se co nejlíp. Mít rodinu, přátele, peníze a teď toho musíme nějakým způsobem dosáhnout. A touto cestou jsem se nějak domohl, že se všechny hladiny uklidnily a jdu po cestě, která mi dává jednoznačný smysl,“ popsal svůj momentální život.
Jeho dnešní podoba kariéry je tak poměrně odlišná od té, kterou si vybaví diváci při vyslovení jména Petr Rajchert. Tehdy byl mladým hercem ze známého seriálu a zároveň členem kapely, která se rychle dostávala mezi nejpopulárnější české skupiny. Dnes je z něj především moderátor a rodinný člověk, který se ke své někdejší popularitě nemusí za každou cenu vracet.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Jak dnes žije Otakar ze Života na zámku: Petr Rajchert má nové příjmení, 3 syny a hlavně klid byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.