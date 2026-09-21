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Smaženice z hřibů, která překoná každou restauraci: Hotová za 15 minut a voní celým bytem

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Hřiby patří mezi nejcennější lesní houby, které česká kuchyně zná. Smaženice z nich připravená je rychlá, sytá a voní způsobem, který žádná kupovaná náhražka nedokáže napodobit. Stačí jedna hrst čerstvých hub, dvě vejce, cibule a trocha sádla.
Smaženice z hřibů

Smaženice z hřibů

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Smaženice z hřibů, která překoná každou restauraci: Hotová za 15 minut a voní celým bytem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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