Trenér Plzně Kováč se po vyhroceném závěru se Slavií pustil do rozhodčích: Je potřeba je do konce sezony hlídat

Nedělní podvečer v 9. kole Chance Ligy nabídl scénář, který si málokdo dokáže vymyslet. Viktoria šla do vedení, držela ho přes hodinu hry, pak inkasovala vyrovnání a v nastavení přišel moment, který bude česká liga rozebírat ještě dlouho. Sudí Volek po konzultaci s VAR nařídil penaltu za faul Merchase Doskiho na Emanuela Ayaosiho. Brankář Florian Wiegele první pokus Tomáše Chorého vytlačil na tyč. Jenže rozhodčí vyhodnotili, že Doski vběhl do pokutového území dříve, než byl míč znovu ve hře. Penalta se opakovala. Chorý napodruhé proměnil. Konečná: 2:1 pro Slavii.
Co přesně Kováč řekl, a co tím myslel
Radoslav Kováč, který plzeňskou lavičku převzal teprve před měsícem, po zápase neztratil sebekontroli. Nenadával, neházel židlemi. Ale jeho slova měla ostří. „Jsem zvědavý, jestli to všichni budou takhle všechno hlídat až do konce sezony a pískat to,“ řekl podle
oficiálního ohlasu na webu Chance Ligy. Zároveň připustil, že Doskiho zákrok na Ayaosiho byl „zbytečný“, nekritizoval tedy všechno plošně.
Podstata jeho výtky nemířila na existenci pravidla. Mířila na konzistenci. Pokud se v 90.+10 minutě dramatického šlágru hlídá předčasné vběhnutí hráče do vápna s takovou důsledností, musí se stejná přísnost uplatňovat v každém kole, v každém zápase, bez ohledu na to, kdo hraje a jaké je skóre. To je jádro Kováčovy zprávy. A je to otázka, na kterou česká liga odpovídá těžko.
Anatomie jedenácté minuty nastavení
Celý závěr si zaslouží přesnou rekonstrukci, protože v emocích se detaily zkreslují rychle.
90.+7 – Sudí Volek po zásahu VAR nařizuje penaltu za Doskiho faul na Ayaosiho. První pokus – Chorý střílí, brankář Wiegele míč vytlačuje na tyč. Gól nepadá. Vyhodnocení předčasného vběhnutí – Rozhodčí identifikují, že Doski vstoupil do pokutového území předčasně. Podle pravidla 14 IFAB platí: pokud se proviní spoluhráč brankáře a míč z pokutového kopu neskončí gólem, penalta se opakuje. 90.+10 – Trenér brankářů Matúš Kozáčik dostává červenou kartu. Podle zápisu rozhodčího za „použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků.“ Citace ze zápisu, jak ji zprostředkoval iSport: „Jebe vám kurva, jste se posrali.“ 90.+11 – Chorý opakovanou penaltu proměňuje. Slavia vyhrává 2:1.
Právně je verdikt obhajitelný. Pravidlo je jednoznačné, VAR situaci zachytil, rozhodčí postupoval podle předpisu. Jenže právně obhajitelný verdikt a pocit spravedlnosti jsou dvě různé věci, zvlášť když rozhodne zápas v jedenácté minutě nastavení.
Kozáčikův výbuch a co bude následovat
Zatímco Kováčova kritika byla kontrolovaná, Kozáčikova reakce spadá do jiné kategorie. Červená karta a obsah zápisu prakticky garantují, že se případem bude zabývat
Disciplinární komise LFA, která řeší přečiny vzniklé při utkáních i v bezprostřední souvislosti s nimi a zasedá zpravidla po každém ligovém kole.
Orientační precedent existuje: v minulosti komise potrestala asistenta trenéra za urážlivé výroky směrem k rozhodčím zákazem výkonu funkce na tři soutěžní utkání a pokutou 10 tisíc korun. Kozáčikova formulace je přitom nadstandardně explicitní. Dá se čekat, že trest bude přinejmenším srovnatelný, ne-li přísnější.
Samotný Kováč by za svou pozápasovou kritiku teoreticky postižen být mohl, ale jeho formulace zůstala v rovině věcné pochybnosti, ne osobního útoku. Primárním disciplinárním tématem bude jednoznačně Kozáčik.
Plzeň v číslech, která bolí
Deset bodů po devíti kolech. Desáté místo. Třináctibodová propast za vedoucí Slavií s 23 body. Čísla, která by ještě před dvěma lety působila jako špatný vtip.
Sezona Body Plzně po 9 kolech Body Slavie po 9 kolech Rozdíl 2024/2025 22 23 1 2025/2026 18 25 7 2026/2027 10 23 13
Propad je strmý. Před dvěma lety Plzeň ztrácela na Slavii jediný bod a reálně bojovala o titul. Loni sedm. Letos třináct. Matematicky sezonu ztracenu nemá, ale sportovní realita říká něco jiného: teď jde především o to zastavit pád a vrátit se do horní poloviny tabulky.
Otázka, která zůstává viset
Kováč nepožadoval zrušení pravidla. Nepožadoval omluvu. Položil jednu jedinou otázku: bude se takhle pískat pořád? Odpověď nedostane v rozhovoru po zápase. Dostane ji, nebo nedostane, v průběhu zbytku sezony, zápas po zápase, situace po situaci. A právě v tom je háček. Česká liga má s konzistencí rozhodcovského metru historicky problém, který žádná jednotlivá penalta nevyřeší.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl