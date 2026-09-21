Woods se půl roku po autonehodě vrátil na odpaliště: Dokážu zahrát prakticky cokolivPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Woods se půl roku po autonehodě vrátil na odpaliště: Dokážu zahrát prakticky cokoliv
Bývalý bundesligový záložník a dnes skaut Augsburgu seděl v Doosan Areně osobně. Odcházel s dojmem, že...
Třiatřicetiletý Angličan potřeboval na sto bundesligových gólů devadesát osm zápasů. Rekord Dietera Müllera...
V lednu přebíral rozpadlý tým, v květnu slavil návrat do Ligy mistrů a novou smlouvu. Po čtyřech kolech...
Ještě před letní přestávkou věřil, že může útočit na osmý titul. V Madridu už sedminásobný mistr světa...
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