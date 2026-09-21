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Woods se půl roku po autonehodě vrátil na odpaliště: Dokážu zahrát prakticky cokoliv

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Patnáctinásobný vítěz majorů Tiger Woods se poprvé od březnové autonehody objevil na driving range s golfovou holí v ruce. Padesátiletý vítěz 15 majorů odpaloval míčky v Liberty National v New Jersey a na dotaz ohledně svého současného golfu prohlásil, že dokáže zahrát prakticky cokoliv. Zda jde o první krok směrem k soutěžnímu comebacku, však zatím není jasné.
Woods se půl roku po autonehodě vrátil na odpaliště: Dokážu zahrát prakticky cokoliv

Woods se půl roku po autonehodě vrátil na odpaliště: Dokážu zahrát prakticky cokoliv

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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