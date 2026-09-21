Ani máslo, ani olej: bramborová kaše bude nadýchaná díky 1 přísadě

Skoro každá domácnost má svůj vlastní postup na bramborovou kaši a stejně často skončí u husté, těžké hmoty, která na talíři spíš leží, než aby se vznášela. Když se výsledek nepovede, většina lidí sáhne po dalším kusu másla nebo přilije víc mléka. Cesta k opravdu vzdušné kaši ale vede úplně jinudy a stačí k ní jediná surovina, kterou máte nejspíš schovanou v šuplíku mezi věcmi na pečení.
Nadýchanou kaši dělá vzduch
Lehká kaše vzniká tím, že se do brambor dostane vzduch. Právě proto se doporučuje šlehat ji pozvolna a nechat ji trochu nadzvednout. Existuje ovšem způsob, jak jí vzdušnost dodat takříkajíc chemicky, a tím je obyčejná špetka kypřicího prášku.
Funguje na stejném principu jako v těstě na buchty. Jakmile se prášek dostane do teplé a vlhké kaše, začne uvolňovat oxid uhličitý, který celou hmotu provzdušní a nadlehčí. Z ploché přílohy se rázem stane kaše připomínající obláček, aniž byste ji museli topit v tuku.
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Stejnou schopnost má i jedlá soda, se kterou to ovšem není tak jednoduché. Soda je totiž zásaditá a rozběhne se, jen když narazí na nějakou kyselinu, třeba na trochu zakysané smetany nebo pár kapek citronu. Když ji nedostane, zůstane z velké části nevyužitá a hotové kaši vtiskne ostrou, nezvykle chemickou příchuť.
Kypřicí prášek do pečiva má tuhle práci vyřešenou sám za sebe. Obsahuje totiž zásaditou i kyselou složku zároveň, takže mu ke spuštění reakce bohatě stačí teplo a vlhkost brambor. Při rozumném dávkování riziko divné chuti prakticky nehrozí, a proto je zvlášť pro začátek jistější volbou.
Rozdíl mezi oběma kypřidly přehledně shrnuje následující tabulka:
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Kypřicí prášek do pečiva Jedlá soda Kyselá složka má ji rovnou v sobě (zásaditou i kyselou zároveň) jen zásaditá, kyselinu je nutné dodat (např. zakysaná smetana, citron) Aby začal pracovat stačí teplo a vlhkost brambor potřebuje navíc něco kyselého Riziko chuti při rozumném dávkování prakticky žádné bez kyseliny ostrá, chemická příchuť Kolik ho přidat a kdy
U kypřidla platí, že méně znamená víc. Na kilogram brambor bohatě stačí velká špetka, zhruba čtvrtina lžičky. Větší množství chuť spíš pokazí, než aby kaši prospělo, takže se vyplatí držet se při zemi.
Přidejte ho úplně nakonec, těsně před posledním vyšleháním, do horkých rozmačkaných brambor. Pokud sázíte na sodu, nezapomeňte k ní přihodit něco kyselého, jinak se kýžený efekt nedostaví. U prášku do pečiva tenhle krok řešit nemusíte, kyselinku už nese v sobě.
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Žádné kypřidlo nezachrání kaši postavenou na špatných bramborách. Vsaďte proto na moučnaté hlízy značené jako varný typ C. Škrobu mají spoustu, takže se uvaří doměkka, snadno se rozdrolí a ochotně do sebe navážou tekutinu i vzduch.
Slité brambory nechte ještě chvíli stát v teplém hrnci bez pokličky, ať se z nich vypaří zbytková voda. Mléko i smetanu lijte do brambor vždy zahřáté, jinak kaši zchladí a udělají ji těžkou a mazlavou. A hlavně se vyhněte ponornému mixéru. Z bramborového škrobu vytáhne gumovou, lepkavou hmotu, kdežto lis nebo obyčejná ruční metlička udrží kaši jemnou a vláčnou.
Základ nadýchané kaše tvoří moučnaté brambory a ruční zpracování metličkou nebo lisem, ponorný mixér z ní udělá gumovou hmotu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kyselá kapka navíc pro lehkost
Když už do kaše přidáváte kyselou složku kvůli sodě, můžete z ní vytěžit i lepší chuť. Osvědčeným trikem je také půl lžičky vinného nebo jablečného octa, který se hodí hlavně ke starším bramborám. Podtrhne jejich vlastní nasládlou chuť a celou hmotu zároveň nadlehčí.
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Stejně dobře zafunguje lžíce smetanového sýra. Kromě krémové textury dodá i jemně nakyslý tón, který vyváží mastnotu i škrobovou hutnost, takže výsledná kaše chutná svěžeji. Výsledkem je vzdušná příloha, kterou nadlehčí špetka kypřidla a pořádná dávka vzduchu, a to bez jediného gramu tuku navíc.
Zdroje: https://casprobydleni.cz/domacnost/jak-vyslehat-bramborovou-kasi-tipy-vareni/michaelapisanova/, https://www.toprecepty.cz/clanky/9382-jak-pripravit-hedvabne-jemnou-bramborovou-kasi-jde-to-i-bez-masla/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/bramborova-kase-jedla-soda-30001116.html, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-na-nejlepsi-bramborovou-kasi-ocet/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/dokonala-bramborova-kase-triky-maslo, https://www.nasdum.eu/nadychana-bramborova-kase-zadny-problem-s-jednoduchym-trikem/