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Apple po čtyřech letech chystá nový Studio Display. Jeden klíčový parametr ale stále visí ve vzduchu a znervózňuje

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KOMENTÁŘ | Základní model za 42 990 Kč překresluje obraz 60krát za sekundu. Téměř dvakrát dražší XDR zvládne 120 Hz, ale ne s každým Macem.
Počítač Mac, Apple Studio Display

Počítač Mac, Apple Studio Display

Zdroj: Seasider53 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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