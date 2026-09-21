Apple po čtyřech letech chystá nový Studio Display. Jeden klíčový parametr ale stále visí ve vzduchu a znervózňuje

Monitor, který u Macu vydržel bez obměny čtyři roky, obměnil Apple skoro nepozorovaně. Kdo v obchodě hledá nový Studio Displej, narazí na dvě obrazovky se stejnou úhlopříčkou 27 palců a s rozdílem 42 000 Kč v ceně. Levnější z nich nedostala vlastnost, která se u předchozí generace často řešila: plynulejší obraz. Dražší ji má, jenže pouze v kombinaci s určitými počítači. Redakce Mobify proto otevřela technické specifikace obou modelů, český ceník i přehled technologií, který Apple k novému XDR vydal v dubnu 2026, a rozdíly vypadají jinak, než by naznačovalo jméno na krabici.
Ze slibovaného jednoho monitoru se nakonec staly dva
Apple Studio Display je externí displej k počítačům Mac, první generace se prodávala od roku 2022. Nástupce a jeho dražšího sourozence Apple Studio Display XDR představil výrobce v
tiskové zprávě ze 3. března 2026, předobjednávky spustil 4. března a prodej 11. března 2026. Oba modely mají úhlopříčku 27 palců. Studio Display XDR podle Applu nahrazuje Pro Display XDR z roku 2019, takže profesionální obrazovka se z 32 palců zmenšila na 27.
Rozdíl 42 000 Kč mezi základními cenami obou modelů vychází z
ceníku Apple Česko, ve kterém redakce Mobify obě částky k 17. září 2026 dohledala. U starší generace uváděl výrobce cenu od zhruba 42 500 Kč (1 749 €).
Položka Hodnota Zdroj a datum Apple Studio Display (2026) od 42 990 Kč Apple Česko, náhled 17. 9. 2026 Apple Studio Display XDR od 84 990 Kč Apple Česko, náhled 17. 9. 2026 Rozdíl základních cen 42 000 Kč výpočet redakce Mobify: 84 990 Kč − 42 990 Kč
Ještě v únoru se přitom psalo o tom, že nové displeje prozradily dva kódy schované v systému macOS, a jeden údaj z tehdejších spekulací zůstal bez oficiálního potvrzení.
Co z předvydávacích spekulací vydání přežilo a co ne
Server
Macworld 20. února 2026 napsal, že v systému macOS 26.3 jsou kódy J427 a J527 a že jde o dvě varianty nové generace Studio Display. Dvojice modelů se skutečně potvrdila. Tentýž text ale mluvil i o čipu A19 z iPhonu 17, který měl nahradit starší A13 a vylepšovat obraz webkamery i zvuk.
V tiskové zprávě Applu, v technických specifikacích obou modelů ani v přehledu technologií redakce Mobify označení A19 nenašla. Není to vyvrácení; znamená to pouze, že pro tento údaj chybí oficiální opora. Parametr, který výrobce neuvedl, se nemá číst jako potvrzený. U obnovovací frekvence naopak žádná nejistota nezůstala. Jen odpověď vypadá jinak, než kupující čekali, a u dražšího modelu má ještě jednu podmínku.
Plynulejší obraz má jen dražší model. A ani to nemusí stačit
Obnovovací frekvence 60 Hz znamená, že se obraz překreslí 60krát za sekundu. Při 120 Hz působí plynuleji posouvání stránky, pohyb kurzoru i přehrávání videa. Základní
Studio Display (2026) zůstal podle specifikací na 60 Hz a jasu 600 nitů, Studio Display XDR má 120 Hz s adaptivní synchronizací, mini-LED podsvícení s 2 304 zónami stmívání a špičkový jas 2 000 nitů v režimu HDR, tedy při zobrazení s vysokým dynamickým rozsahem, které umožňuje zachovat detaily v tmavých i velmi světlých částech obrazu.
Ze specifikací XDR a z přehledu technologií, do kterého redakce Mobify nahlédla, plyne jedno omezení: Macy s čipy M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2 a M3 podporují tento displej při frekvenci nejvýše 60 Hz. Oba monitory vyžadují Mac s čipem Apple a systém macOS Tahoe 26.3.1 nebo novější. Z tabletů zvládne u XDR 120 Hz podle Applu iPad Pro s čipem M5, ostatní kompatibilní iPady 60 Hz. Jaký čip máte, zjistíte v nabídce Apple v rohu obrazovky, v okně O tomto Macu, v řádku Čip.
Čtyři roky čekání a rozhodnutí za 42 tisíc
Apple monitory obměnil, ale hlavní vylepšení rozdělil podle ceny. Označení nový Studio Display je proto matoucí: patří ke dvěma produktům, které dávají na otázku plynulosti dvě různé odpovědi.
Kdo chce lepší kameru, zvuk, připojení a ostrý 5K obraz, ten je dostane za 42 990 Kč, pokud mu 60 Hz nevadí. Kdo si přišel pro 120 Hz a HDR, zaplatí 84 990 Kč a potřebuje k tomu i dostatečně nový počítač. Dá se namítnout, že profesionální panel je prostě dražší technologie. Jenže se prodává pod stejnou značkou Studio Display a se stejnou úhlopříčkou, takže rozdíl 42 000 Kč nese označení, které ho samo o sobě nevysvětluje.
Druhé dveře se vyplatí otevřít jen tomu, kdo za nimi má i správný Mac. Starší generaci z roku 2022 má smysl zvažovat jen za výrazně nižší cenu; v českém obchodě Applu už redakce Mobify našla nový model, u ostatních prodejců je potřeba hlídat přesný modelový rok.
Metodika
Redakce Mobify pracovala s tiskovou zprávou Applu ze 3. 3. 2026, s technickými specifikacemi Studio Display (2026) a Studio Display XDR, s přehledem technologií Studio Display XDR z dubna 2026 a s nákupními stránkami Apple Česko ve stavu k 17. 9. 2026. Do výpočtu cenového rozdílu vstoupily pouze dvě hodnoty, 84 990 Kč a 42 990 Kč, rozdíl činí 42 000 Kč; částka 1 749 € je přepočtena kurzem ČNB 24,315 Kč/EUR k 17. 9. 2026 na zhruba 42 500 Kč a je jen orientační, protože o české ceně rozhoduje ceník Applu. Výraz „A19“ se při kontrole 17. 9. 2026 v žádném z uvedených dokumentů Applu nevyskytl. Monitory redakce Mobify neměla v ruce, netestovala je ani neměřila, všechny parametry pocházejí z dokumentů výrobce. Článek nezahrnuje primární ověření kódů J427 a J527 přímo v macOS 26.3, opírá se jen o Macworld, a nezahrnuje plošnou dostupnost starší generace u českých prodejců, která zůstala otevřená.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda