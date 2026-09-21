Provoz na dálnici D5 u Prahy zablokovala hromadná nehoda

Provoz na dálnici D5 u Prahy zablokovala hromadná nehodaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hromadná nehoda na dálnici D5 u Loděnice. Foto: HZS Středočeského kraje
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ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →
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