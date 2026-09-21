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Provoz na dálnici D5 u Prahy zablokovala hromadná nehoda

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Na kilometru 7,5 dálnice D5 ve směru na Prahu došlo v pondělí ráno k hromadné dopravní nehodě několika vozidel. Na místě zasahují záchranáři, hasiči a policisté.
Hromadná nehoda na dálnici D5 u Loděnice. Foto: HZS Středočeského kraje

Hromadná nehoda na dálnici D5 u Loděnice. Foto: HZS Středočeského kraje

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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