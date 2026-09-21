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Odborníci doporučují položit víčko od PET lahve do odtoku u sprchy. Chytrý trik ocení především ženy

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Vlasy a zbytky mýdla dokážou během pár týdnů ucpat sprchový odtok tak důkladně, že voda stojí a koupelna se mění v mokřad. Existuje však geniálně prostá prevence, která stojí nula korun a funguje spolehlivěji než chemie.
Odborníci doporučují položit víčko od PET lahve do odtoku u sprchy. Chytrý trik ocení především ženy

Odborníci doporučují položit víčko od PET lahve do odtoku u sprchy. Chytrý trik ocení především ženy

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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