Odborníci doporučují položit víčko od PET lahve do odtoku u sprchy. Chytrý trik ocení především ženy

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Stojatá voda kolem kotníků, pomalý odtok a nevzhledný kal na dně sprchového koutu – tuhle situaci zná snad každá domácnost. Problém obvykle nespočívá v porouchané instalaci, ale v banální kombinaci vypadaných vlasů, mýdlové pěny a zbytků gelů. Všechny tyto látky se spojí hluboko v potrubí v kompaktní zátku, kterou pak musíte pracně likvidovat buď agresivními chemikáliemi, nebo instalatérským hákem.
Přitom existuje prevence tak jednoduchá, že zní téměř neuvěřitelně. Stačí obyčejné plastové víčko z nápojové lahve, které většina lidí bez přemýšlení hází do tříděného odpadu. Tento drobný předmět dokáže fungovat jako účinný lapač nečistot přímo u vstupu do odpadu – a ocení ho především domácnosti s více lidmi nebo s dlouhými vlasy.
Jak funguje mechanismus zachytávání vlasů
Když necháte sprchový odtok zcela volný, proud vody strhává jednotlivá vlasová vlákna přímo do úzkého hrdla potrubí. Vlasy pak klesají až k ohybu sifonu, kde se zachytí na nerovnostech a postupně na sebe nabalují další nečistoty spolu s mastnými zbytky kosmetiky. Výsledkem je pevná organická zátka, kterou už nelze odstranit pouhým proplachem horkou vodou.
Plastové víčko vložené do odtoku vytvoří v cestě proudu mechanickou překážku. Voda kolem něj stále volně obtéká, ale vlasy se zachytávají o jeho hrany a přirozeně se ovíjejí kolem těla víčka. Místo nekontrolovaného sklouznutí do hlubin potrubí tak vlákna zůstávají bezpečně na povrchu, odkud je lze snadno odstranit.
Víčka od PET lahví bývají nejčastěji vyrobena z polypropylenu (PP). Tento typ plastu je mimořádně chemicky i tepelně odolný, takže bez problému snese horkou vodu i působení sprchových gelů. Díky tomu může jedno víčko sloužit dlouhé týdny, než se opotřebuje nebo zanese natolik, že ho vyměníte za nové z další dopité minerálky.
Správné umístění je klíčové pro funkčnost
Cílem není otvor odtoku hermeticky uzavřít, ale pouze jej částečně vymezit tak, aby voda stále volně odtékala. Víčko je nutné do prostoru odtoku položit tak, aby kolem něj proud bez potíží proudil. Podle typu sprchové mřížky či vpusti se vyplatí vyzkoušet různé způsoby uložení – někdy funguje položení hladkou stranou nahoru, jindy obráceně, případně lehce vzpříčené v hrdle odtoku u širokých otvorů.
Důležité varování: Nepoužívejte příliš malá víčka, která by mohla nechtěně sklouznout přímo do odpadního potrubí. Pokud by se víčko zaseklo hluboko v sifonu, způsobilo by naopak masivní ucpání, které se mechanicky i chemicky velmi obtížně odstraňuje. Zvolte raději větší víčko, které bezpečně zůstane na povrchu.
Kvůli novým ekologickým nařízením EU jsou dnes víčka k lahvím připevněna napevno pomocí plastového kroužku. Pro toto využití je tedy nutné víčko od kroužku na hrdle lahve nejprve odstřihnout nebo odtrhnout.
Prevence šetří peníze i životní prostředí
Největší výhoda celého systému se projeví bezprostředně po každém sprchování. Místo abyste museli zkoumat, co všechno už zmizelo v hlubinách potrubí, stačí udělat jeden rychlý pohyb. Seberete zachycený chomáč vlasů z víčka, vyhodíte jej do koše a místo opláchnete. Pravidelné odstraňování zachycených vlasů v malém množství zabrání tomu, aby se v odtokovém systému vytvořila rozsáhlá zátka.
Tato metoda představuje výrazně šetrnější alternativu k častému používání agresivní chemie. Běžné hydroxidové čističe odpadů sice dokážou organické nánosy rozpustit, ale při opakované aplikaci mohou zatěžovat starší těsnění potrubí a výrazně neprospívají životnímu prostředí. Mechanická prevence u vstupu do odpadu je vždy rozumnější volbou než následné hašení havárie s neprůchodnou vanou a stojatou vodou.
Pravidelná údržba zabere sotva pár vteřin denně, ale ušetří spoustu zbytečných starostí, nákladů za instalatéra i nepříjemných zápachů z ucpaného potrubí. A víčko z nápojové lahve tak nachází skvělé druhotné využití přímo v interiéru – místo aby skončilo v kontejneru, poslouží ještě dlouhé týdny jako spolehlivý strážce čistého odtoku.
Zdroje článku: zena.blic.rs, cronista.com, tudogostoso.com.br, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová