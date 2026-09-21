Zahrada plná květů až do listopadu: 8 trvalek, které kvetou, i když všechno kolem už dávno odkvetlo

Tři jistoty pro každou českou zahradu bez složité péče
Kdo hledá bezúdržbový základ podzimního záhonu, začne u trojice chryzantéma, hvězdnice a rozchodník. Chryzantémy, v českém zahradnictví tradičně prodávané jako listopadky, mají podle
RHS okno kvetení od září do listopadu. Jednoduché, kopretinové typy navíc poskytují nektar pozdně létajícím včelám a motýlům, takže záhon plní i ekologickou funkci. Hvězdnice novobelgická rozkvétá od poloviny léta a drží barvu hluboko do října; její fialové, růžové či bílé květy se hodí do plného slunce i lehkého polostínu. Rozchodník „Herbstfreude“ (dnes botanicky Hylotelephium) přidává k paletě růžovočervené polštáře, které po odkvětu přecházejí do hnědých semeníků a zůstávají architektonicky zajímavé celou zimu.
Všechny tři druhy spolehlivě přezimují v českých zónách 5 až 7, nepotřebují vyzvedávání hlíz ani speciální zimní manipulaci. Chryzantéma si v drsnějších polohách řekne o vrstvu suchého mulče a propustnou půdu, aby kořeny nestály v mokru. Rozchodník a hvězdnice zvládnou i bez toho.
Efektní doplňky, které si pozdní kvetení vykupují péčí
Jiřiny patří mezi nejokázalejší podzimní kvetoucí rostliny; jejich paleta sahá od smetanové přes lososovou po téměř černou. Kvetou od léta až do prvního mrazu, který poškodí nať a okvětní plátky. V české praxi to znamená, že v teplých polohách drží barvu klidně do listopadu. Háček spočívá v zazimování: po prvních mrazících se hlízy vyzvednou, očistí a uloží v bezmrazém prostoru.
RHS doporučuje vyjmout je nejpozději do konce listopadu, i kdyby mrazy přišly pozdě.
Svíčkovec (Gaura lindheimeri) přináší do záhonu vzdušné, motýlkovité květy na tenkých stoncích. Kvete od června až do podzimu, ale vyžaduje slunné stanoviště a výborně odvodněnou půdu. Na podzim ho zásadně nestříhejte; staré stonky slouží jako přirozená ochrana korunky přes zimu. Řez patří až na jaro, ideálně doplněný vrstvou suchého mulče alespoň 5 cm.
Oměj Carmichaelův „Arendsii“ je králem pozdního polostínu. Temně modré květy na 120 cm vysokých stoncích rozkvétají v září a říjnu, tedy v období, kdy modrou barvu v záhonu prakticky nenajdete. Vyžaduje vlhčí, humózní půdu a snáší stín lépe než většina podzimních trvalek. Zásadní upozornění pro domácnosti s dětmi a mazlíčky: celá rostlina obsahuje alkaloidy včetně akonitinu, které podle
NC State Extension zasahují nervový systém a srdce a mohou mít fatální následky po požití. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Japonská sasanka a mochyně: polostín versus podzimní lampionky
Japonská sasanka (Anemone hupehensis a její hybridy) je jednou z nejelegantnějších pozdně kvetoucích trvalek. Růžové či bílé květy na štíhlých stoncích se objevují od srpna a vydrží do října. Snáší slunce i polostín, ale trvá na dostatečné vlhkosti půdy. Časem se rozrůstá kořenovými výběžky, proto ji nesázejte natěsno k jemnějším sousedům.
Mochyně židovská třešeň (Physalis alkekengi) do výběru patří jako jediný zástupce, který podzim drží okrasným plodem. Její papírové oranžové lampionky září od září do prvních mrazů a hodí se i do suchých vazeb. Pozor na dvě věci: v záhonu se šíří podzemními výběžky a může být dominantní, a kromě zralého plodu jsou ostatní části rostliny škodlivé po požití. Zaměňovat ji s jedlou mochyní peruánskou (Physalis peruviana) by byla chyba; peruánská se pěstuje kvůli jedlým bobulím a vypadá jinak.
Kam co vysadit: slunce versus polostín, záhon versus nádoba
Úspěch podzimního záhonu stojí na správném rozdělení podle stanoviště. Pro suché, slunné místo s propustnou půdou volte jiřiny, chryzantémy, svíčkovce, hvězdnice a rozchodníky. Pro vlhčí polostín sáhněte po japonských sasankách a oměji. Mochyni dejte buď na samostatné místo s bariérou proti šíření, nebo do nádoby, kde ji udržíte pod kontrolou.
Do nádob na terase či balkoně se nejlépe hodí jiřiny, chryzantémy a kompaktní svíčkovce. Vyšší hvězdnice, oměje a sasanky potřebují hloubku záhonu a prostor pro kořenový systém.
Druh Kvetení Stanoviště Nádoba Zazimování v ČR Chryzantéma IX–XI Slunce, propustná půda Ano Mulč, drenáž Hvězdnice novobelgická VII–X Slunce až polostín Spíše záhon Přezimuje bez zásahu Rozchodník „Herbstfreude“ VIII–X Slunce Spíše záhon Přezimuje bez zásahu Jiřina VI–první mráz Slunce Ano Vyzvednutí hlíz Svíčkovec VI–X Slunce, drenáž Ano (kompaktní) Mulč, řez až na jaře Japonská sasanka VIII–X Slunce/polostín, vlhčí Spíše záhon Ochrana před mokrem Oměj „Arendsii“ IX–X Polostín, vlhčí Spíše záhon Přezimuje bez zásahu Mochyně židovská Lampionky IX–mráz Slunce Možná (omezí šíření) Přezimuje bez zásahu
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková