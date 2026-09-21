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Manchester United už ví, koho by chtěl místo Carricka. Jméno zná celá Premier League

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V lednu přebíral rozpadlý tým, v květnu slavil návrat do Ligy mistrů a novou smlouvu. Po čtyřech kolech nové sezony ale trenér Manchesteru United Michael Carrick čte, že klub má vyhlédnutého muže pro případ jeho odvolání. Podle deníku Corriere della Sera je jím Antonio Conte.
Manchester United už ví, koho by chtěl místo Carricka. Jméno zná celá Premier League

Manchester United už ví, koho by chtěl místo Carricka. Jméno zná celá Premier League

Zdroj: Manchester United
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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