Manchester United už ví, koho by chtěl místo Carricka. Jméno zná celá Premier League

- Podle Corriere della Sera je Antonio Conte na vrcholu seznamu Manchesteru United pro případ, že by klub odvolal Michaela Carricka
- Rudí ďáblové získali v úvodních čtyřech kolech Premier League jen čtyři body, naposledy prohráli derby s City 0:1
- Italský trenér je bez angažmá od května, kdy předčasně skončil v Neapoli
- Fabrizio Romano tvrdí, že vedení Carrickovi dál plně důvěřuje
- United dnes večer hrají Ligový pohár proti Brightonu
Čtyři body a jeden sporný gól
Start sezony si na Old Trafford představovali jinak. Jediná výhra ze čtyř ligových kol a naposledy porážka v derby, které bolí dvojnásob. Manchester City hrál od 23. minuty bez vyloučeného Phila Fodena. Domácí dvakrát trefili tyč, rozhodl ale Erling Haaland, který se devátým gólem proti United stal nejlepším střelcem derby v éře Premier League. Rozhodcovská organizace Pro Ref později přiznala, že branka platit neměla. Body to United nevrátí.
Přitom ještě v jarních měsících vypadal Carrick jako spasitel. Po odvolaném Rubénu Amorimovi převzal tým v lednu, dotáhl ho na třetí místo a do Ligy mistrů. O trvalé angažmá musel bojovat s vážnou konkurencí včetně Andoniho Iraoly, nakonec ale dostal novou smlouvu.
Sběratel titulů čeká na nabídku
Milánský Corriere della Sera napsal, že Conte je na vrcholu úvah Manchesteru United. Klub podle deníku začíná pozorně vyhodnocovat Carrickovu pozici. Myšlenka na zkušeného a vítězného trenéra prý vedení láká i přesto, že Carrickovi teprve nedávno prodloužilo smlouvu.
Sedmapadesátiletý italský kouč by přitom nešel kamkoli. Svou volnou sezonu je ochoten přerušit jen kvůli opravdu velkému klubu s projektem, který odpovídá jeho ambicím. S Juventusem v letech 2011 až 2014 vyhrál třikrát italskou ligu, s Chelsea v sezoně 2016/17 Premier League, dále titul s Interem i s Neapolí. Tu opustil letos v květnu, rok před koncem smlouvy.
Jeho jméno ovšem krouží i kolem Turína. Juventus pod Lucianem Spallettim zažívá druhý nejhorší ligový start za posledních osm let a část fanoušků sní o Conteho návratu.
Romano hasí, Butt pochybuje
Anglická strana zní výrazně klidněji. „Manchester United je naprosto přesvědčený, že s Michaelem Carrickem bude budoucnost světlá,“ uvedl na svém YouTube kanálu novinář Fabrizio Romano. „Mají jen čtyři body ze čtyř zápasů Premier League, takže výsledkově je to samozřejmě zklamání, ale United o něm zůstávají přesvědčení,“ dodal.
Bývalý spoluhráč Nicky Butt je skeptičtější a v podcastu The Good, The Bad & The Football zapochyboval, že Carrick na lavičce vydrží do ledna. Britský server SportWitness naopak upozorňuje, že italská média rády posílají Conteho do každého velkého klubu. Zmínka o United podle něj může být i vzkazem do Turína, že je trenér k mání.
Carrick zatím hledí jen k dnešnímu večeru a Ligovému poháru proti Brightonu. „Trofeje, úspěchy a dopřát fanouškům tu emoci, to je důležité,“ prohlásil před zápasem.