Ne každý konflikt potřebuje vítěze. Někdy potřebuje jen dva lidi, kteří už nechtějí vyhrát za každou cenu

Mír zní jako velké slovo. Patří k válkám, diplomatům, rezolucím a lidem sedícím u velmi dlouhých stolů. Letošní International Day of Peace ale Organizace spojených národů staví také na myšlence, že mír vzniká každý den a na mnohem menších místech, než jsou konferenční sály.
Třeba mezi dvěma lidmi, kteří se právě pohádali kvůli tomu, kdo měl koupit prací gel. Samozřejmě nejsou partnerské hádky totéž co ozbrojené konflikty. Ale jedna malá myšlenka se do vztahu přenést dá: přestat eskalovat není totéž jako prohrát.
Nejhorší chvíle přichází, když už nechceš problém vyřešit. Chceš dokázat, že máš pravdu
Znáš ten bod. Už ani neposloucháš, co druhý říká. Jen čekáš na mezeru, do které můžeš vložit svůj další argument. A protože tvoje hlava mezitím otevřela archiv, najednou se nehádáte jen o dnešní situaci. Přijde „ty vždycky“, „ty nikdy“, loňská dovolená, jeho matka, tvoje narozeniny a jeden komentář pronesený v autě, který sis z nějakého důvodu dokonale uchovala.
Gottman Institute při práci s partnerskými konflikty dlouhodobě zdůrazňuje význam způsobu, jakým hádka začne. Tvrdý nástup plný kritiky a obviňování často vyvolá obranu a další eskalaci, zatímco tzv. soft start-up se snaží popsat konkrétní problém a potřebu bez útoku na charakter druhého člověka.
Rozdíl je někdy směšně malý. „Ty po sobě nikdy nic neuklidíš.“ versus: „Jsem dneska úplně vyčerpaná a potřebuju, abys prosím uklidil kuchyň ty.“ Obsahově řešíš skoro totéž. Emočně jsou to dvě úplně jiné dveře.
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Jedna z nejužitečnějších vět ve vztahu zní: počkej, tohle už nikam nejde
Nemusíš každou hádku dobojovat v jednom kuse. Když se oba dostanete do stavu, kdy jeden zvyšuje hlas a druhý už jen hledá nejostřejší možnou odpověď, další půlhodina obvykle nevyrábí moudrost. Vyrábí materiál pro následnou omluvu.
Gottmanův koncept „repair attempts“ popisuje drobné pokusy zastavit negativní spirálu: omluvu, humor, žádost o pauzu, přiznání „tohle jsem řekla hnusně“ nebo jednoduché „zkusme to znovu“. Nemusí vyřešit samotný problém. Mají zabránit tomu, aby se kvůli němu poškodilo ještě něco dalšího.
A ano, někdy může repair attempt znít velmi neelegantně. „Promiň. Teď už jsem protivná jen proto, že jsem naštvaná.“ To je pořád lepší než čtyřicet minut dokazovat, že protivná nejsi.
Příměří není zametení problému pod koberec
Tady je důležitý rozdíl. „Nechci se dál hádat“ nesmí znamenat „o tomhle se už nesmí mluvit“. Některé věci je potřeba dořešit. Rozdělení domácnosti, peníze, sex, děti, hranice, důvěru. Přestávka funguje tehdy, když se k tématu skutečně vrátíte v okamžiku, kdy už oba dokážete slyšet víc než vlastní vztek.
Někdy je totiž nejdospělejší věcí uprostřed konfliktu nevyslovit poslední brilantní repliku, která tě právě napadla. I když je opravdu dobrá. I když by ho absolutně položila. Nechat ji zemřít hrdinskou smrtí ve vlastní hlavě.
Protože v partnerském konfliktu můžeš dokonale vyhrát argument a současně udělat něco velmi nepříjemného vztahu.
Dnes je Mezinárodní den míru. Světové konflikty tím samozřejmě nevyřešíme. Ale možná můžeš večer zkusit malý domácí experiment. Až ucítíš, že už se nehádáš kvůli řešení, ale kvůli vítězství, zkus na chvíli přestat. Ne proto, že nemáš pravdu. Ale protože člověk naproti tobě není soupeř.
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Zdroje: United Nations – International Day of Peace 2026: Investing in Peace – For Everyone, Everywhere, Every Day [1], The Gottman Institute – How to Fight Smarter: Soften Your Start-Up [2], The Gottman Institute – Manage Conflict: Repair and De-Escalate [3].