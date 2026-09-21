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Ne každý konflikt potřebuje vítěze. Někdy potřebuje jen dva lidi, kteří už nechtějí vyhrát za každou cenu

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Začalo to úplně obyčejně. On zase něco neudělal, ty jsi něco řekla tónem, o kterém oba víte, že není neutrální, a o sedm minut později se nehádáte o nádobí, ale o všechno od roku 2021. Dnes je Mezinárodní den míru. A možná se trochu míru hodí i do kuchyně.
Ne každý konflikt potřebuje vítěze. Někdy potřebuje jen dva lidi, kteří už nechtějí vyhrát za každou cenu

Ne každý konflikt potřebuje vítěze. Někdy potřebuje jen dva lidi, kteří už nechtějí vyhrát za každou cenu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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