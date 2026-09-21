Ceny benzinu a nafty dál rostou. Vláda dnes oznámí kroky, které mohou změnit situaci u čerpacích stanic

Zdražování pohonných hmot je v posledních týdnech výrazné. Podle údajů společnosti CCS stál ve čtvrtek litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v průměru 45,55 koruny, zatímco litr nafty vycházel na 49,13 koruny. Benzin je tak přibližně o deset korun na litr dražší než ve stejném období minulého roku a u nafty činí meziroční rozdíl zhruba patnáct korun. Benzin se dostal na nejvyšší cenovou úroveň od léta roku 2022. Pro domácnost, která pravidelně dojíždí autem do zaměstnání nebo například vozí děti do školy, už tak současné zdražení může znamenat citelné zvýšení měsíčních výdajů.
Situací se proto bude v pondělí zabývat vláda. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v neděli potvrdil, že konkrétní opatření jsou již připravena, jejich podobu však před jednáním kabinetu nezveřejnil. Vláda se schází ve Strakově akademii v pondělí 21. září od 11 hodin a po skončení jednání je naplánována tisková konference. Teprve na ní by tak mělo být jasné, jakým způsobem chce stát na vysoké ceny pohonných hmot tentokrát reagovat.
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Česko už letos ceny pohonných hmot regulovalo
Současná situace není prvním případem letošního roku, kdy stát kvůli drahému tankování zasahoval. Regulace cen pohonných hmot platila od dubna do poloviny července. Ministerstvo financí tehdy stanovovalo maximální marže a současně určovalo maximální ceny, za které bylo možné benzin a naftu prodávat. U motorové nafty stát rovněž přistoupil ke snížení spotřební daně. Regulace následně v červenci skončila a ceny se znovu začaly vytvářet bez stanoveného cenového stropu.
Není však zatím potvrzeno, že vláda stejný mechanismus zavede znovu. V posledních týdnech kabinet sledoval také marže prodejců pohonných hmot a ještě na začátku září premiér Andrej Babiš uvedl, že jejich omezení v danou chvíli není nutné, protože se drží na nízké úrovni. Právě proto bude důležité, jakou podobu budou mít opatření oznámená po pondělním zasedání. Předchozí snížení spotřební daně u nafty navíc podle údajů ministerstva financí znamenalo pro státní rozpočet výpadek přibližně jedné miliardy korun měsíčně.
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Za zdražováním stojí situace na světových trzích
Růst cen se netýká pouze samotných čerpacích stanic. Důvodem jsou změny na světovém trhu s ropou a ropnými produkty, eskalace konfliktu na Blízkém východě a omezené rafinérské kapacity. Problém je výrazný především u nafty. Česko je navíc ve značné míře závislé na dovozu hotových pohonných hmot ze zahraničí. Od ledna do června letošního roku dovoz pokryl více než polovinu tuzemské spotřeby, přičemž pohonné hmoty mířily do Česka především z Německa, Rakouska a Slovenska.
Drahá paliva mohou postupně zasáhnout také domácnosti, které automobil vůbec nepoužívají. Vyšší náklady na naftu se promítají do dopravy, logistiky, zemědělství i výroby a firmy je mohou postupně zahrnovat do cen výrobků a služeb. Vývoj cen pohonných hmot proto sleduje také Česká národní banka jako jeden z proinflačních tlaků. Pro řidiče nyní bude rozhodující pondělní oznámení vlády. Až po něm bude možné říci, zda se připravované kroky dotknou přímo cen na stojanech a kdy by případné změny mohly začít platit.
cnn.iprima.cz, novinky.cz, vlada.gov.cz, ceskenoviny.cz