Proti Anglii i Španělsku budeme prohrávat souboje, přiznal Denia. Hned ale nabídl řešení

- Denia povolal na čtyři zápasy Ligy národů 26 hráčů, mezi nováčky jsou Ambros, Macek a Radosta
- Jedničku mezi třemi brankáři určí až tréninky před zápasem s Chorvatskem
- Kapitána chce vybrat po diskuzi s týmem, Ladislava Krejčího označil za perfektního kandidáta
- Asistentem je Radek Bejbl, se kterým hrál pětadvacet let zpátky v Atlétiku Madrid
- Tým se sejde v pondělí, Ligu národů otevře 26. září doma s Chorvatskem
Dva měsíce po českých stadionech
Dvaapadesátiletý Španěl převzal reprezentaci na konci července a čas od té doby trávil hlavně pozorováním. „Od prvního dne jsem si určil jako prioritu hráče co nejlépe poznat. Objížděli jsme Česko, koukali na zápasy a sledovali i hráče v zahraničí,“ popsal na tiskové konferenci, kterou přinesl Deník. S legionáři prý mluvil zhruba desetkrát.
Nejpřekvapivější položkou seznamu je krajní hráč Matěj Radosta z Teplic. „Má dobrý profil. Je to typologicky velmi zajímavý krajní hráč, silný v soubojích jeden na jednoho, rychlý a navíc poctivý směrem do defenzivy,“ vysvětlil trenér. Do party se vešel i Roman Macek, kterého Sparta v létě přivedla z Mladé Boleslavi.
Jednička neznámá, kapitán taky
Dvě klíčové otázky nechal Denia otevřené. Mezi tyčemi má Lukáše Horníčka, Antonína Kinského a Matěje Kováře. „Máme obrovské štěstí, že disponujeme tak kvalitní trojicí. Zatím nevíme, který bude jednička. Během tréninků uvidíme, který si povede nejlépe,“ uvedl.
Podobně přistupuje k pásce. Ladislava Krejčího označil za perfektního kandidáta, rozhodnutí ale chce udělat až v pondělí s celým týmem. „Lídr nemusí být vždy jen ten, kdo nosí dlouhodobě pásku. Chci od hráčů slyšet, koho jako lídra vnímají oni,“ poznamenal. Oporou v realizačním týmu je pro něj asistent Radek Bejbl, spoluhráč z Atlética Madrid. „Detailně zná české prostředí i mladé hráče,“ ocenil ho.
Realismus místo hesel
Bez obalu mluvil i o tom, co tým čeká proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku. „Když budeme hrát proti Anglii, Chorvatsku a Španělsku, budeme zřejmě prohrávat souboje jeden na jednoho. To můžete eliminovat týmovou obranou,“ řekl. Ambice ale nesnižuje. Chce aktivní držení míče, rychlou tranzici a plynulý přechod do útoku.
Do budoucna počítá i s Ryanem Naderim. „Zásadní je, že si Ryan sám vybral Česko a chce ho reprezentovat. Vyřizování občanství probíhá,“ uvedl. O hráčích, kteří se do nominace nevešli, mluvit odmítl.
Nominace na Ligu národů
- Brankáři: Horníček (Newcastle), Kinský (Tottenham), Kovář (PSV Eindhoven)
- Obránci: Coufal, Hranáč (oba Hoffenheim), Chaloupek, Jurásek, Vlček, Zima (všichni Slavia), Krejčí (Wolverhampton), Ryneš (Sparta), Sáček (Górnik Zabrze)
- Záložníci: Ambros (Anderlecht), Bucha (Cincinnati), Červ, Višinský (oba Plzeň), Karabec, Macek (oba Sparta), Král (FC Kodaň), Lingr (Korona Kielce), Provod, Sadílek (oba Slavia), Radosta (Teplice)
- Útočníci: Hložek (Hoffenheim), Chorý (Slavia), Šulc (Lyon)