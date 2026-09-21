Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Vandalismus v Jihlavě: Policie hledá muže na fotkách. Neznáte ho?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jihlavští policisté šetří případ vandalismu, k němuž došlo v Jihlavě v ulici Havlíčkova v pátek 3. července kolem 21. hodiny. Nyní hledají muže zachyceného na fotografiích.
Vandalismus v Jihlavě: Policie hledá muže na fotkách. Neznáte ho?

Vandalismus v Jihlavě: Policie hledá muže na fotkách. Neznáte ho?

Zdroj: Policie ČR (redakčně upraveno)
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Chlapci a dívky dosahují stále více bodů, říká k testům policista Leoš Švarc
Chlapci a dívky dosahují stále více bodů, říká k testům policista Leoš Švarc
Při odbočování se střetla dvě auta, dva lidé se zranili. Nehodu řeší policie
Při odbočování se střetla dvě auta, dva lidé se zranili. Nehodu řeší policie

Dva lidé se zranili při páteční dopravní nehodě v Třebíči. Ke střetu dvou osobních vozidel došlo kolem...

Dvě velké barokní kašny na náměstí v Jihlavě před zimou opraví restaurátor
Dvě velké barokní kašny na náměstí v Jihlavě před zimou opraví restaurátor

Dvě velké pozdně barokní kašny se sochami Neptuna a Amfitrité na Masarykově náměstí v Jihlavě před zimou...

Za koně ze Španělska zaplatila přes 70 tisíc. Prodávající pak přestal komunikovat
Za koně ze Španělska zaplatila přes 70 tisíc. Prodávající pak přestal komunikovat

Žena z Přibyslavi se stala terčem podvodu při nákupu koně ze Španělska. Na internetu našla nabídku, na...

Jihlavu ovládli humanoidní roboti. Při prezentaci nechyběla chůze i tanec
Jihlavu ovládli humanoidní roboti. Při prezentaci nechyběla chůze i tanec

Jihlava ve čtvrtek patřila humanoidní robotice. Odpoledne se uskutečnil praktický workshop pro dvě desítky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.