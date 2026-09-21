Vandalismus v Jihlavě: Policie hledá muže na fotkách. Neznáte ho?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vandalismus v Jihlavě: Policie hledá muže na fotkách. Neznáte ho?
Dva lidé se zranili při páteční dopravní nehodě v Třebíči. Ke střetu dvou osobních vozidel došlo kolem...
Dvě velké pozdně barokní kašny se sochami Neptuna a Amfitrité na Masarykově náměstí v Jihlavě před zimou...
Žena z Přibyslavi se stala terčem podvodu při nákupu koně ze Španělska. Na internetu našla nabídku, na...
Jihlava ve čtvrtek patřila humanoidní robotice. Odpoledne se uskutečnil praktický workshop pro dvě desítky...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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