Chcete vědět víc? Ptejte se hráče, odbyl Nedvěd otázku na SchickaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chcete vědět víc? Ptejte se hráče, odbyl Nedvěd otázku na Schicka
Třiatřicetiletý Angličan potřeboval na sto bundesligových gólů devadesát osm zápasů. Rekord Dietera Müllera...
Patnáctinásobný vítěz majorů Tiger Woods se poprvé od březnové autonehody objevil na driving range s...
V lednu přebíral rozpadlý tým, v květnu slavil návrat do Ligy mistrů a novou smlouvu. Po čtyřech kolech...
Ještě před letní přestávkou věřil, že může útočit na osmý titul. V Madridu už sedminásobný mistr světa...
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