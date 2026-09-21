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MRC Typhon: Proč se Rusko a Čína bojí amerického raketového systému v Japonsku

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MRC Typhon není revoluční zbraň s neznámými vlastnostmi. Její nebezpečnost z pohledu Ruska a Číny spočívá v kombinaci dosahu, blízkosti k jejich území, kratšího varovacího času a faktu, že jde o návrat kategorie zbraní, kterou dřív omezovala mezinárodní smlouva.
MRC Typhon: Proč se Rusko a Čína bojí amerického raketového systému v Japonsku

MRC Typhon: Proč se Rusko a Čína bojí amerického raketového systému v Japonsku

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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