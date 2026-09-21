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Československé ženy by bez něj neopustily domov: Dnešní mladí už přitom ani netuší, k čemu sloužilo

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Pamatujete na kapesní zrcátko? Dříve nechybělo v kabelkách československých žen. Dnes ale jeho funkci převzal chytrý telefon.
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Zdroj: Fotografie: Joe Haupt from USA / Creative Commons / Attribution-Share Alike 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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