Rodina omylem vyhodila milion korun. Ženě, která peníze našla, nyní hrozí přísný trest

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Rodina omylem vyhodila milion korun. Ženě, která peníze našla, nyní hrozí přísný trestPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Komoda skončila na smetišti i s více než milionem korun. Policie díky kamerám vypátrala, kam nábytek putoval, a hotovost vrátila majitelce.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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