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Rodina omylem vyhodila milion korun. Ženě, která peníze našla, nyní hrozí přísný trest

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Dennívýzva
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Komoda skončila na smetišti i s více než milionem korun. Policie díky kamerám vypátrala, kam nábytek putoval, a hotovost vrátila majitelce.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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