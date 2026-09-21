Výskyt krevní sraženiny je třeba podchytit dříve, než nadělá paseku. Prozradí ji otoky i zarudnutí kůže

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Výskyt krevní sraženiny je třeba podchytit dříve, než nadělá paseku. Prozradí ji otoky i zarudnutí kůžePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Příznaky krevní sraženiny v těle je důležité rozpoznat a nezanedbat. Mohou být nebezpečné a v některých případech vést k vážným zdravotním problémům.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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