Domácí nakládaný hermelín chutná líp než ten kupovaný. Nauč se správný postup nakládání krok za krokem!

Sametově krémový, pikantní a neuvěřitelně návykový. Nakládaný hermelín je nekorunovaným králem studené kuchyně, který dokáže obyčejný večer proměnit v gurmánský zážitek. A to nejlepší? Domácí verze chutná tisíckrát líp než ta kupovaná. Pojďme se podívat, jak proměnit obyčejný sýr v dokonalou lahůdku!
Historické okénko: jak vznikl tenhle český zázrak?
Příběh nakládaného hermelínu je poměrně mladý, ale o to pestřejší. Samotný sýr Hermelín se v Česku začal vyrábět ve 20. letech 20. století v Přibyslavi jako česká odpověď na francouzský Camembert, ale do sklenic s olejem a kořením se dostal až o několik desetiletí později.
Fenomén nakládání sýrů plně rozkvetl během 70. a 80. let v českých a slovenských hospodách. Hostinští a výčepní hledali způsob, jak trvanlivý zrající sýr proměnit v lákavou, sytou chuťovku k pivu, která by na baru vydržela i bez složitého vaření.
Kombinace oleje, cibule, česneku a divokého koření nejenže sýr skvěle dochutila, ale zároveň prodloužila jeho trvanlivost – a vznikla tak legendární hospodská klasika, bez které si dneska českou pivní kulturu neumíme představit.
Hermelín dokáže udělat radost na víc způsobů. Zkus si ho doma naložit!
Proč ho zařadit do jídelníčku?
I když se na první pohled zdá jako kaloričtější záležitost, správně připravený hermelín tě překvapí, protože obsahuje spoustu prospěšných látek pro tělo.
- Vápník a bílkoviny: Stejně jako jiné zrající sýry, i hermelín je bohatý na živiny důležité pro kosti a svaly.
- Prospěšné kultury: Zrající plíseň a mléčné kvašení svědčí mikroflóře v trávicím traktu.
- Antioxidanty z přísad: Česnek, cibule, feferonky a divoké koření působí protizánětlivě a podporují imunitu.
Kombinace tuků a bílkovin tě ještě k tomu zasytí na dlouhou dobu, takže ti stačí menší porce třeba s kouskem kváskového chleba.
Kdy a k čemu se nakládaný hermelín hodí nejvíc?
Ať už plánuješ pohodový večer, nebo potřebuješ rychlé řešení pro nečekané situace, nakládaný hermelín je neuvěřitelně všestranný společník. Tahle ikonická pochoutka totiž zdaleka nepatří jen k orosenému půllitru v zapadlé hospůdce – své místo si s přehledem obhájí při celé řadě dalších příležitostí.
- Večery u vína: Místo chipsů servíruj sklenici nakládaného hermelínu. Skvěle ladí s těžším červeným vínem i svěžím pivem.
- Záchrana neohlášené návštěvy: Když máš sklenici nakládaného hermelínu v lednici, stačí jen nakrájet chleba.
- Jedlý dárek: Sklenice poctivého domácího hermelínu převázaná mašlí potěší každého gurmána.
Zkrátka a dobře – mít v lednici v záloze aspoň jednu uleželou sklenici se vždycky vyplatí. Nikdy totiž nevíš, kdy si budeš chtít dát něco opravdu dobrého.
Recept na ten nejlepší domácí nakládaný hermelín
Už na něj máš chuť? Není nic snazšího než si nakládaný hermelín udělat doma. Příprava ti zabere sotva 15 minut, pak už stačí jen nechat pracovat čas.
Co potřebuješ: 4 hermelíny (ideálně mírně zralé), 2 velké cibule, 4 stroužky česneku, 2–4 feferonky nebo chilli papričky (podle chuti), celý černý pepř, nové koření, bobkový list, špetku mleté sladké papriky a slunečnicový nebo řepkový olej
Jak na to?
- Hermelíny podélně rozkroj. Česnek utři se špetkou soli a mletou paprikou a touhle směsí potři vnitřní strany sýrů.
- Cibuli nakrájej na tenká kolečka. Na dno čisté sklenice dej vrstvu cibule, kuličky pepře, nové koření a bobkový list. Přidej hermelín a postup opakuj.
- Do mezer ve sklenici přidej feferonky. Všechno zalij olejem tak, aby byl sýr úplně ponořený. Lehkým poklepáním sklenice uvolni vzduchové bubliny.
- Sklenici uzavři a nech jeden den při pokojové teplotě (aby se rozběhlo zrání), pak ji přemísti na 3–5 dní do chladu.
Nakládaný hermelín je důkazem, že ty nejlepší věci bývají jednoduché. Připravuješ si ho doma? Poděl se s námi o své triky v diskuzi pod článkem!
Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4