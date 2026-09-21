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Mé letošní léto: Lipsko, Bratislava, Teplice

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Miluji léto. Každý rok se na něj neskutečně těším a v podstatě nebývám zklamaná. Letošní - mé již 66. léto - začalo koncem června neuvěřitelnou vlnou veder. Teploty lámaly všechny rekordy, a ačkoli jsem milovnicí veder, tohle - uznávám - do našeho prostředí nepatří. Ale asi si budeme muset zvykat.
Mé letošní léto: Lipsko, Bratislava, Teplice

Mé letošní léto: Lipsko, Bratislava, Teplice

Zdroj: Lipsko
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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