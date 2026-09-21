Sparta trefila posily, Plzeň ne. Morávek k tomu vytáhl číslo, které Viktorii zabolí

- Plzeň prohrála doma s Royale Union SG 0:3 v úvodu ligové fáze Evropské ligy
- Morávek kritizuje hlavně letní posily, jmenoval Stefana Pirgiče, Salima Lawala a Baboucarra Falla
- Rychlostní deficit trojice stoperů podle něj Belgičané odhalili během pár minut
- Za nejlepšího hráče Plzně označil brankáře Floriana Wiegeleho
- Úspěšnost letních posil Sparty odhaduje nad sedmdesát procent, Viktoria je podle něj jinde
Energie, která chyběla
Šestatřicetiletý Morávek nešel pro hodnocení daleko. „Celkově extrémně negativní. Ze všech přítomných byl nejvíce aktivní trenér Radoslav Kováč na postranní čáře, ale jinak z týmu vyzařovala naprosto slabá energie,“ popsal.
Belgický vicemistr podle něj neudělal nic složitého. Stačilo posílat míče za obranu. „Bylo to naprosto zřejmé, jakmile poslali míč za obranu, Denis Vavro ani Karel Spáčil vůbec nevypadali dobře,“ poznamenal a vyzdvihl rychlost Jihoafričana Relebohileho Mofokenga.
Ještě tvrději zní jeho shrnutí celého plánu. „Mi přišlo, že absolutně neměli plán, jak Union překvapit. V poslední třetině hřiště byli opravdu slabí a hrozili jen ze standardek,“ uvedl.
Milionové posily bez dopadu
Jádro problému vidí v přestupové politice. „Když člověk vidí, za jaké částky Plzeň nakoupila některé hráče a vidí jejich výkony, těžko se to akceptuje,“ prohlásil. Jmenovitě zmínil Stefana Pirgiče, Salima Lawala a Baboucarra Falla, kteří podle něj nepřesvědčili ani v lize. „Za ty částky musí ukázat, že jsou jinde oproti hráčům, co v kádru už byli. To se však neděje.“
Výjimku dělá u mladého obránce Tobiáše Pališčáka, kterého zná ještě ze Žiliny. Připomíná ale, že vedle sebe měl Vavra, jenž měl podle něj dost starostí sám se sebou. Nechápavě se dívá i na lavičku. „Jsou tam jména, u kterých nerozumím, proč nehrají více. Jde například o Christopha Kabongu či Jiřího Panoše,“ podivil se, zvlášť když Viktorii vázla kreativita. Rotaci sestavy, kterou Kováč po srpnovém nástupu zvolil, přitom sám o sobě neodsuzuje.
Pochvalu dostal jediný muž. „Podle mě dva nebo tři góly chytil. I přes slabou formu v posledních týdnech byl jednoznačně nejlepším hráčem Plzně,“ řekl o brankáři Wiegelem, který se v létě vešel i na evropskou soupisku.
Srovnání, které Plzeň nepotěší
Sparta u Morávka dopadla o poznání lépe. Výhru 4:1 v Jerevanu bere jako splněný úkol a její letní nákupy hodnotí nad sedmdesátiprocentní úspěšností, zatímco Viktoria si podle něj o takovém čísle může nechat zdát. U Jonatana Brauta Brunese, který dál čeká na gól, zůstává klidný. Připomněl vyprávění Patrika Schicka o souhře s Moussou Diabym v Leverkusenu. „Tyhle typy hráčů se tak chovají. V jejich hlavách je, že musí být na číslech, aby byli zajímaví pro jiné zahraniční kluby,“ vysvětlil, proč se křídla často pouštějí na vlastní pěst.
Jednu předpověď mu ale realita vzala hned druhý den. O Ondřeji Kričfalušim, který dal Plzni třetí gól, prohlásil: „Očekávám, že bude v nominaci na Ligu národů.“ Santi Denia ho v pátek nechal k dispozici jednadvacítce.