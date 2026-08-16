Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
7 min

Chcete doma atmosféru Provence? Začněte levandulí a držte se správných tipů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Levandule v interiéru už dávno není jen sezónní dekorací. Vnáší do domova vůni Provence, evokuje klidnou atmosféru a dokonale ladí s přírodními materiály. Jak pomocí sušených svazků, textilií nebo keramických doplňků vytvořit elegantní a harmonický prostor? Poradíme vám.
Chcete doma atmosféru Provence? Začněte levandulí a držte se správných tipů

Chcete doma atmosféru Provence? Začněte levandulí a držte se správných tipů

Zdroj: GrapesMag
Reklama
Další články z GrapesMag
Horoskop na 34. týden roku 2026: Panny čeká nový začátek, Váhy zazáří v lásce
Horoskop na 34. týden roku 2026: Panny čeká nový začátek, Váhy zazáří v lásce
Pinterest hlásí nový letní trend, který se promítá do všech oblastí života
Pinterest hlásí nový letní trend, který se promítá do všech oblastí života

Představte si bílé lněné šaty, modré okenice zalité sluncem, vůni citroníků, mořský vánek a jednoduchou...

I vy můžete mít dlouhé vlasy jako celebrity: Kadeřník Gigi Hadid prozradil tajemství objemu a pohybu
I vy můžete mít dlouhé vlasy jako celebrity: Kadeřník Gigi Hadid prozradil tajemství objemu a pohybu

Zapomeňte na těžké, rovně zastřižené délky. Trend „Love Layers” přináší vlasům vzdušnost, lehkost a...

Letní dobrodružství začíná až po západu slunce: Prozradíme vám, kam v Česku vyrazit za noční atmosférou
Letní dobrodružství začíná až po západu slunce: Prozradíme vám, kam v Česku vyrazit za noční atmosférou

Horké letní dny mění způsob, jakým cestujeme. Místo poledních výletů stále častěji vyrážíme do přírody nebo...

Gelovky a akryl nejsou jediná možnost: Trendem je japonská manikúra, kterou si oblíbily i Olsenky
Gelovky a akryl nejsou jediná možnost: Trendem je japonská manikúra, kterou si oblíbily i Olsenky

Dokonale upravené nehty už nemusí znamenat vrstvy gelu, akrylu nebo výrazné nail art zdobení. Stále více...

Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

Všechny články tohoto autora →
GrapesMag
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.