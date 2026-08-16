Chcete doma atmosféru Provence? Začněte levandulí a držte se správných tipů

Domov, který každého přivítá klidem
Existují
interiéry, které působí krásně na první pohled. A pak jsou takové, které dokáží uklidnit mysl ještě dříve, než se pohodlně usadíte. Právě takovou atmosféru umí vytvořit levandule. Její jemná vůně, charakteristická fialová barva a spojení s francouzským venkovem z ní dělají jednu z nejkrásnějších dekorací, která nikdy nevyjde z módy. V době, kdy stále více lidí hledá způsoby, jak proměnit svůj domov v místo odpočinku a regenerace, se levandule v interiéru stává jedním z prvků, které do něj mohou vnést pocit klidu.
Nejde přitom jen o estetiku. Interiérové
trendy roku 2026 stále více pracují s biofilními prvky, přírodními materiály a důrazem na pohodlí a pocit z prostoru. Právě levandule všechny tyto prvky propojuje do harmonického celku. Levandule jako symbol provensálského stylu
Stačí jediný pohled na nekonečná levandulová pole a většině lidí se vybaví Provence. Francouzský venkov se stal inspirací pro jeden z nejoblíbenějších stylů
bydlení, který nestaví na okázalosti, ale na přirozenosti, světle a pohodlí.
Provensálský styl využívá světlé odstíny bílé, smetanové, béžové a jemně šedé, které doplňují akcenty levandulové, olivově zelené nebo světle modré. Levandule zde není pouze květinou. Je součástí atmosféry celého prostoru.
Sušené svazky zavěšené na dřevěných trámech, keramické džbány plné čerstvé levandule nebo jednoduché věnce na dveřích vytvářejí pocit, jako by se člověk ocitl na jihu Francie. Kouzlo spočívá v jednoduchosti. Není potřeba zaplnit místnost dekoracemi. Naopak stačí několik promyšlených detailů.
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Levandule se nemusí omezovat pouze na jeden typ dekorace. Využít ji lze jako živou
rostlinu, v sušené podobě, prostřednictvím textilií nebo třeba v podobě vonných doplňků. Každá varianta přitom funguje trochu jinak. Živá levandule potřebuje především světlo
Levandule se může stát ozdobou interiéru i jako živá rostlina. Nehodí se ale automaticky do každého kouta domácnosti. Na levandulových farmách ji pěstují venku na slunných stanovištích, protože právě dostatek slunce, proudění vzduchu a dobře propustná půda jsou pro její zdravý růst nejdůležitější.
Také v domácnosti potřebuje levandule co nejsvětlejší místo, ideálně u jižního nebo jihozápadního okna.
„V tmavším koutě se výhony vytahují, rostlina slábne a může postupně přestat kvést,“ vysvětluje Radek Přikryl z Levandulové farmy Strání.
Do koupelny se živá levandule většinou nehodí, zejména pokud je v ní málo světla a vysoká vlhkost. Takové prostředí může způsobovat žloutnutí listů nebo zahnívání kořenů. Výjimkou může být velmi světlá a dobře větraná koupelna. I tam je ale potřeba zalévat jen střídmě a nenechávat vodu stát v podmisce.
„Pro dlouhodobé pěstování je vhodnější balkon, terasa nebo zahrada. V interiéru může levandule dobře posloužit jako krátkodobá dekorace, po určité době je však vhodné přemístit ji zpět ven,“ říká Přikryl. Jak levanduli správně sušit
Pokud jste se rozhodli na zahradě vypěstovat keřík levandule, nebo se vám naskytla možnost přinést si do vašeho domova živou rostlinu, možná vás také bude zajímat, jak rostlinu správně usušit, abyste z ní mohli vytvořit další dekorace.
„Na Levandulové farmě Strání sklízíme levanduli vždy za suchého počasí, nejlépe dopoledne po oschnutí ranní rosy. Správný okamžik sklizně závisí také na tom, k čemu bude levandule později určena,“ říká Radek Přikryl. Pro dekorativní svazky se levandule sklízí v době, kdy je část květů již otevřená, ale klasy jsou stále pevné, barevné a neopadávají. Pro vonné sáčky, polštářky a další výrobky mohou být květy rozvinutější.
Nastříhané stonky se svazují do menších svazků a zavěšují se květy dolů. Levandule by se měla sušit na stinném, suchém a dobře větraném místě. Přímé slunce není vhodné, protože květy rychle blednou a rostlina ztrácí část své přirozené vůně.
Svazky by neměly být příliš silné. Ve velkém a hustém svazku se může držet vlhkost a levandule může začít plesnivět. Během sušení je proto potřeba kontrolovat, zda mezi jednotlivými stonky proudí vzduch.
Správně usušená levandule má podle Přikryla suché a křehké stonky a její květy lze snadno oddělit promnutím. Po usušení je vhodné ji uchovávat v suchu, mimo přímé světlo, nejlépe v papírovém sáčku, krabičce nebo dobře uzavřené nádobě.
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Jedním z největších trendů posledních let je návrat k přírodním dekoracím. Sušené květiny se těší oblibě a levandule patří mezi jejich nejkrásnější zástupce. Správně sušená levandule vydrží měsíce, často i několik let, aniž by ztratila svůj charakteristický vzhled. Navíc postupně uvolňuje jemnou vůni, která prostor příjemně provoní.
Velmi elegantně působí jednoduché svazky převázané lněnou stuhou, které mohou stát ve vysoké keramické váze. Stejně krásně vypadají menší pugéty položené na konferenčním stolku, v koupelně nebo na nočním stolku.
Stále populárnější jsou také levandulové věnce, které zdobí vstupní dveře nebo kuchyň. Jejich přírodní vzhled skvěle zapadá nejen do venkovských interiérů, ale také do moderních minimalistických domácností.
Vůně, která podporuje klid a kvalitnější odpočinek
Jedním z hlavních důvodů, proč je levandule tak oblíbená, není její vzhled, ale především aroma. Levandulová silice patří mezi nejznámější přírodní vůně používané v aromaterapii. Její jemné bylinné tóny si lidé spojují s pocitem čistoty, bezpečí a odpočinku. Proto se levandule často objevuje v ložnicích, relaxačních koutcích nebo koupelnách připomínajících domácí wellness.
Levandulové polštářky a vonné sáčky se mohou ukládat do skříní, prádelníků, šaten nebo mezi ložní prádlo. Jejich vůni lze po čase znovu oživit jemným promnutím obsahu mezi prsty. Levandule se hodí také do nahřívacích polštářků, které bývají naplněné například obilím a sušenými květy. Po zahřátí se vůně levandule více rozvine a polštářek může zpříjemnit chvíle odpočinku.
Sušené stonky a květy lze využít do věnců, kytic, přírodních vazeb a sezónních dekorací. Krásně působí samostatně, ale také ve spojení s obilím, slaměnkami, růžemi nebo dalšími sušenými bylinkami.
Další možností je potpourri, koupelová sůl, přírodní mýdlo, svíčka nebo vonný vosk. V interiéru lze použít také levandulovou květovou vodu jako osvěžovač prostoru nebo levandulový esenciální olej v difuzéru. U esenciálního oleje je však důležité dodržovat doporučené dávkování, protože se jedná o koncentrovaný produkt.
Právě propojení dekorace a každodenního komfortu odpovídá současnému trendu vědomého bydlení, kdy každý předmět plní estetickou i praktickou roli.
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Levandule nejlépe vynikne ve společnosti přírodních materiálů. Moderní
interiérový design se stále více odklání od lesklých plastových dekorací a vrací se ke strukturám, které působí autenticky. Keramika, len a světlé dřevo tvoří harmonii
Výborně funguje kombinace lněných textilií, světlého dubového nebo jasanového dřeva, přírodního kamene a ručně vyráběné keramiky. Hrubší povrchy vytvářejí zajímavý kontrast s jemnými květy levandule.
Lněné ubrusy, polštáře nebo závěsy dodávají prostoru lehkost a přirozenost. Keramické vázy s nepravidelnou glazurou zase podtrhují řemeslný charakter interiéru. Kámen, například ve formě stolních desek nebo dekorativních misek, přináší pocit stability a nadčasovosti. Výsledkem je domov, který působí klidně, útulně a přirozeně.
Levandule krásně funguje i v moderním minimalistickém interiéru
Mnoho lidí si levanduli spojuje výhradně s rustikálním stylem. Rostlinu lze ale použít i v moderních bytech. Minimalismus se dnes posouvá od chladných prostor k takzvanému soft minimalismu. Ten využívá méně dekorací, ale více přírodních textur, organických tvarů a jemných barevných akcentů.
Právě jediná keramická váza s několika stonky levandule dokáže dodat bílému interiéru život. Ve spojení s béžovým lnem, světlým dřevem a přírodními košíky vzniká prostor, který působí elegantně, aniž by byl přeplněný.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VELKÝM TRENDEM V BYDLENÍ JSOU V ROCE 2026 LOŽNICE, KTERÉ REAGUJÍ NA POTŘEBU BEZPEČÍ A KLIDU Textilie s levandulovým motivem přinášejí romantickou atmosféru
Pokud nechcete využívat čerstvé ani sušené květy, nabízí se další možnost v podobě textilií. Polštáře s jemným botanickým motivem, lněné utěrky, ubrusy nebo přehozy s drobným levandulovým vzorem působí romanticky, aniž by sklouzly ke kýči. Důležité je zachovat střídmost.
Nejlépe funguje kombinace přírodních tónů s jedním výraznějším levandulovým akcentem. Textilie navíc umožňují proměnit atmosféru interiéru podle sezóny bez větších investic.
Koupelnu promění levandule v domácí wellness
Velkou inspirací současných trendů je koncept domácích lázní. Lidé chtějí, aby jejich koupelna nebyla pouze funkční místností, ale místem relaxace. Sušená levandule ve váze, ručníky z přírodního lnu, keramické dózy nebo ručně vyráběná mýdla vytvářejí prostředí připomínající luxusní wellness hotel.
Když se přidá jemné osvětlení, přírodní kámen a několik dřevěných doplňků, vzniká prostor, který podporuje odpočinek po náročném dni. Právě zde se naplno ukazuje, že interiérový design nemusí být pouze vizuální záležitostí. Zapojení vůní vytváří mnohem intenzivnější zážitek z bydlení.
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Trendy přicházejí a odcházejí, ale některé prvky si své místo udržují po desetiletí. Levandule je jedním z nich. Není jen krásnou rostlinou, ale symbolem klidu, jednoduchosti a života v souladu s
přírodou.
Ať už ji využijete jako sušenou dekoraci, voňavý polštářek, věnec na dveře nebo součást lněných textilií, vždy vnese do prostoru nenucenou eleganci. Ve spojení se světlým dřevem, kamenem, keramikou a přírodními materiály vzniká domov, který nepodléhá krátkodobým trendům, ale vytváří prostředí, kam se budete každý den rádi vracet.
Zdroje: Pinterest, odborné vyjádření Radka Přikryla z Levandulové farmy Strání pro redakci GrapesMag, autorský text