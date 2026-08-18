Nedokonalost je nová přednost: Glitchy glam bourá zavedená pravidla líčení a naučí vás jiná

Glitchy glam vzniká jako reakce na únavu z dokonalosti
Ještě před několika lety jsme trávili desítky minut tím, abychom vytvořili dvě naprosto symetrické oční linky. Dnes je všechno ale trochu jinak a možná jste právě narazili na jeden z nejvýraznějších beauty
trendů roku 2026. Glitchy glam totiž zpochybňuje samotnou představu, že make-up musí být dokonale souměrný.
Trend, který se objevil v letošním výhledu
Pinterest Predicts, staví na záměrné nedokonalosti, kontrastech a hravém porušování zavedených pravidel. Inspiraci hledá v asymetrii, výrazných barvách a avantgardním líčení. To, co by dříve mohlo působit jako chyba, se v tomto případě stává estetickým záměrem.
Místo snahy o bezchybnou symetrii tak přichází prostor pro individualitu, experimentování a osobní výraz. Krása nemusí být dokonale přesná, aby působila zajímavě. A zájem o podobně výrazné
líčení na Pinterestu skutečně roste. Vyhledávání výrazu eccentric makeup vzrostlo o 100 %, weird makeup looks o 115 % a avantgarde makeup editorial dokonce o 270 %.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: DOKONALOST USTUPUJE KREATIVITĚ: MAKE-UP TRENDY LÉTA 2026 PATŘÍ PASTELŮM, LESKU I NÁVRATU HRAVÉ KRÁSY Asymetrie se stává symbolem originality
Symetrie byla po desetiletí považována za ideál
krásy. Glitchy glam ale připomíná, že lidská tvář nikdy není dokonale souměrná, a právě v tom může spočívat její jedinečnost.
Jedno oko může zdobit výrazná grafická linka, zatímco druhé pouze neonový stín. Jedna tvář může být rozjasněná růžovou tvářenkou, druhá oranžovou. Asymetrie přitom nemusí působit chaoticky, pokud ji spojuje společná barevná paleta nebo podobná intenzita.
Jedná se o řízený chaos, který působí umělecky a hravě. Výsledkem nemusí být neupravený vzhled, ale promyšlený make-up, který se inspiruje estetikou editorialů a současného vizuálního
umění. Prvky, které definují glitchy glam Dvoubarevné rty nahrazují klasickou rtěnku
Jedním z nejvýraznějších prvků trendu jsou
two-toned lips Právě dvoubarevné rty Pinterest řadí mezi hlavní prvky glitchy glam.
Horní ret může mít tmavší odstín než spodní, případně každá polovina rtů nese jinou barvu. Často se kombinují kontrasty jako vínová a červená, růžová s korálovou nebo hnědá s třešňovou.
Objevují se také jemnější varianty, kdy je pouze střed rtů světlejší než jejich okraje a vzniká tak výraznější barevný přechod. Důležité je, že kontury nemusí být dokonale přesné. Lehce rozmazaný nebo nedokonalý efekt je zde součástí celého vzhledu.
Každé oko může vyprávět jiný příběh
Dalším charakteristickým prvkem jsou rozdílné oční stíny. Jedno víčko může zářit tyrkysovou, druhé oranžovou. Trendy jsou také kontrastní dvojice jako levandulová a limetková, růžová a elektrická modrá nebo metalická stříbrná s výraznou červenou.
Výsledkem je výrazný pohled, který nestaví na tradiční souměrnosti. Každé oko může mít vlastní barevný akcent, zatímco společná intenzita nebo podobná barevnost udrží celý look pohromadě.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ZAPOMEŇTE NA DOKONALOST A PŘIZNEJTE KRUHY POD OČIMA: „SLEEPY GIRL“ MAKE-UP JE TREND, KTERÝ DOBÝVÁ BEAUTY SVĚT Foto: AI Generator / Model Gemini Oční linky už nemusí být stejné
Glitchy glam podporuje i odlišné tvary linek na každém oku. Jedna oční linka může být klasická kočičí, druhá geometrická. Jedna tenká, druhá široká. Jedna černá, druhá bílá nebo neonová. Právě odmítnutí dokonale vykreslené oční linky je jedním ze základních principů trendu. Pinterest glitchy glam popisuje jako beauty estetiku, která záměrně „mine“ perfektní
winged liner.
Inspirací jsou futuristické přehlídky i avantgardní editorialy, kde se make-up stává uměleckým médiem. Asymetrické linky navíc umožňují přizpůsobit líčení každému oku zvlášť.
3D prvky proměňují make-up v nositelné umění
Glitchy glam může také překračovat hranice klasického líčení a přebírat inspiraci z avantgardní módy i současného editorialu. Do popředí se dostávají i 3D prvky, které dodávají make-upu nečekanou hloubku a texturu. Vizážisté pracují s drobnými perlami, kovovými aplikacemi, mikrokrystaly nebo plastickými detaily.
Tyto prvky sice nejsou hlavním definujícím znakem trendu, dobře ale zapadají do jeho důrazu na experiment a výrazné, neobvyklé beauty looky. Z líčení se tak může stát forma sebevyjádření, která záměrně překračuje hranice klasického make-upu.
Mismatched nails jsou dalším pokračováním trendu
Stejná filozofie pronikla také do manikúry. Trend
mismatched nails staví na tom, že každý nehet může vypadat jinak. Liší se nejen barvou, ale i povrchem, vzorem nebo zdobením. I nehty v různých barvách na každé ruce patří mezi konkrétní prvky, které Pinterest s glitchy glam spojuje. Vyhledávání tohoto typu manikúry vzrostlo o 125 %.
Vedle sebe se tak může objevit chrom, matný lak, perleť, třpytky i průsvitné gelové efekty. Jedna ruka může být laděná do studených tónů, druhá do teplých. Nejde přitom nutně o nahodilou kombinaci. Společný motiv nebo barevná paleta mohou jednotlivé prvky propojit.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: NOVÝ BEAUTY TREND HLÁSÁ, ŽE JE NA ČASE BÝT OPRAVDU SAMI SEBOU Foto: AI Generator / Model Gemini Když digitální estetika ovlivňuje podobu beauty trendu
Popularita glitchy glam zapadá do širšího odklonu od dokonale uhlazených beauty looků. Po období, kdy dominovaly minimalistické a precizně upravené estetické směry, dostávají více prostoru výrazné
barvy, asymetrie a experiment.
Glitchy glam se tak přibližuje současnému umění a editorialové estetice. Líčení už nemusí pouze zvýrazňovat přirozené rysy. Může vyjadřovat náladu, pracovat s kontrastem nebo být jednoduše kreativní hrou.
Nedokonalost se stává novou formou krásy
Je čím dál více zřejmé, že část beauty světa se odklání od představy, že jediným správným výsledkem je dokonale uhlazený
vzhled. Glitchy glam tento posun posouvá ještě dál a staví na asymetrii, kontrastech a osobitém výrazu.
Nejde proto jen o jeden konkrétní způsob líčení. Asymetrické linky, dvoubarevné rty, výrazné oční stíny nebo odlišně nalakované nehty ukazují, že beauty look nemusí být dokonale souměrný, aby fungoval.
Právě v tom spočívá kouzlo glitchy glam: místo kopírování jednoho ideálu dává prostor vlastní interpretaci. A jak ukazují data Pinterestu, zájem o excentrické a avantgardní beauty looky v roce 2026 skutečně roste.
Zdroje: Pinterest, autorský text