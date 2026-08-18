Máte doma staré broušené karafy. Některé druhy sběratelé dnes vykupují kolem 100 000 Kč

Ne každá stará karafa má samozřejmě vysokou hodnotu. U některých se cena pohybuje jen ve stovkách či několika tisících korun. U skutečně zajímavých kusů ale rozhoduje značka, stáří, způsob výroby, výbrus, barva, původ a především stav. U u nejžádanějších kousků se ale mohou částky vyšplhat velmi vysoko.
Dokládá to i současný trh. Na Aukru se například nedávno objevila starší sada broušeného skla, která byla nabízena za 111 111 korun. Šlo o tři dózy a dva popelníky. Samotná nabídka ale neznamená, že právě za tuto částku byla sada skutečně prodána, takže je lepší ji brát jako ukázku cenových představ na trhu, nikoli jako běžnou hodnotu starého broušeného skla.
Broušené sklo bývalo symbolem luxusu
Broušený křišťál nebyl jen obyčejným nádobím. Jeho výroba vyžadovala značnou zručnost a u kvalitních výrobků se jednotlivé části dekoru musely přesně naplánovat a ručně opracovat.
Výbrus navíc dokázal ze zdánlivě jednoduché skleněné nádoby udělat výrazný dekorativní předmět. Světlo se od jednotlivých plošek odráží a vytváří typický třpyt, kvůli kterému bylo broušené sklo tolik oblíbené.
V českých zemích má broušené sklo dlouhou tradici a československé výrobky se ve velkém vyvážely do zahraničí. Některé výrobky proto nebyly určeny pouze pro běžné domácnosti, ale také pro reprezentativní interiéry a náročnější zákazníky.
Nejatraktivnější jméno? Moser
Pokud doma objevíte starou karafu se značkou Moser, rozhodně ji nevyhazujte ani neodnášejte automaticky do bazaru.
Karlovarský Moser patří k nejvýznamnějším českým výrobcům luxusního skla a jeho historie sahá do roku 1857. Některé jeho historické kolekce se mezi sběrateli těší mimořádnému zájmu.
Příkladem je kolekce Copenhagen, jejíž vznik se datuje do roku 1909. Karafy z této řady mohou být zdobeny ručním brusem a 24karátovým zlatem. Jedna taková karafa se zlatým pásem z kolekce Copenhagen se v lednu 2026 na aukci prodala za 4 600 korun.
To zároveň ukazuje jednu důležitou věc: ani slavná značka sama o sobě neznamená desetitisícovou nebo statisícovou cenu. Rozhoduje konkrétní kus.
Co všechno rozhoduje o ceně
Sběratel se nebude dívat pouze na to, zda je karafa stará a zda se mu líbí její vzor.
Zajímá ho například:
- kdo ji vyrobil,
- kdy vznikla,
- zda jde o známou kolekci,
- jaký má brus,
- zda je sklo čiré nebo barevné,
- zda je dekor doplněný zlatem či jiným materiálem,
- jestli má původní zátku,
- zda je někde označená,
- a hlavně v jakém je stavu.
Velký rozdíl může udělat i jediný detail. U sběratelského skla může být například původní značka důležitým vodítkem k určení výrobce a stáří.
Stejně tak se počítá kompletnost. Karafa bez původní zátky může mít výrazně menší hodnotu než stejný kus s originálním uzávěrem.
Pozor na poškození
U broušeného skla se vyplatí pořádně prohlédnout zejména hrany, hrdlo, dno a zátku.
Na první pohled nemusí být drobný odštěpek vůbec vidět. Stačí ale přejet prstem po hraně a často ho člověk okamžitě ucítí. U velmi cenných sběratelských kusů mohou být problémem i drobné oděrky nebo poškozené části výbrusu.
Cena může být zklamáním
A tady přichází největší háček.
Když člověk na internetu uvidí, že se určitá karafa nabízí za desítky tisíc korun, ještě to neznamená, že stejnou částku skutečně dostane.
Na Aukru jsou například v roce 2026 k vidění broušené karafy za několik stovek či jednotky tisíc korun. Jedna vysoká broušená karafa je nabízena za 990 korun, jiná starší karafa z druhé poloviny 19. století měla aukční cenu 1 390 korun.
Dokonce i předmět označený prodejcem jako Moser může mít na aukci cenu jen několik tisíc Kč. U jedné starožitné broušené karafy Moser zůstala nabídka 2 600 korun bez jediného příhozu.
Rozdíl mezi obyčejnou starou karafou a skutečně žádaným sběratelským kusem je tedy obrovský.
Když se sejde značka, vzácnost a perfektní stav
Na druhé straně existují výrobky, u nichž vysoká cena není nijak překvapivá.
Dobře je to vidět přímo u současné produkce Moseru. Některé dnešní ručně foukané a broušené karafy stojí desítky tisíc korun. Kolekce Splendid má karafu za 41 000 korun, Maharani za 41 500 korun a některé další výrobky se pohybují ještě výše.
A existují i opravdu drahé kusy. Limitovaná láhev Axis od Moseru stojí podle aktuální nabídky 115 000 korun. Vyrábí se v edici pouhých 100 kusů a její výroba vyžaduje mimořádně přesný výbrus.
To je dobré připomenutí, že částky kolem 100 000 korun u luxusního broušeného skla skutečně existují. Neznamená to však, že každá stará karafa po babičce má podobnou hodnotu.
Než karafu odnesete do bazaru, podívejte se na ni pořádně
Jestli máte doma starou karafu, která už léta stojí ve vitríně, zkuste ji nejdříve prohlédnout ze všech stran.
Podívejte se na dno, hledejte značku nebo podpis výrobce a zkontrolujte zátku. Prohlédněte také hrany a výbrus, zda někde není odštípnutý nebo poškozený.
A hlavně ji před případným prodejem nečistěte agresivními prostředky ani neleštěte brusné části. U starožitných předmětů může být důležitý jejich původní stav.
Pokud se objeví známá značka, neobvyklý dekor nebo skutečně starý kus v perfektním stavu, může mít smysl nechat předmět nejdříve posoudit odborníkem nebo zkušeným starožitníkem.
Protože mezi „starou karafou po babičce“ a „zajímavým sběratelským kusem“ může být na první pohled překvapivě malý rozdíl. A někdy ho představuje právě jediný detail, kterého si při běžném úklidu vitríny vůbec nevšimnete.
Zdroje článku: aukro.cz, poznatsvet.cz, kudyznudy.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková