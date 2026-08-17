Bombshell trend je zpět: Jak si vytvořit glamour look ve stylu starého Hollywoodu

Od Jean Harlow k Marilyn Monroe: Kde se vzal bombshell look
Slovo
se v angličtině začalo používat jako označení atraktivní ženy v první polovině 20. století. S hollywoodskou kulturou se výraz výrazně spojil díky herečce Jean Harlow, která patřila k prvním velkým filmovým hvězdám označovaným jako bombshell blonde bombshell. Její platinově blond vlasy a výrazně ženský image se staly jedním ze symbolů hollywoodského glamouru 30. let. V roce 1933 navíc Harlow ztvárnila hlavní roli ve filmu Bombshell, který toto spojení s její hvězdnou personou ještě více upevnil.
V následujících desetiletích se obraz hollywoodské bombshell dále vyvíjel. K jeho nejvýraznějším představitelkám patřily například Rita Hayworth, Ava Gardner a později Marilyn Monroe. Právě Monroe se stala jednou z nejikoničtějších tváří tohoto typu glamouru a její platinové vlasy, výrazné rty, ženské siluety a dramatické večerní šaty dodnes slouží jako reference pro návrháře, stylisty i vizážisty.
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https://www.youtube.com/watch?v=3uow-mTwTQ4
Bombshell není totéž co Old Hollywood glamour
Bombshell estetika není úplně totožná s Old Hollywood glamour. Zatímco Old Hollywood označuje širší vizuální styl filmových hvězd a studiového glamouru 20. až 50. let, bombshell se více soustředí na výraznou ženskost, smyslnost a sebevědomou prezentaci. V současnosti se však oba koncepty přirozeně prolínají.
I proto se dnes bombshell lookem nemusí rozumět doslovná kopie Marilyn Monroe. Jde spíše o moderní interpretaci prvků, které si spojujeme s filmovými hvězdami minulosti, tedy upravených vlasů, zářivé pleti, výrazných rtů, ženské siluety a promyšleného stylingu.
Bombshell se vrací na červený koberec
Ačkoli se ideály krásy v průběhu desetiletí měnily a módou prošla období minimalismu či grunge estetiky, Old Hollywood glamour se pravidelně vrací na červené koberce. Rok 2026 není výjimkou a klasické hollywoodské siluety, večerní róby, korzetové prvky nebo retro glamour patří mezi výrazné reference současného red carpet stylingu.
Jednou z nejvýraznějších představitelek moderní bombshell estetiky je americká herečka Sydney Sweeney. Její styling často pracuje s objemnými vlasy, ženskými siluetami a výraznými večerními róbami. Na losangeleské premiéře filmu
Pomocnice v prosinci 2025 zvolila bílé šaty od Galia Lahav, které byly otevřeně inspirované Marilyn Monroe a působily jako moderní interpretace klasického hollywoodského glamouru.
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Dalším příkladem je Margot Robbie, jejíž styling během kampaně k filmu
Barbie pracoval s množstvím retro referencí. Ne všechny její outfity lze označit přímo za bombshell, řada z nich však čerpala z glamouru poloviny 20. století a ukázala, jak lze vintage estetiku přenést do současného šatníku.
Podobně se k Old Hollywood glamouru vrací také Scarlett Johansson. Na premiéře filmu
Asteroid City v New Yorku v roce 2023 například zvolila blond účes upravený do výrazných retro vln, který byl označován za look inspirovaný starým Hollywoodem a přirovnáván k ikonickému stylu Marilyn Monroe. Modernost outfitu přitom zachovala díky jemnějšímu make-upu a růžovým rtům namísto klasické červené.
Bombshell estetika však rozhodně nemusí znamenat platinově blond vlasy. Herečka a módní ikona Zendaya pravidelně ukazuje, že prvky starého Hollywoodu lze interpretovat mnoha způsoby – od objemných účesů a retro vln až po dramatické róby a výrazné siluety.
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Dosažení glamour vzhledu inspirovaného starým Hollywoodem nevyžaduje dokonale kopírovat vizáž filmových hvězd. Moderní verze je mnohem lehčí a přirozenější. Cílem je působit upraveně, žensky a sofistikovaně, nikoli uměle.
Zářivá pleť je základ
Základem bombshell make-upu je dobře připravená pleť. Začněte hydratací a zvolte podklad, který vytvoří sjednocený tón, ale zároveň ponechá pokožce její přirozenou texturu. Střední krytí je často ideální volbou. Korektor používejte spíše strategicky – například pod očima nebo v místech, kde potřebujete zakrýt zarudnutí.
Tvářenka dodá obličeji svěžest. Sáhněte po jemných růžových nebo broskvových odstínech a naneste ji tak, aby pleť působila zdravě a rozzářeně. Bronzer používejte střídmě, především pro dodání jemného tepla a definice.
Červené rty, kočičí linka a upravené obočí
Oči patří mezi nejvýraznější prvky tohoto looku. Na víčka se hodí neutrální béžové, tělové nebo jemně hnědé odstíny. Černá oční linka patří mezi typické prvky glamour líčení, nemusí však být dramatická. Zkuste tenčí linku vedenou těsně podél linie řas, kterou ve vnějším koutku jemně protáhnete směrem nahoru. Obočí by mělo být upravené a přirozeně vyčesané.
Rty můžete pojmout klasicky i moderně. Červená rtěnka zůstává jedním z nejikoničtějších prvků hollywoodského glamouru, stejně dobře však funguje také nude nebo jemně růžový odstín. Pokud chcete dosáhnout výraznějšího tvaru rtů, použijte konturovací tužku v přirozeném odstínu a následně naneste rtěnku nebo lesk.
Hollywoodské vlny, které nikdy nevyjdou z módy
Vlasy jsou prvkem, který dokáže glamour vzhled vytvořit téměř okamžitě. Mezi nejtypičtější možnosti patří klasické hollywoodské vlny a objemný blow-out.
Hollywoodské vlny jsou uhlazené, pravidelné a plynule na sebe navazují. Blow-out je naopak vzdušnější a pracuje především s objemem, pohybem a nadzvednutými kořínky.
Jak na objemný blow-out
Při blow-outu začněte na vlhkých vlasech a naneste stylingový přípravek pro objem, především ke kořínkům. Vlasy rozdělte na menší sekce a pomocí kulatého kartáče a fénu je vyfoukejte směrem nahoru a od hlavy. Po dokončení můžete jednotlivé prameny nechat chvíli vychladnout, aby účes lépe držel.
Nakonec vlasy jemně pročešte, do konečků naneste malé množství pečujícího oleje a účes zafixujte lakem, který zachová přirozený pohyb vlasů.
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Bombshell šatník: Zvýrazněte siluetu, ne kostým
Oblečení ve stylu bombshell nemusí být kostýmovou napodobeninou šatníku Marilyn Monroe. Mnohem lépe funguje, když si z retro estetiky vyberete několik charakteristických prvků a zkombinujete je se současnými kousky.
Pouzdrové šaty, vysoký pas a ženské střihy
Jedním z typických prvků bombshell estetiky je zvýraznění siluety. Pouzdrové šaty, sukně s vysokým pasem, přiléhavé topy nebo zavinovací šaty dokážou vytvořit elegantní a ženskou linii, aniž by outfit působil příliš kostýmově.
Velmi důležitý je přitom střih. Bombshell look nemusí znamenat co nejtěsnější oblečení. Mnohem sofistikovaněji působí kombinace přiléhavé a volnější siluety – například zvýrazněný pas a splývavá sukně.
Satén, hedvábí i samet: Materiály, které působí luxusně
Při výběru materiálů se zaměřte na ty, které působí kvalitně a elegantně. Satén a hedvábí se hodí především pro večerní příležitosti, zatímco vlna, kašmír nebo samet mohou retro glamour přenést i do denního šatníku.
Červená není jediná: Jaké barvy fungují pro bombshell look
Ačkoli si bombshell estetiku často spojujeme s červenou, její barevná paleta je podstatně širší. Černá působí sofistikovaně, krémová a slonovinová jemně a elegantně. Pokud chcete výraznější outfit, můžete sáhnout po smaragdově zelené, tmavě modré nebo sytě vínové.
Moderní styling navíc nemusí zůstat u klasických neutrálních odstínů. Pastelové barvy, jako pudrově růžová nebo světle modrá, dokážou retro glamour odlehčit a přizpůsobit ho každodennímu nošení.
Perly, lodičky a další detaily, které dotvoří glamour
U doplňků platí jednoduché pravidlo: raději méně, ale kvalitně. Perlové náušnice, jednoduchý náhrdelník nebo elegantní hodinky mohou outfit doplnit, aniž by s ním soupeřily. U obuvi fungují klasické lodičky, ale také moderní sandály nebo boty na nižším podpatku.
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https://www.youtube.com/shorts/fKv5KNH161w
Sebevědomí je nejdůležitější součástí bombshell looku
Dosáhnout glamour vzhledu inspirovaného starým Hollywoodem neznamená proměnit se v kopii filmové hvězdy minulého století. Právě naopak. Nejlépe funguje tehdy, když si z této estetiky vyberete prvky, které přirozeně zapadnou do vašeho vlastního stylu.
Může to být dokonale upravený blow-out, červená rtěnka, výrazné náušnice nebo jedny šaty, které zvýrazní siluetu. Nemusíte měnit celý šatník ani trávit hodiny před zrcadlem. Stačí několik promyšlených detailů.
Bombshell trend tak není jen o konkrétním účesu, barvě rtěnky nebo typu šatů. Je především o postoji, upravenosti a sebevědomí. A právě proto se k jeho estetice módní a beauty svět pravidelně vrací i téměř 100 let poté, co Jean Harlow získala status původní hollywoodské
blonde bombshell. Zdroje: Wikipedia, YouTube, Gold Derby, InStyle