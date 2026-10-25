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Jedna hodina na zahradě v říjnu může ušetřit hodiny práce na jaře

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V říjnu zahrada pomalu usíná, ale práce ještě zdaleka nekončí. Právě krátký podzimní úklid může výrazně usnadnit start příští sezony. Nemusíte přitom trávit venku celý den. Když si vyhradíte jedinou hodinu a zaměříte se na správná místa, na jaře si ušetříte spoustu zbytečného uklízení, hledání nářadí i likvidace problémů, které se přes zimu mohou zhoršit.
Práce na zahradě

Práce na zahradě

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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