MMA hvězdy láká box. Ve hře jsou peníze, prestiž i velké riziko

Conor McGregor nepotřeboval v boxu budovat bilanci ani několik let stoupat žebříčkem. Jako největší hvězda UFC šel v roce 2017 rovnou proti Floydu Mayweatherovi. Francis Ngannou později zvolil podobnou cestu a při profesionálním debutu dostal Tysona Furyho. Oba prodávali hlavně jméno, které si vytvořili v MMA.
Jeden večer za obrovské peníze
U McGregora lze rozdíl ukázat konkrétním číslem. Podle smluvních částek zveřejněných Nevadskou atletickou komisí měl za Mayweathera garantováno 30 milionů dolarů, tedy v tehdejším kurzu přibližně 660 milionů korun. Skutečný příjem mohl být díky podílu na dalších výnosech ještě vyšší. UFC později uvedlo, že zápas zaznamenal celosvětově 6,3 milionu nákupů PPV.
Ještě názornější je případ Ngannoua. Po odchodu z UFC sám uvedl, že za duel s Furym vydělá více než za celou předchozí kariéru v UFC. Jeho následná smlouva s PFL se navíc vztahovala výhradně na MMA, takže mu nechávala prostor pro box. PFL u své divize velkých PPV zápasů oznámila také model s 50% podílem bojovníků na příjmech z těchto akcí.
Pro elitního bojovníka proto nemusí být hlavní otázkou, zda se dokáže v boxu dlouhodobě prosadit. Stačí, aby jeho jméno bylo dost velké na jeden mimořádný zápas. V kleci může potřebovat několik vítězství a celý titulový postup. V boxu může díky soupeři, propagaci a zájmu publika vzniknout obrovská akce okamžitě.
Cena za přechod do ringu
Peníze však nejsou jediným lákadlem. Zápas s Mayweatherem, Furym nebo Anthonym Joshuou dostane MMA bojovníka před publikum, které jeho běžné zápasy nemusí sledovat. Úspěšný výkon navíc může změnit pohled na jeho schopnosti v postoji. Ngannou při debutu poslal Furyho ve třetím kole k zemi a podle oficiálního výsledku WBC nakonec prohrál až těsným děleným rozhodnutím.
Stejný příběh ale ukazuje i druhou stranu crossover zápasů. O několik měsíců později Ngannou narazil na Anthonyho Joshuu a prohrál ve druhém kole knokautem. McGregora zase Mayweather zastavil v desátém kole. MMA bojovník v boxu přichází o kopy, strhy, práci na zemi i část klinče a soupeří podle pravidel, na kterých elitní boxer postavil celou kariéru.
To je základ celého obchodu. Hvězda MMA může za jeden večer získat mimořádnou odměnu, nové publikum a zápas se jménem, ke kterému by se v klasické boxerské kariéře dostávala roky. Současně vstupuje do sportu, ve kterém nemůže využít velkou část svých nejlepších zbraní. Pro největší jména však může být finanční rozdíl natolik výrazný, že to za to riziko prostě stojí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková