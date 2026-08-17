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Miluje váš pes ovoce? Pozor na druhy, které mohou uškodit

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Majitelé psů chtějí svým miláčkům leckdy přilepšit nějakou pochoutkou, a v letním období je to právě ovoce. Jelikož je sladké a šťavnaté, tak je psi přímo zbožňují. Některé druhy jsou skvělým pamlskem, a navíc obsahují řadu vitamínů, ovšem jiné mohou být pro zvíře hrozbou, která může ohrozit i jejich život. Poradíme vám, které druhy ovoce můžete psům bez obav dopřát a kterých se raději vyhnout.
Pes zmrzlina

Pes zmrzlina

Zdroj: Super zoo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

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