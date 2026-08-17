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Dnes ve 20:00 vypukne televizní svátek: ČT2 vytahuje legendu, na které vyrostlo celé Česko

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První letní den na slunné riviéře měl přinést klid, ale místo toho rozpoutal naprosté silniční šílenství. Legendární komedie z roku 1968 dodnes baví miliony diváků po celém světě. Málokdo však ví, že za kamerou zuřila tichá válka, která vyvrcholila šokujícím skandálem přímo během slavnostní premiéry.
Dnes ve 20:00 vypukne televizní svátek: ČT2 vytahuje legendu, na které vyrostlo celé Česko

Dnes ve 20:00 vypukne televizní svátek: ČT2 vytahuje legendu, na které vyrostlo celé Česko

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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