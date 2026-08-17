Dnes ve 20:00 vypukne televizní svátek: ČT2 vytahuje legendu, na které vyrostlo celé Česko

Pondělí. Začátek týdne, který málokdo miluje. Ale co kdyby existoval recept na dokonalý večer, který vás přenese do světa plného slunce, moře a komických situací? Co kdyby stačilo zapnout televizi a nechat se unést příběhem, kde se elegance střetává s chaosem a kde láska dokáže změnit i toho nejzarytějšího mrzouta?
Představte si snímek s astronomickým rozpočtem, kde se snoubí situační humor na hranici absurdity s mistrovskou hereckou show. Kde každá grimasa sedí, každý gag funguje a kde francouzská riviéra září jako kulisa pro milostné peripetie, jež by dokázaly rozhodit i nejdisciplinovanějšího strážce pořádku. Ještě nepoznáváte? Vydržte, záhada se brzy rozplyne.
Když láska přijde v nejhorší chvíli
Diváci milují tento nestárnoucí snímek pro jeho neuvěřitelnou energii, bláznivé honičky a nezaměnitelný humor. Příběh se točí kolem nekompromisního strážce zákona, který se v malebném přímořském městečku pustí do pronásledování bezohledné řidičky v luxusním voze.
Netuší však, že toto setkání fatálně změní jeho dosavadní život a uvrhne ho do nejzrádnější pasti kariéry – do osidel lásky. Na stanici se totiž střetává s elegantní vdovou po vlivném policejním veliteli. Mezi oběma okamžitě vzplane nečekané pouto.
To však spustí lavinu intrik, žárlivosti a tajných plánů ze strany jeho dcery i nadřízeného rotmistra. Cesta k oltáři je dlážděna neuvěřitelným chaosem a diváci se mohou těšit na gejzír gagů.
Nyní je čas odhalit karty. Tímto nezapomenutelným dílem je kultovní francouzsko-italská komedie Četník se žení (Le gendarme se marie) z roku 1968. V hlavní roli cholerického strážmistra Ludovica Cruchota exceluje fenomenální Louis de Funès.
Jeho osudovou lásku, elegantní Joséphu Lefrançois, ztvárnila šarmantní Claude Gensac. Sekundují jim skvělý Michel Galabru jako rotmistr Jérôme Gerber, Jean Lefebvre jako závodčí Lucien Fougasse a Geneviève Grad v roli dcery Nicole Cruchot. Režisér Jean Girault stvořil klenot, který v televizní verzi ČT trvá 86 minut.
472 vtipů, které nebyly ve scénáři
Natáčení provázela neuvěřitelná tvůrčí atmosféra, ale i osobní dramata. Louis de Funès byl během natáčení v mimořádné formě. Přímo na place vymyslel neuvěřitelných 472 originálních vtipů, gagů a grimas, které v původním scénáři vůbec nebyly.
Jeho herecká partnerka Claude Gensac byla pro roli vybrána velmi neobvyklým způsobem. Její obsazení totiž iniciovala skutečná manželka Louise de Funèse, Jeanne de Funès. Ta svému manželovi doporučila, aby Claude hrála jeho filmové partnerky, protože s ní měl vynikající hereckou chemii a Jeanne na ni v reálném životě vůbec nežárlila.
Kolem tohoto slavného páru však dodnes koluje velký mýtus. Mnozí diváci jsou skálopevně přesvědčeni, že Claude Gensac byla skutečnou manželkou Louise de Funèse i v reálném životě. Pravda je však jiná – byla pouze jeho nejčastější filmovou partnerkou v celkem deseti filmech.
Slavný komik prožil po boku své skutečné manželky Jeanne de Funès (rozené Barthélemy de Maupassant) celých 40 let, od svatby v roce 1943 až do své smrti v roce 1983.
Ne všechno ale na place probíhalo v harmonii. Mezi herci doutnalo obrovské napětí, které vyvrcholilo skandálem na slavnostní premiéře v roce 1968. Představitel závodčího Fougasse, Jean Lefebvre, velmi těžce nesl rostoucí slávu Louise de Funèse.
Žárlil na něj a zuřil, když zjistil, že mnoho jeho vlastních komických scén skončilo ve střižně. Během premiéry Lefebvre vstal v první řadě přímo vedle manželů de Funèsových a začal ironicky křičet na celý sál: „Podvedl jsem své publikum, neobjevil jsem se na plátně! Omlouvám se divákům!
Šokovaný de Funès s manželkou okamžitě opustili sál a jejich profesní i osobní vztahy s kolegou byly tímto incidentem trvale ukončeny. Tento moment se stal jedním z nejtemnějších okamžiků v historii slavné série a dodnes připomíná, jak křehká může být harmonie za kamerou.
Tržby, které překonaly všechna očekávání
Úspěch celé série byl přitom astronomický. Pokud srovnáme rozpočet prvního dílu z roku 1964, který činil skromných 1,35 milionu francouzských franků (cca 230 000 USD), s jeho celosvětovými tržbami přes 10,5 milionu USD, vidíme neuvěřitelný 45násobek původních nákladů.
Tento úspěch otevřel dveře pokračování. Snímek Četník se žení již disponoval výrazně vyšším rozpočtem a celosvětově vygeneroval tržby přesahující 51 milionů USD. Jen ve francouzských kinech přilákal ohromujících 6,8 milionu diváků.
Nenechte si ujít toto legendární setkání s francouzským humorem a skvělými hereckými výkony. Snímek se vrací na televizní obrazovky v pondělí 17. srpna 2026 ve 20:00 na stanici ČT2. Pokud toto vysílání nestihnete, můžete využít reprízu, která proběhne hned následující den, v úterý 18. srpna 2026 v 16:40, opět na programu ČT2. Už jste viděli všech šest dílů série, nebo vás čeká první setkání se strážmistrem Cruchotem?
Zdroje článku: filmozrout.cz, readzone.cz, kinotip2.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá