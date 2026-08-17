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StarDance řeší komplikaci během příprav: Jeden z favoritů musel přerušit tréninky

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Nová řada StarDance odstartuje už 10. října, zatímco většina soutěžících tráví léto ve zkušebnách. Vojtěch Dyk ale zatím řeší úplně jiný program. Jeho koncertní sezona končí až v září a na taneční přípravu mu tak zbude méně času než některým soupeřům.
Favorit StarDance musel zastavit tréninky: Přípravy na taneční soutěž se pro něj zkomplikovaly.

Favorit StarDance musel zastavit tréninky: Přípravy na taneční soutěž se pro něj zkomplikovaly.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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