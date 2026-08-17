StarDance řeší komplikaci během příprav: Jeden z favoritů musel přerušit tréninky

Jedním z nejsledovanějších jmen letošní StarDance bude
zpěvák a herec Vojtěch Dyk, jenže jeho cesta na parket začíná trochu jinak než u většiny ostatních účastníků. Zatímco další páry už během léta pilují choreografie a zvykají si na pravidelný trénink, Dyk má kalendář zaplněný koncerty. Poslední z jeho letních vystoupení je naplánované na 12. září v Příbrami. K intenzivnější taneční přípravě se proto dostane až během září, tedy poměrně krátce před prvním přímým přenosem. Ostatní soutěžící už poznávají, co StarDance obnáší
Přípravy přitom nejsou pro účastníky nijak odpočinkové. Tomas Sean Pšenička trénuje s Natálií Otáhalovou a první hodiny podle zveřejněných zákulisních informací pořádně pocítil. Bývalý tenista
Radek Štěpánek zase věnuje zvýšenou pozornost svým zádům, která ho provázela problémy už během sportovní kariéry. Herečka Sara Sandeva se rovněž pustila do příprav naplno. Právě několik týdnů pravidelného tréninku může být výhodou, kterou bude muset Dyk po skončení koncertní sezony rychle dohánět.
Pro zpěváka ovšem nejsou velká pódia, práce s rytmem ani fyzická zátěž ničím novým. V jeho případě tak bude zajímavé hlavně to,
jak rychle dokáže své zkušenosti z hudebních vystoupení přenést do standardních a latinskoamerických tanců. Rozdíl proti koncertnímu pódiu je značný. Ve StarDance rozhoduje přesnost kroků, technika, držení těla i souhra s profesionálním partnerem.
Přípravy na StarDance dostaly nečekaný zásah: Jeden z favoritů musel přestat trénovat.
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Na parketu ho povede Catharina Málek
Dykovou taneční partnerkou se stala
rakouská profesionální tanečnice Catharina Málek, která se v české StarDance představí poprvé. Půjde tedy o dvojici, u níž bude zpočátku důležité nejen zvládnutí choreografií, ale také vytvoření fungujícího spojení na parketu.
Jednu výhodu má přesto Vojtěch Dyk přímo doma. Jeho manželka
Tatiana Dyková má se StarDance vlastní bohatou zkušenost. V roce 2007 se společně s tanečníkem Petrem Čadkem dostala až do finále a obsadila druhé místo. Později se objevila také ve StarDance Tour. Manželovi před jeho účastí doporučila především to, aby zůstal sám sebou a nenechal se semlít pozorností, která soutěž pravidelně provází. StarDance se vrací v říjnu
Čtrnáctá řada soutěže začne na ČT1
v sobotu 10. října 2026. StarDance se po loňském projektu StarDance Tour vrátí ke klasickým televizním přenosům. Soutěžní večery budou tradičně moderovat Marek Eben a Tereza Kostková. Do poroty se vrací Zdeněk Chlopčík, pokračují Tatiana Drexler a Richard Genzer a novou členkou bude choreografka Jana Burkiewiczová.
Finálový večer je naplánovaný na
12. prosince. Pro Dyka tak začne největší část přípravy až po skončení letního koncertování. Rozhodující bude, jak rychle dokáže náskok ostatních párů stáhnout. Času nebude mít nazbyt, zkušeností s vystupováním před publikem má ale na rozdávání.
tvguru.cz, ceskatelevize.cz