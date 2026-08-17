Jaký typ partnera hledáme podle horoskopu? Některá čeká na romantického rytíře, jiná na svobodomyslného dobrodruha!

Každé znamení zvěrokruhu touží po trochu jiném koření života – někdo hledá divokou jízdu plnou vážně nečekaných dobrodružství, zatímco jiné z nás sní o teplé náruči, horkém čaji a pocitu absolutního bezpečí. Poznej sama sebe i to, jaký muž dokáže rozbušit tvé srdce.
Beran (21. 3. – 20. 4.)
Potřebuješ někoho, kdo udrží tvoje vysoké tempo a nezalekne se tvé divoké energie. Hledáš aktivního parťáka plného života, se kterým se v žádné situaci nebudeš nudit a který ti dopřeje vždycky dostatek svobody a prostoru.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Tvoje srdce touží po stabilním a spolehlivém muži, který si umí užívat život všemi smysly. Miluješ pocit bezpečí, dobré jídlo a domov, kde to dýchá pohodou. Tvůj ideál je tedy věrný pohodový chlap, na kterého se můžeš kdykoli plně spolehnout.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Tvůj snový partner ti musí stačit hlavně intelektuálně. Podstatná je pro tebe neustálá komunikace, vtip a schopnost probírat libovolná témata až do brzkých ranních hodin. Zkrátka hledáš parťáka, se kterým tě to bude bavit.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Hledáš citlivého a empatického muže, který se nebojí dát najevo svoje emoce. Rodina a vřelý domov jsou pro tebe vším, proto potřebuješ partnera s velkým srdcem a ochranitelskými skony. Tvá duše okamžitě rozkvete vedle někoho, kdo tě zahrne péčí a něhou.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Chceš vedle sebe muže, na kterého můžeš být pyšná a který tě bude obdivovat jako královnu. Měl by být velkorysý, charismatický a sebevědomý. Když ti bude věnovat dostatek pozornosti, dáš mu celé své srdce.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Tvému analytickému pohledu na svět vyhovuje muž, který má v životě jasno a drží slovo. Oceníš inteligenci, smysl pro pořádek a praktickou podporu v každodenních situacích. Hledáš zkrátka chlapa s nohama na zemi, na koho je v každé chvíli spolehnutí.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Toužíš po romantikovi, který do tvého života přinese harmonii, šarm a estetické cítění. Galantnost a vzájemný respekt jsou pro tebe absolutní základ, a proto hledáš partnera, který se vyhýbá zbytečným konfliktům a umí s tebou o všem férově diskutovat.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Tvé srdce přitahuje tajemství, intenzita a hluboké emoce. Nepotřebuješ povrchní vztahy – hledáš parťáka, který se nebojí jít až na dno tvé duše a bude ti naprosto oddaný. Ve vztahu toužíš po absolutním spojení a spalující vášni.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Hledáš parťáka do nepohody, se kterým sbalíte batoh a vyrazíte objevovat svět. Tvůj ideální muž musí milovat svobodu, mít nadhled a nezkazit žádnou srandu. Důležitější než teplá večeře je pro tebe společné dobrodružství.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Těší tě přítomnost zralého, ambiciózního a cílevědomého muže, který ví, co od života chce. Hledáš dlouhodobou perspektivu a partnera, se kterým dokážeš vybudovat něco trvalého. Když ti dokáže svoji loajalitu, získá si tě napořád.
Vodnář (21. 1. – 19. 2.)
Tvůj ideální partner musí být v první řadě tvým nejlepším kamarádem. Hledáš originálního myslitele, který ti dopřeje neomezený prostor a bude respektovat tvou nezávislost. Tradiční pravidla tě nebaví, oceníš spíš spontánnost a otevřenou mysl.
Ryby (20. 2. – 20. 3.)
Sníš o romantickém rytíři, který porozumí tvé jemné a intuitivní povaze. Měl by mít velkou dávkou empatie, poskytnout ti ochrannou náruč a umět podpořit tvé sny. Společné porozumění beze slov je pro tebe tím největším kouzlem.
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Autor článku: redakce
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