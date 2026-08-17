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Jaký typ partnera hledáme podle horoskopu? Některá čeká na romantického rytíře, jiná na svobodomyslného dobrodruha!

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Přemýšlíš, proč tě to vždycky táhne k určitým typům mužů? Možná za to může znamení, ve kterém ses narodila! Pojďme se podívat, jakého ideálního partnera pravděpodobně hledáš.
To, v jakém ses narodila znamení, možná dost určuje to, jakého partnera hledáš.

To, v jakém ses narodila znamení, možná dost určuje to, jakého partnera hledáš.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...

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