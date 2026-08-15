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Postřik, který ochrání rajčata, papriky i okurky. Připravíte ho z kvasnic

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Hledáte efektivní způsob, jak ochránit domácí plodiny před škůdci a chorobami? Ideální je postřik z obyčejných kvasnic, který pomáhá předcházet plísním a hnilobě, jež jsou u rajčat a okurek velmi časté. Při aplikaci postřiku musíte ovšem dodržet správný postup, jinak nebude fungovat. Vitamíny a enzymy obsažené v kvasnicích navíc působí jako přírodní hnojivo a podporuje tak růst a celkové zdraví rostlin.
Postřik, který ochrání rajčata, papriky i okurky. Připravíte ho z kvasnic

Postřik, který ochrání rajčata, papriky i okurky. Připravíte ho z kvasnic

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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