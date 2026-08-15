Postřik, který ochrání rajčata, papriky i okurky. Připravíte ho z kvasnic

Hledáte efektivní způsob, jak ochránit domácí plodiny před škůdci a chorobami? Ideální je postřik z obyčejných kvasnic, který pomáhá předcházet plísním a hnilobě, jež jsou u rajčat a okurek velmi časté. Při aplikaci postřiku musíte ovšem dodržet správný postup, jinak nebude fungovat. Vitamíny a enzymy obsažené v kvasnicích navíc působí jako přírodní hnojivo a podporuje tak růst a celkové zdraví rostlin.
Postřik aplikujte preventivně
Mnoho zahrádkářů se k použití kvasnicového postřiku rozhodne až v případě, kdy je problém a rostlina už je napadena chorobou nebo škůdci a čekají doslova zázraky. To je ale zásadní chyba. V takovém případě totiž už nemusí směs stoprocentně fungovat. Z tohoto důvodu raději problémům předcházejte a postřik z droždí aplikujte na rostliny preventivně. Jelikož se jedná o ryze přírodní prostředek, nic tím nezkazíte. Naopak v případě například silně rozvinuté plísně už nepomůže.
Jaké je správné množství?
Připravit si kvasnicový postřik zvládne opravdu každý a nebude vás stát téměř nic. Jen je třeba dodržet správný poměr použitých ingrediencí. Zvolte dostatečně velkou nádobu. Na 5 litrů vody použijte 15 gramů čerstvého droždí. Dále přidejte jednu lžičku cukru, směs zamíchejte a nechte ji 12 hodin v klidu kvasit. Po této době přilejte do roztoku dalších 5 litrů vody. Dodržte zejména uvedené množství kvasnic, protože kdybyste jich dali použili méně, postřik již nebude fungovat.
Foto: Radek Štěpán
Opravdu důkladný postřik
Jak často je nutné kvasnicový postřik aplikovat? Veškerou plodovou zeleninu se doporučuje ošetřit jednou až dvakrát za týden. Postupujte opravdu důkladně a aplikaci neuspěchejte. Ideální doba pro ošetření rostlin je hned ráno a postřikem důkladně pokryjte opravdu všechny stonky a listy. Nezapomeňte ani na spodní stranu listů. Jedině při důkladné aplikaci bude prostředek fungovat tak, jak má.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Gemini
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