Fyzikové nastavili času zrcadlo. Odražená vlna se chová, jako by se přehrávala pozpátku. Proč je to tak fascinující?

Po desítkách let se podařilo takové „časové zrcadlo“ experimentálně vytvořit. A dnes se výzkum posouvá z rádiových frekvencí až ke světlu. Nic přitom necestuje do minulosti. Přesto se část vlny začne chovat tak, jako kdyby někdo její vývoj pustil pozpátku.
Normální zrcadlo stojí někde. Časové zrcadlo existuje někdy
Nejjednodušší cesta k pochopení celého jevu vede přes obyčejné zrcadlo.
Světelná nebo jiná elektromagnetická vlna se šíří určitým prostředím a narazí na hranici mezi dvěma oblastmi s odlišnými vlastnostmi. Hranice leží na konkrétním místě. Část vlny může pokračovat dál, část se odrazí zpět.
Časové rozhraní obrací tento princip.
Představme si dlouhou oblast, kterou právě prochází elektromagnetický signál. Místo toho, aby před ním někdo postavil překážku, změníme téměř současně vlastnosti celého prostředí, ve kterém se vlna nachází.
Jednu nanosekundu platí jedny podmínky. O okamžik později jiné. Hranicí není souřadnice v prostoru. Hranicí je okamžik v čase.
Matematická možnost takového chování není nová. Frederic R. Morgenthaler už v roce 1958 řešil šíření elektromagnetických vln v prostředí, jehož permitivita a permeabilita se mění s časem. Z rovnic vyplývalo, že náhlá změna může vytvářet nové složky vlny a měnit její frekvenci. Praktické vytvoření dostatečně rychlé a současně dostatečně výrazné změny však představovalo problém na další desetiletí.
V roce 2023 fyzikové konečně vytvořili dostatečně ostrý okamžik
Tým Hadyho Moussy, Gengyu Xu, Shixiong Yin a dalších výzkumníků kolem Andrey Alù z City University of New York problém obešel pomocí speciálně navrženého metamateriálu.
Experiment nevypadal jako zrcadlo a už vůbec ne jako stroj času.
Výzkumníci vytvořili přibližně šest metrů dlouhou vinutou kovovou přenosovou linku vybavenou hustou soustavou elektronických spínačů a kondenzátorů. Elektromagnetický signál se touto strukturou šířil a v přesně zvoleném okamžiku byly spínače prakticky současně aktivovány. Elektrické vlastnosti celé linky se tím velmi rychle změnily.
Právě synchronizace byla zásadní.
Kdyby se změna šířila postupně od jednoho konce zařízení ke druhému, šlo by opět o komplikovanou hranici v prostoru a čase. Aby vzniklo čisté časové rozhraní, musí různé části procházejícího signálu zaznamenat změnu prostředí prakticky ve stejném okamžiku.
Když tým potřebné podmínky vytvořil, objevil se nový signál. Část původní vlny pokračovala. Další část se časově odrazila. Bylo to první experimentální pozorování časového odrazu elektromagnetických vln tohoto typu, publikované v roce 2023 v Nature Physics.
Pozpátku neletí čas. Pozpátku se skládá vlna
Právě tady je velmi snadné sklouznout ke sci-fi.
Časové zrcadlo neposílá informaci do minulosti a neporušuje kauzalitu. Výzkumníci v roce 2023 nezachytili svůj experiment dříve, než jej provedli.
„Časový odraz“ označuje matematicky přesnou transformaci vývoje vlny.
U časově odražené složky se obrací fáze a pořadí částí signálu. CUNY to vysvětluje nádherným přirovnáním k ozvěně. Když zakřičíme proti skále, normální ozvěna vrátí slova ve stejném pořadí. V ideálním časovém odrazu by se však poslední část signálu vracela jako první – zvuk by připomínal pásek přehrávaný pozpátku.
Podobně bizarní by byl hypotetický optický časový odraz.
Běžné zrcadlo nám ukazuje čelo těla otočené proti němu. Autoři experimentu používají názornou analogii, podle níž by ideální „časové zrcadlo“ vracelo pořadí děje takovým způsobem, že by pozorování připomínalo pohled na událost obrácenou v jejím časovém vývoji.
Ale stále jde o nově vytvořenou elektromagnetickou vlnu, nikoli o návrat původní události do minulosti.
Zrcadlo navíc změní i „barvu“ signálu
Prostorové a časové rozhraní mají ještě jeden zásadní rozdíl.
U běžného odrazu od stacionárního prostorového rozhraní zůstává při ideálním popisu zachována frekvence vlny, zatímco může změnit svůj směr neboli hybnost.
U náhlého časového rozhraní je situace obrácená: protože je prostředí stále homogenní v prostoru, zachovává se prostorový vlnový vektor, ale energie vlny se může změnit. Výsledkem je posun frekvence.
V experimentu z roku 2023 vědci proto nepozorovali pouze převrácenou složku signálu. Celé jeho frekvenční spektrum bylo zároveň převedeno do nové oblasti.
V optickém světě by taková transformace znamenala také změnu barvy světla. Výzkumníci CUNY popisovali například hypotetický případ, kdy by jednotlivé viditelné barvy po průchodu časovým rozhraním přešly do jiných barev.
To je podstatný rozdíl oproti nahrávce, kterou jednoduše vezmeme v počítači a pustíme pozpátku. Tady není signál nejprve zachycen, uložen a následně digitálně převrácen. Promění jej samotné prostředí během jeho šíření.
Potom postavili dvě zrcadla – ale ne vedle sebe
Jedno časové rozhraní bylo jen začátek.
Výzkumníci v CUNY následně vytvořili dvě prudké změny vlastností prostředí oddělené určitým časovým intervalem. Tím vznikla časová analogie zařízení, které optici dobře znají jako Fabryho–Pérotovu dutinu.
Klasická Fabryho–Pérotova dutina používá dvě prostorově oddělená zrcadla. Světlo mezi nimi opakovaně interferuje a výsledné chování závisí mimo jiné na vzdálenosti mezi zrcadly.
V časové variantě nejsou dvě hranice oddělené centimetry nebo metry. Jsou oddělené sekundami či jejich nepatrnými zlomky.
Když tým měnil interval mezi dvěma změnami prostředí, měnil se také interferenční obraz vznikajících vln. Fyzikální vlastnost, kterou v běžném rezonátoru ovládá geometrická vzdálenost, zde bylo možné ladit změnou časování.
A právě zde začíná být pojem „materiál navržený v čase“ mnohem méně metaforický.
V roce 2026 přišel další krok: udělat totéž se skutečně rychlým světlem
Experiment z roku 2023 pracoval s elektromagnetickými signály v rádiové oblasti, kde jsou jednotlivé oscilační cykly relativně dlouhé. Přenést stejný princip k optickému světlu je mnohem obtížnější.
Světelná vlna kmitá přibližně stovky bilionkrát za sekundu.
Aby vzniklo ostré optické časové rozhraní, nestačí tedy rychlá elektronika v řádu nanosekund. Optické vlastnosti materiálu je potřeba změnit během několika femtosekund, tedy miliontin miliardtiny sekundy.
Právě tento problém letos překonal tým Ohada Segala, Mordechaje Segeva a jejich kolegů z Technionu a dalších institucí. V recenzované práci v Physical Review Research dokázali vyvolat změnu indexu lomu s velikostí řádově jedna za dobu kratší než jediný cyklus optické vlny a pozorovali stále silnější časovou refrakci, čím rychlejší přechod vytvořili. Autoři výsledek popsali jako bránu k ostrým časovým rozhraním v optické oblasti.
A v květnu 2026 stejný širší tým zveřejnil ještě další výsledek.
Tentokrát už hlásí první experimentální pozorování časového odrazu na optických frekvencích.
Je tu ovšem důležitý rozdíl: zatímco letošní experiment s časovou refrakcí už prošel recenzním řízením a vyšel v Physical Review Research, přímý optický časový odraz je k dnešnímu dni zveřejněný jako preprint na arXiv. Je proto fér jej označovat za hlášený nový výsledek, nikoli ještě za definitivně uzavřený recenzovaný objev.
Aby světlo uvidělo hranici v čase, museli změnit materiál rychleji než za jeden jeho kmit
Letošní optický experiment ukazuje, jak extrémní podmínky jsou potřeba.
Tým použil vzorky oxidu kademnatého dopovaného indiem a velmi krátký silný laserový pulz, kterým dokázal jeho index lomu prudce změnit. Změna proběhla v hluboce subcyklovém režimu – tedy rychleji, než sonda stihla dokončit jeden optický kmit.
Původní světelná vlna se podle autorů rozdělila na časově refraktovanou a časově odraženou část. Ta druhá změnila směr šíření, vykazovala obrácení fáze a zároveň změněnou frekvenci – právě kombinaci znaků očekávanou pro skutečný časový odraz.
To je důvod, proč je posun od rádiového experimentu k optickému tak důležitý. Nejde jen o to udělat starý trik „rychleji“. Světlo v optické oblasti silně interaguje s elektronickými stavy materiálů a dostat časová rozhraní do tohoto režimu otevírá úplně nové možnosti práce s interakcí světla a hmoty.
Takže jsme skutečně postavili zrcadlo v čase?
Ano – pokud slovem zrcadlo označujeme fyzikální analogii odrazu vlny na časovém rozhraní. Ne – pokud si představujeme portál, který ukáže včerejšek. Časové zrcadlo není předmět, který bychom položili na stůl. Je to událost.
Po určitou dobu se prostředím šíří vlna. Pak se ve velmi krátkém okamžiku změní vlastnosti celého prostředí a právě tato změna vytvoří rozhraní, na němž vznikne časově odražená složka.
Jakmile změna proběhne, „zrcadlo“ už neexistuje. Nemůžeme se k němu vrátit o centimetr zpátky. V prostoru nikde není. Existovalo pouze tehdy.
A možná právě proto je tento experiment tak krásný. Fyzika, kterou běžně intuitivně stavíme do prostoru – stěny, rozhraní, zrcadla, dutiny nebo periodické krystaly – se najednou dá konstruovat také podél jiné osy.
Času.
Dalším cílem jsou materiály, jejichž struktura není periodická v prostoru, ale v čase
Klasický krystal vzniká pravidelným uspořádáním atomů v prostoru. Periodicita ovlivňuje například to, jak se materiálem pohybují elektrony nebo světlo.
Fyzikové dnes zkoumají také fotonické časové krystaly. V nich nejsou vlastnosti prostředí pravidelně uspořádané od jednoho místa k druhému, ale pravidelně se mění v čase. Série časových rozhraní pak může vyvolávat interferenci mezi opakovanými časovými odrazy a refrakcemi.
Taková zařízení by jednou mohla sloužit k velmi rychlé konverzi frekvencí, manipulaci s pulzy, zesilování určitých módů, filtrování signálů nebo novým typům elektromagnetických a optických součástek. Experiment z roku 2023 ukázal možnosti v oblasti vysokofrekvenčních signálů; současné optické práce se snaží stejnou fyziku dostat do podstatně rychlejšího světa světla.
Je ale příliš brzy tvrdit, jaké konkrétní technologie z toho nakonec vzniknou. Prozatím je mnohem zajímavější samotná fyzika. Více než šedesát let jsme uměli z rovnic odvodit, co by měla vlna udělat, kdyby narazila na dostatečně ostrou hranici v čase. Pak jsme se naučili takovou hranici vytvořit. A nyní se přibližujeme okamžiku, kdy stejný princip dokážeme plnohodnotně využívat i pro viditelné a infračervené světlo.
Nikdo tím neotočil šipku času. Nikdo neposlal foton do včerejška. Ale fyzikové dokázali něco možná konceptuálně ještě zajímavějšího: přiměli vlnu, aby se k jednomu okamžiku zachovala podobně, jako se běžně chová k zrcadlu stojícímu v prostoru.
Věděli jste, že…
…časová rozhraní nemusí být výsadou elektromagnetických vln? Stejný základní princip vychází z obecné fyziky vln a lze jej zkoumat také u akustických, mechanických nebo spinových vln, pokud dokážeme vlastnosti jejich prostředí změnit dostatečně rychle a homogenně. Právě proto fyzikové mluví o časových metamateriálech spíš jako o nové obecné strategii ovládání vln než jako o jedné exotické optické kuriozitě.
Zdroje: Kód Enigma [1], Nature Physics – Observation of temporal reflection and broadband frequency translation at photonic time interfaces [2], CUNY Advanced Science Research Center – Scientists Demonstrate Time Reflection of Electromagnetic Waves [3], Physical Review Research – Before the cycle is over: Subcycle time refraction at optical frequencies [4], arXiv – About Time: Observation of Time-Reflection at Optical Frequencies [5], F. R. Morgenthaler – Velocity Modulation of Electromagnetic Waves [6]. img AI generated