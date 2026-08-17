Velké překvapení na Android Show: Google ukázal lokalizátor Pixel Tag. Váží 12 gramů a vydrží rok

Roky se o tom spekulovalo, roky Google odpovídal tím, že otevíral síť Find Hub partnerům: Motorole, Chipolu, Pebblebee. Vlastní tag nikdy. Ještě v květnu 2025 na
oficiálním blogu Google prezentoval UWB hledání jako funkci, která dorazí „nejprve na moto tag“. O Pixel Tagu ani slovo. Pak přišel srpen 2026 a s ním Made by Google, kde Google vytáhl z kapsy plochý oválný přívěsek a poprvé ho nazval „náš vůbec první vyhledávací tag“. Překvapení nebylo v tom, že by Android lokalizátor jako kategorie neexistoval. Překvapení bylo, že Google přestal spoléhat na partnery a udělal si vlastní. Co přesně je Pixel Tag a kdy byl představen
Pixel Tag se oficiálně objevil 12. srpna 2026 na akci Made by Google, kde ho Google
představil vedle Pixelu 11, Pixel Watch 5 a dalších novinek. Dohledatelné zdroje k Pixel Tagu neukazují představení na Android Show v srpnu 2025, v té době Google u Find Hub řešil rozvoj sítě a partnerství, nikoli vlastní hardware. Pixel Tag je tedy produkt roku 2026, ne 2025.
A teď k číslům z titulku. „Váží 12 gramů“ je zaokrouhlení oficiálních 11,8 gramu včetně baterie. „Vydrží rok“ neznamená, že po roce skončí v koši: Pixel Tag používá výměnnou knoflíkovou baterii CR2032, která podle hands-on recenzí vydrží více než jeden rok provozu. Až se vybije, prostě ji vyměníte. Rozměry 28 × 46,1 × 5,4 milimetru z něj dělají plochý oválný plátek, který se vejde do peněženky nebo kapsy tašky. Důležitý praktický detail: tag nemá integrovaný otvor na klíčenku, takže na svazek klíčů budete potřebovat pouzdro nebo držák.
Technologie uvnitř: UWB, Bluetooth Channel Sounding a síť miliardy zařízení
Pixel Tag kombinuje dvě lokalizační technologie. Ultra Wideband (UWB) zajišťuje přesné směrové navádění, kompatibilní telefon ukazuje šipkou směr a vzdálenost k tagu, a to až do 50 metrů. Bluetooth Channel Sounding pak zpřesňuje měření vzdálenosti i tam, kde UWB signál slábne. Nejde jen o „pípání ze dna batohu“. Telefon vás k tagu doslova naviguje.
Celé to stojí na síti
Google Find Hub, která využívá crowdsourcovanou lokalizaci přes více než miliardu Android zařízení po celém světě. Když Pixel Tag ztratíte daleko od svého telefonu, jakýkoli Android v okolí může anonymně předat jeho polohu. K tomu Google přidal několik funkcí, které konkurence buď nemá, nebo řeší jinak: Reverzní prozvonění telefonu: stisknutím tlačítka na tagu rozezvoníte svůj telefon, i když ho máte na tichém režimu. AirTag 2 tohle neumí. Sdílení až s 10 lidmi: tag můžete sdílet s rodinou nebo kolegy. Apple AirTag 2 umožňuje sdílení maximálně s pěti uživateli. Sdílení polohy s aerolinkou: při ztrátě zavazadla můžete polohu tagu nasdílet přímo dopravci. Kompatibilita s Androidem 9+: párování přes Fast Pair, žádný Pixel telefon není podmínkou.
Ochrana IP67 znamená odolnost proti prachu a ponoření do vody do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut. Pro klíče v kaluži nebo peněženku v dešti to stačí.
Pixel Tag vs. AirTag 2 vs. Xiaomi Tag: kdo co nabízí
Tři lokalizátory, tři ekosystémy, překvapivě podobné parametry. Srovnání ukazuje, kde jsou skutečné rozdíly.
Parametr Google Pixel Tag Apple AirTag 2 Xiaomi Tag Hmotnost 11,8 g 11,8 g 10 g Odolnost IP67 IP67 IP67 Baterie CR2032, výměnná CR2032, výměnná CR2032, výměnná Lokalizace UWB + BT Channel Sounding UWB 2. generace BLE 5.4 + NFC Přesné hledání do 50 m rozšířený dosah (o 50 % dál než 1. gen.) ne Sdílení až 10 lidí až 5 lidí neuvedeno Prozvonění telefonu z tagu ano ne ne Kompatibilita Android 9+ iOS / iPadOS Android (Find Hub) nebo iOS (Find My) Cena (USA) 29 / 99 USD 29 / 99 USD ~13 USD (1 980 JPY)
Cenově jsou Pixel Tag a AirTag 2 v USA identické: 29 dolarů za kus, 99 za čtyřbalení. Xiaomi Tag je výrazně levnější, ale nemá UWB, přesné směrové navádění u něj nehledejte. Na druhou stranu Xiaomi nabízí něco, co ani Google, ani Apple nedokáží: oficiální kompatibilitu jak s Google Find Hub, tak s Apple Find My. Ne současně, ale uživatel si při nastavení vybere. Pro smíšené domácnosti s iPhony i Androidy je to relevantní výhoda.
Podle nás je nejzajímavější funkce Pixel Tagu reverzní prozvonění telefonu. Zní to jako drobnost, ale v praxi ztratíte telefon v bytě častěji než klíče v cizím městě. A právě tohle AirTag neumí.
Česká dostupnost: zatím otazník
Tady musíme být upřímní: českou cenu ani datum prodeje se nám nepodařilo dohledat. Google Store eviduje Česko jako trh pro Pixel telefony a Pixel Watch, ale Pixel Tag v seznamu dostupných produktů zatím nefiguruje. Americká cena 29 dolarů za kus a 99 dolarů za čtyřbalení naznačuje, že by se česká cena mohla pohybovat kolem 700–750 korun za jednotlivý tag, ale to je odhad, ne oficiální číslo.
Start prodeje v USA je podle hands-on reportáží naplánován na 11. listopadu 2026, tedy tři měsíce po oznámení. Proč takový odstup, Google veřejně nevysvětlil. Dá se čekat, že jde o doladění ekosystémových funkcí Find Hub nebo logistický náběh příslušenství, které tag bez integrovaného očka na klíčenku nutně potřebuje.
Proč je Pixel Tag důležitější, než se zdá
Samotný tag je pěkný kousek hardwaru, ale skutečný význam leží jinde. Google roky budoval Find Hub jako otevřenou platformu a nechal partnery, aby dodali hardware. Výsledek? Roztříštěný ekosystém, kde moto tag fungoval trochu jinak než Chipolo a žádný z nich neměl za sebou sílu značky Google. Teprve vlastní hardware dává Googlu šanci dotlačit Find Hub do stavu, kdy Android síť přestane působit jako rozdrobená alternativa k Apple Find My. Pixel Tag není jen lokalizátor. Je to signál, že Google to s Find Hub myslí vážně.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík