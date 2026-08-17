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Štefan Margita dojal vzpomínkou na Zagorovou: Nelepší se to, někdy je to i horší!

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Bolest nezmizela. Štefan Margita (70) se ani po letech netají tím, že odchod milované manželky Hany Zagorové (†75) pro něj zůstává velmi těžkým tématem. V rozhovoru pro Aplausin.cz přiznal, že čas rány nezahojil a někdy je smutek ještě silnější.
Štěfan Margita a Hana Zagorová.

Štěfan Margita a Hana Zagorová.

Zdroj: Supraphon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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