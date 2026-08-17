Arsenal rozebral City 3:0 a večer přišla zpráva o Rodriho odchodu. Maresca nepřebírá Guardiolův tým, musí ho postavit znovu

Enzo Maresca nepotřeboval ani půl minuty svého prvního soutěžního zápasu v Manchesteru City, aby dostal připomínku rozdílu mezi novým kádrem a hotovým mužstvem. Od výkopu uběhlo 23 sekund, Myles Lewis-Skelly našel Riccarda Calafioriho a Arsenal vedl 1:0.
Potom přidali góly Kai Havertz a Martin Ødegaard a mistr Premier League vyhrál Community Shield v Cardiffu 3:0. Arsenal vypadal rychlejší, jistější a především mnohem přesněji věděl, co chce dělat.
Samotný srpnový výsledek by ještě nebyl důvodem vyhlašovat krizi. Community Shield nerozhoduje sezonu a nový trenér má právo potřebovat čas. Jenže několik hodin po utkání přibyl do příběhu detail, který celé 0:3 staví do jiného světla.
Britská média podle Reuters tvrdí, že Manchester City přijal nabídku Barcelony ve výši 65,4 milionu liber za Rodriho a třicetiletý Španěl má být s katalánským klubem dohodnutý na čtyřleté smlouvě. Přestup zatím kluby oficiálně nepotvrdily, ale pokud se uskuteční, Maresca nepřijde pouze o jednoho záložníka. Přijde o hráče, který byl několik let základním orientačním bodem celého Guardiolova systému.
City utrácí obrovské peníze. Jenže nekupuje náhradní díly do stejného stroje
Manchester City už letos zaplatil klubový rekord 116 milionů liber za Elliota Andersona. Maresca jej proti Arsenalu rovnou postavil do základní sestavy, přestože třiadvacetiletý Angličan se k mužstvu naplno připojil teprve po mistrovství světa. City má podle Reuters navíc blízko k osmnáctiletému Ayyoubu Bouaddimu z Lille, jehož cena může dosáhnout 85 milionů liber. Maresca po porážce potvrdil, že klub ještě před koncem přestupového okna další pohyby očekává.
Na první pohled je to typická reakce bohatého klubu: něco nefunguje, nakoupíme. Jenže právě tady je problém mnohem komplikovanější.
City nehledá několik lepších hráčů do stejného systému. Pep Guardiola odešel po téměř desetiletí, během něhož mužstvu vytvořil automatismy téměř ve všem: rozehrávce, poziční hře, zajištění po ztrátě míče i způsobu, jakým záložníci manipulují soupeřovým pressingem.
Pokud teď současně odchází Rodri a do středu přichází Anderson, případně Bouaddi, nemění se jen obsazení pozic. Mění se lidé, na kterých byla velká část těch automatismů postavena.
Rodri nebyl jen šestka. Byl záchranná síť celého City
Právě proto je případný Rodriho odchod tak významný. Za sedm sezon nastoupil za City do 298 utkání a získal s ním dvanáct velkých trofejí včetně čtyř titulů Premier League a Ligy mistrů. V roce 2024 získal Zlatý míč. Jeho hodnotu ale nikdy dostatečně nevystihovaly góly nebo asistence.
Rodri umožňoval ostatním riskovat. Když krajní obránce vyrazil vysoko, Rodri četl prostor za ním. Když Kevin De Bruyne nebo jiný ofenzivní záložník opustil střed, Španěl udržoval rovnováhu. Když City ztratilo míč, často byl prvním člověkem, který soupeřův protiútok zpomalil ještě předtím, než vůbec začal být nebezpečný.
Takový hráč není snadno nahraditelný stylem „koupíme jiného kvalitního záložníka“. Můžete koupit člověka se stejnou pozicí na grafice. Nemusí ale vůbec plnit stejnou funkci.
Anderson dostal první lekci právě proti týmu, který žádné základní lekce nepotřeboval
Anderson proti Arsenalu nastoupil od začátku a odehrál hodinu. City přitom samo před utkáním připomínalo, že se teprve seznamuje s rolí, kterou po něm Maresca chce.
Na druhé straně stál Arsenal. Mikel Arteta své mužstvo vede téměř sedm let. Ødegaard, Gabriel, White, Rice, Saka a další už nepotřebují dlouhé vysvětlování, co se má stát při první přihrávce soupeře do středu nebo kam má jejich spoluhráč naběhnout po zisku míče.
Proto je Calafioriho gól po 23 sekundách skoro až příliš dokonalou metaforou. Ne proto, že by dokazoval, že Anderson nebo Maresca něco zásadního pokazili. Ale protože Arsenal začal první soutěžní zápas sezony jako tým, který pokračuje. City jako tým, který se teprve skládá.
Skóre 3:0 může být trochu kruté. Herní rozdíl ale Maresca sám nezpochybňuje
Je fér dodat, že City nebylo devadesát minut bezmocné. Po prvním inkasovaném gólu si vytvořilo několik příležitostí a Maresca po utkání upozorňoval, že mužstvo mohlo ještě před druhým gólem vyrovnat. Haaland měl možnosti, Foden prověřil Davida Rayu a City v některých úsecích dokázalo Arsenal dostat pod tlak.
Výsledek 0:3 tedy není matematickým měřením rozdílu mezi oběma mužstvy. Jenže ani Maresca se neschoval za smůlu.
Řekl, že klub už před zápasem věděl, co musí na trhu udělat, a že další příchody nejsou reakcí na jednu porážku. Současně zdůraznil, že čím dřív noví hráči dorazí, tím dřív pochopí způsob, jakým chce City hrát.
To je možná nejvýmluvnější věta celého večera. Nový trenér velkého klubu obvykle potřebuje vyladit detaily. Maresca ještě potřebuje, aby část hráčů vůbec dorazila.
Guardiola po sobě nezanechal problém. Zanechal nemožné měřítko
A tady začíná skutečná obtíž Marescovy práce. Kdyby přebíral klub po špatné sezoně a rozpadlém projektu, mohl by téměř všechno nové prezentovat jako krok vpřed. Jenže City stále nese paměť Guardiolovy éry.
Každá nepřesná rozehrávka bude porovnávána s mužstvem, které dokázalo několik let manipulovat pressingem soupeře téměř bezchybně. Každá ztráta kontroly ve středu bude připomínat Rodriho.
Každý nový záložník bude posuzován nejen podle sebe, ale podle práce, kterou před ním vykonával jeden z nejlepších hráčů své generace. To není fér. Ale je to realita.
Premier League Marescovi dlouhou laboratoř nenabídne
City začne ligu doma proti Bournemouthu. Maresca může celý týden analyzovat Community Shield, měnit postavení Andersona a čekat na další přestupy. Jenže body už budou skutečné.
Právě tady má Arsenal na začátku sezony obrovskou výhodu. Nemusí být talentovanější na každé pozici. Stačí, když bude v srpnu a září o několik kroků dál v kolektivním porozumění hry.
City může tuto ztrátu během sezony dohnat. Peníze i individuální kvalitu na to má. Jenže Maresca zatím nekupuje poslední kus skládačky. Anderson, případný Bouaddi a případný Rodriho odchod naznačují, že část obrázku se teprve překresluje. A Arsenal v Cardiffu ukázal, jak drahé mohou být týdny, během nichž se ještě hledá správný tvar.
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Zdroje: Reuters – Arsenal humble Man City to win Community Shield [1], Reuters – Manchester City will stay active in transfer market, says Maresca [2], Reuters – Man City accept Barcelona bid for Rodri, say reports [3], Manchester City – City defeated in 2026 Community Shield [4], foto IMAGO – Arsenal v Manchester City, Community Shield [5].