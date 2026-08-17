Ulice: Hrušínský oblékl Peškovu košili před 21 lety a stále ji nosí. Vysvětlil, proč ji nikdy nevyměnil

První klapka nekonečného seriálu Ulice padla v ateliérech TV Nova 6. června 2005. VIP život zaznamenal, že Rudolf Hrušínský ml. byl u toho.
Stál před kamerou jako Vlastimil Pešek už na úplném startu projektu pod taktovkou již zesnulého šéfrežiséra Dušana Kleina. Ale co je zajímavé: oblékl si kostým, který nosí dodnes. Přesněji řečeno: jednadvacet let nepřetržitého natáčení ve stejném oblečení. Jde o číslo, které v české televizní produkci nemá moc konkurentů. Kalhoty, košile a ryby
V pořadu Backstage Ulice Hrušínský zmínil, že stejné rybářské kalhoty nosí od prvního natáčecího dne. Důvod? Jsou mu pořád, jsou dobré a „patří k Peškovi stejně jako jeho ryby.“ Kostymérna seriálu pracuje s Peškovým vizuálem jako s nedotknutelnou součástí postavy, ne proto, že by šetřila, ale proto, že
divák Peška pozná na první pohled právě podle toho, co má na sobě. Zda jde o jeden a tentýž originální kus, nebo o sérii identických náhrad, produkce veřejně neupřesnila. Výsledek na obrazovce je ale stejný: Pešek vypadá v roce 2026 kostýmně téměř totožně jako v roce 2005. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Jeden člověk ve dvou tělech
„Po těch patnácti letech už jsme s Vlastou jeden člověk,“ řekl Hrušínský v retrospektivním rozhovoru pro Blesk v roce 2020. Popsal to bez sentimentu a s hereckou přesností: když Peška bolí záda, bolí i jeho. A naopak. Tahle symbióza se netýká jen textu a hereckého projevu, zasahuje právě i do kostýmu, do pohybu, do návyků postavy. Hrušínský nevnímá Peškovu košili jako rekvizitu, kterou si bere a odkládá. Je to spíš druhá kůže, která po dvou dekádách přestala být cizí.
Z původně nevrlého pana domácího se Pešek proměnil v jednu z nejikoničtějších postav české televizní každodennosti. Nova sama s tím pracuje vědomě, teď v červenci publikovala
video s Hrušínského „otevřenou zpovědí“, kde herec vzpomíná na začátky a komentuje i zmizení legendárního Peškova bytu z ateliérů. Kulisa, kterou fanoušci znali dvě dekády, ustoupila Luďkovu bytu, a i to je pro Hrušínského téma, které rezonuje. Zdroj fotografie: Nextfoto Tempo se mění, Pešek zůstává
Hrušínský dnes natáčí zhruba dva až tři dny v měsíci. V rozhovoru pro
PrahaIN.cz z května přiznal, že fyzicky už nezvládne tempo, jaké bylo normální v jeho mladších letech: odpoledne studio, večer divadlo, ráno zkouška. Nové role brát nechce. Ale Ulici a divadlo stále dělá. Na oficiálním profilu TV Nova je jasně uvedeno: v seriálu nekončí. To je důležitý kontext. Omezený počet natáčecích dnů neznamená loučení, znamená to, že produkce i herec hledají způsob, jak Peška udržet při životě, aniž by ho vyčerpali.
Herec při vzpomínkách na Ulici opakovaně zmiňuje dvě jména: Hanu Maciuchovou a Bořivoje Navrátila. O Maciuchové řekl, že natáčet s herečkou takového formátu dávalo scénám jiný rozměr. O Navrátilovi mluvil s respektem k jeho přípravě, i přes těžkou nemoc zvládal natáčet s nasazením, které mladší kolegy zahanbovalo.
Tyhle vztahy formovaly nejen herce, ale i postavu. Pešek je výsledkem tisíců natáčecích dnů, stovek partnerů ve scéně a jednoho kostýmu, který to všechno přežil. Jednadvacet let ve stejné košili není kuriozita. Je to vizitka seriálu, který si hlídá detaily, a herce, pro kterého přestal být Pešek rolí a stal se součástí identity.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová