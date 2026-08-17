Česko v týdnu čekají přeháňky i bouřky. Extrémní teploty nebudou

Česko v týdnu čekají přeháňky i bouřky. Extrémní teploty nebudouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Krajské město Vysočiny má za sebou dlouhou historii. Jihlavák Jaroslav Matějka, kterého řada lidí zná třeba...
Policisté z Kamenice nad Lipou vyjížděli v neděli 16. srpna do Černovic, a to kvůli třem nezletilým opilým...
Jihlavský amfiteátr o uplynulém víkendu žil festivalem Magmafest. A jak dnes po obědě informovala policejní...
Na záchytce v Jihlavě skončil sedmašedesátiletý muž, který řídil pod vlivem alkoholu. Policie ho zastavila...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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