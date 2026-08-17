Velký cenový test nákupu: Stejný košík jsme vložili do čtyř supermarketů, ceny byly extrémně rozdílné

Cenový snímek jsme provedli 16. srpna 2026 v online nabídkách pro pražskou doručovací oblast. U patnácti běžných položek jsme se snažili držet stejné značky, gramáže nebo objemu, aby srovnání nezkreslovaly privátní značky jednotlivých řetězců.
Zvlášť jsme sledovali běžnou cenu a cenu dostupnou v akci či věrnostním programu. Dopravu jsme posuzovali samostatně. Právě stejnou metodiku považujeme za důležitou. Jak jsme ukázali už v našem předchozím srovnání supermarketů, obchod, který vyhraje u jednoho výrobku, může být u jiného výrazně dražší.
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U obyčejného másla vznikl rozdíl 25 korun
Dobře to bylo vidět už u jednoho z nejběžnějších výrobků. Jihočeské máslo Madeta 250 gramů stálo v Tesco Online 34,90 Kč, přičemž předchozí cena byla 54,90 Kč a akce platila do 18. srpna. Globus i Rohlík jej nabízely za 54,90 Kč, zatímco na Košíku jsme našli cenu 59,90 Kč.
Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší variantou tak činil 25 korun na jediném balení. U másla jsme už dříve testovali také poměr ceny a kvality. Tentokrát jsme ale chuť ani složení nehodnotili. Šlo výhradně o to, kolik stojí naprosto stejný výrobek ve stejný den.
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U sýra se pořadí během několika dní může otočit
Ještě názornější byl Madeta Jihočeský Eidam 30 % v balení 100 gramů. Tesco uvádělo běžnou cenu 36,90 Kč a Clubcard cenu 21,90 Kč. Globus měl stejný výrobek zlevněný z 34,90 na 19,90 Kč. Také Košík jej nabízel za 19,90 Kč proti původním 36,90 Kč. Na Rohlíku vycházel na 28,90 Kč místo 36,90 Kč. Jednotlivé akce přitom končily v rozdílných termínech.
Právě tady se ukazuje problém jednoduchých žebříčků typu nejlevnější supermarket. Pořadí není stabilní. Stačí, aby jednomu řetězci skončila akce a jinému začala, a rozdíl v celém košíku se může změnit. Na podobnou cenovou past u akčních výrobků jsme upozorňovali už dříve. Důležitější než procento slevy je vždy konečná cena a cena za jednotku.
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Neplatí ani to, že jeden obchod je levnější u všech dražších položek
U instantní kávy Nescafé Gold Crema 200 gramů bylo pořadí zase jiné. Rohlík ji nabízel za 299,90 Kč, Globus za 319,90 Kč a Košík za 339 Kč. Rozdíly v desítkách korun tedy nevznikají pouze u základních potravin.
Podobné výkyvy jsou důvodem, proč při online nákupu potravin nestačí kontrolovat dva nebo tři nejviditelnější výrobky. Jeden výrazně zlevněný produkt může vytvořit dojem levného obchodu, ale zbytek nákupu už výhodný být nemusí.
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Doprava dokáže část úspory zase vymazat
Do výsledku navíc vstupuje cena dopravy. Rohlík aktuálně uvádí bezplatné doručení při nákupu nad 1 500 Kč. Stejnou hranici pro bezplatné doručení uvádí Tesco, přičemž členové Online Clubu mají dopravu bez poplatku podle podmínek svého plánu. Globus účtuje při doručení domů do hodnoty 1 800 Kč 99 korun a nad tuto částku je doprava zdarma. Košík upozorňuje, že u objednávky pod 749 Kč může připočítat ještě 99 Kč za malý nákup.
Největším překvapením našeho srovnání proto není jeden absolutní vítěz. U másla výrazně vedlo Tesco, u sledovaného eidamu se na nejnižší ceně potkaly Globus a Košík a u kávy vyšel nejlépe Rohlík. Pro domácnost, která chce skutečně ušetřit, proto dává větší smysl porovnat celý košík včetně klubových cen a dopravy, nikoli vybírat obchod podle jedné akční cenovky.
autorský text, redakce, vlastní cenové srovnání