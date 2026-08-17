Devatenáctiletý mladík u Prahy havaroval. Zemřel stejně starý spolujezdec

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Devatenáctiletý mladík u Prahy havaroval. Zemřel stejně starý spolujezdecPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Při havárii osobního auta nedaleko obce Zvole u Prahy zemřel v neděli časně ráno spolujezdec. Auto narazilo do stromu. Řidič byl s těžkým zraněním…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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