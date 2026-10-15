Pět tisíc eur za deset minut s fanoušky. Márquez se postavil vedení MotoGP a otevřel nepříjemnou otázku

Pedro Acosta, Álex Márquez i Álex Rins upozorňují, že při stále náročnějším kalendáři a extrémních podmínkách potřebují také čas na regeneraci. MotoGP chce být atraktivnější pro diváky, jenže její největší hvězdy se obávají, že organizátoři přestávají respektovat jejich fyzické možnosti.
Marc Márquez vynechal akci. Vedení šampionátu přitvrdilo
Spor začal během japonské Grand Prix, kde se Marc Márquez rozhodl neúčastnit jedné z propagačních akcí MotoGP. Šlo o motokárový závod, který měl přispět k atraktivitě celého závodního víkendu. Márquez však po ranním warm-upu potřeboval regenerovat a místo osobní účasti poslal na akci svého dvojníka. Sám později přiznal, že mu organizátoři dali najevo svou nespokojenost.
O týden později dostaly týmy informaci, že vedení šampionátu začne důsledněji vymáhat minimální účast jezdců na propagačních aktivitách. Konkrétním příkladem je Hero Walk, při kterém závodníci procházejí mezi fanoušky, podepisují autogramy a účastní se společných fotografií. Nově se od jezdců požaduje nejméně desetiminutová přítomnost. Pokud povinnost nesplní, hrozí jim finanční pokuta začínající na 5 000 eurech.
Při opakovaném porušování mohou podle zveřejněných informací následovat také přísnější sankce včetně sportovních postihů.
Není přitom potvrzené, že už byla tato pokuta skutečně uložena Álexi Márquezovi. Ten o částce mluvil v souvislosti s novými pravidly a upozornil na jejich možný dopad. Samotné oznámení sankčního systému nelze zaměňovat za doložené potrestání konkrétního závodníka.
Deset minut vypadá nevinně. Jenže závodní víkend není běžný pracovní den
Z pohledu fanouška se může zdát, že desetiminutové setkání nepředstavuje pro profesionálního sportovce žádný zásadní problém. Zvlášť pokud jde o závodníka, který vydělává velké peníze a jehož popularita je postavena právě na zájmu veřejnosti. Jenže MotoGP nefunguje jako běžná kancelářská práce.
Jezdci během jednoho závodního víkendu absolvují tréninky, kvalifikaci, sprint i hlavní závod. Musí zpracovávat technická data, komunikovat s mechaniky a inženýry, účastnit se tiskových povinností a připravovat se na další výjezdy. Současně podstupují velkou fyzickou zátěž. Při brzdění pracují s velkými silami, neustále přenášejí motnost těla a při vysokých teplotách se musejí vyrovnávat s výrazným zatížením organismu.
Právě Indonésie, kde se nový systém začal vymáhat, patří mezi závody s náročnými klimatickými podmínkami. Jezdec tak může po ranním tréninku potřebovat především ochlazení, doplnění tekutin, krátký odpočinek nebo další fyzioterapeutickou péči. Pokud musí místo toho absolvovat propagační povinnost pod přímým sluncem, nemusí být problémem samotných deset minut, ale jejich načasování.
Pedro Acosta upozornil na největší slabinu nového systému
Velmi otevřeně se k novým pravidlům vyjádřil Pedro Acosta. Jezdec KTM připustil, že propagace šampionátu je důležitá a že závodníci někdy skutečně musejí věnovat fanouškům více času. Současně však upozornil, že organizátoři nemohou přistupovat stejně ke každému sportovci bez ohledu na jeho aktuální fyzický stav.
Pokud například jezdec během tréninku spadne a potřebuje regenerovat, neměl by podle Acosty riskovat vlastní přípravu jen proto, aby splnil předepsaný čas na podpisové akci. Španěl zvlášť kritizoval možnost, že by se podobné prohřešky mohly promítnout do sportovních výsledků.
Finanční pokuta je jedna věc. Ztráta pozic na startovním roštu nebo bodů v mistrovství světa už ale zasahuje přímo do závodění. Právě tady začíná být celý spor mnohem závažnější. Pokud by závodník přišel o body v šampionátu proto, že vynechal propagační akci, mohl by podobný trest ovlivnit také boj o mistrovský titul.
Álex Márquez popsal závodění, které marketingové oddělení nevidí
Podobnou kritiku přidal Álex Márquez. Podle něj organizátoři stále zvyšují počet závodů i dalších povinností, ale dostatečně nezohledňují, jak fyzicky náročná jednotlivá vystoupení jsou. Použil konkrétní příklad nedělního závodu, během něhož jezdci absolvovali přibližně 45 minut extrémní zátěže.
V takové situaci podle něj není rozumné automaticky očekávat, že budou okamžitě připraveni na další vystupování před veřejností. Álex Rins zase navrhl praktičtější řešení. Podobné akce by se podle něj mohly přesouvat do krytých prostor, kde by jezdci nebyli vystaveni dalšímu horku. To je důležitý detail.
Závodníci totiž nevystupují proti setkávání s fanoušky jako takovému. Upozorňují především na potřebu přizpůsobit jeho podobu zdravotnímu stavu a podmínkám konkrétního víkendu. Takový požadavek není v rozporu s komerčními zájmy šampionátu. Naopak může pomoci vytvořit systém, který bude dlouhodobě fungovat bez zbytečných konfliktů.
Liberty Media chce z MotoGP větší produkt. A potřebuje k tomu hvězdy
Současný vývoj MotoGP nelze oddělit od vstupu Liberty Media. Společnost, která stojí také za komerčním rozvojem Formule 1, vidí v motocyklovém šampionátu výrazný potenciál. MotoGP má rychlé závody, atraktivní osobnosti, nebezpečné souboje a globální fanouškovskou základnu. Z obchodního hlediska je proto pochopitelné, že vedení chce závodníky více zapojovat do propagace.
Fanoušci nekupují vstupenky pouze kvůli motocyklům. Přicházejí také za konkrétními jezdci. Pro dítě, které se na okruhu poprvé setká s Marcem Márquezem nebo Pedrem Acostou, může společná fotografie či autogram představovat nezapomenutelný zážitek.
Zároveň takové kontakty pomáhají vytvářet dlouhodobý vztah mezi fanoušky a sportem. Jenže právě zde má komerční strategie své limity. Největší hvězdy MotoGP jsou atraktivní především proto, co předvádějí na závodní trati. Pokud by propagační povinnosti začaly negativně ovlivňovat jejich fyzickou připravenost, mohl by šampionát oslabovat svůj hlavní produkt.
Formule 1 ukazuje příležitost i možné riziko
Liberty Media během posledních let ukázala, jak výrazně může proměnit prezentaci motorsportu. Formule 1 se díky dokumentárním sériím, sociálním sítím, fanouškovským akcím a dalším marketingovým aktivitám otevřela publiku, které dříve závody příliš nesledovalo. Pro MotoGP je takový úspěch pochopitelně lákavý.
Jenže formule a motocykly se v některých zásadních ohledech liší. Závodníci MotoGP jsou při jízdě fyzicky vystaveni podstatně přímějším nárazům a kontaktu s motocyklem. Každý pád může znamenat zranění, které následně komplikuje nejen závodění, ale také všechny další povinnosti. Právě proto by mechanické přenesení propagačního modelu z jednoho sportu do druhého nemuselo být ideální.
To neznamená, že jezdci Formule 1 mají výrazně jednodušší pracovní program. Také oni čelí rozsáhlým mediálním a komerčním závazkům. Rozdíl spočívá především v tom, že každý šampionát musí zohledňovat vlastní fyzické nároky.
Kdo má rozhodovat o čase profesionálního závodníka?
Celý spor nakonec otevírá otázku, kterou moderní profesionální sport řeší stále častěji. Závodník je současně sportovcem, zaměstnancem či smluvním partnerem týmu, reklamní tváří sponzorů a jednou z hlavních součástí obchodní nabídky pořadatele. Každá z těchto rolí s sebou přináší vlastní povinnosti.
Problém vzniká ve chvíli, kdy se jejich požadavky začnou překrývat. Tým potřebuje, aby byl jezdec připravený na kvalifikaci. Pořadatel chce jeho účast na fanouškovské akci. Sponzor očekává fotografování a televizní partneři potřebují rozhovory.
V ideálním případě jsou tyto aktivity koordinované. Pokud se však jejich množství zvyšuje bez dostatečného prostoru pro odpočinek, může se z profesionálního závodníka stát člověk, který nemá prakticky žádnou kontrolu nad vlastním časem během závodního víkendu.
Marc Márquez a jeho kolegové proto podle všeho nepožadují zrušení marketingových povinností. Chtějí, aby se při jejich plánování a případném trestání přihlíželo také k aktuálním okolnostem.
Spor nemusejí rozhodnout pokuty, ale schopnost domluvit se
MotoGP má právo usilovat o větší atraktivitu a organizátoři mohou legitimně požadovat plnění smluvně stanovených povinností. Stejně oprávněné je ale očekávání jezdců, že vedení šampionátu bude respektovat jejich zdravotní stav a fyzickou náročnost závodění.
Problém proto nemusí být v samotné existenci Hero Walk ani ve stanovení desetiminutového minima. Zásadní bude způsob, jakým se pravidla uplatní v praxi. Pokud budou obsahovat rozumné výjimky a umožní přizpůsobovat účast konkrétním podmínkám, mohou fungovat bez větších komplikací.
Jestliže se však z nich stane rigidní systém, v němž se porušení povinnosti automaticky trestá bez ohledu na okolnosti, lze očekávat pokračování konfliktu. A tentokrát proti vedení nevystupuje okrajový jezdec, jehož slova snadno zapadnou. Ozval se Marc Márquez, jedna z nejvýraznějších osobností celé MotoGP.
Šampionát může svým hvězdám nařídit deset minut s fanoušky. Mnohem složitější ale bude přesvědčit je, že nový systém respektuje také jejich hlavní práci – závodit co nejrychleji a co nejbezpečněji.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Motorsport.com – MotoGP to fine riders €5,000 for failing to attend promotional events [2], AS – MotoGP se rebela: Nos están llevando al límite [3], GPblog – Marc Márquez criticises new MotoGP promotional obligations [4].