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Zlomené prsty na ruce, kterou brzdí. Fernández se musel naučit nový pohyb a v MotoGP dojel druhý

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Raúl Fernández měl po sobotním pádu v Indonésii dva zlomené prsty. Pro jezdce MotoGP by to samo o sobě představovalo vážný problém, jenže Španěl měl zraněný také ukazováček pravé ruky, kterým obvykle ovládá přední brzdu. Jeho tým proto musel během několika hodin upravit nastavení motocyklu a Fernández se naučil brzdit prostředníčkem. V nedělním závodě přesto dlouho vedl a nakonec skončil druhý. Předvedl jeden z nejpozoruhodnějších výkonů celého víkendu.
Zlomené prsty na ruce, kterou brzdí. Fernández se musel naučit nový pohyb a v MotoGP dojel druhý

Zlomené prsty na ruce, kterou brzdí. Fernández se musel naučit nový pohyb a v MotoGP dojel druhý

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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