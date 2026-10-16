Microsoft ukázal notebook za 170 tisíc a míří přímo proti Applu. Nabízí něco, co MacBook Pro nikdy neměl

Dne 31. května 2026 Microsoft na svém blogu představil notebook, který podle všeho cílí i na zákazníky MacBooků Pro. Nejde přitom jen o marketingová hesla. Na produktové stránce Surface Laptop Ultra se objevuje slogan „Break up with your MacBook“ a v americkém Microsoft Storu lze při nákupu údajně využít program výkupu staršího zařízení, včetně MacBooku Pro.
Podle uvedených informací se nejvyšší konfigurace s 128 GB paměti LPDDR5x a 1TB SSD prodává na Alze za 170 990 Kč. Jednou z hlavních odlišností oproti MacBooku Pro má být 15palcový dotykový displej v klasickém notebookovém provedení. Apple se totiž dotykovým obrazovkám v MacBoocích dlouhodobě vyhýbá, zatímco Microsoft na nich staví část identity svého zařízení.
Proč Apple dotykový MacBook nechce a Microsoft ano
Craig Federighi v rozhovoru pro WIRED vysvětlil, proč Apple nepovažuje dotykový displej za ideální řešení pro klasický MacBook. Při práci na notebooku má uživatel ruce obvykle položené na klávesnici nebo v její blízkosti. Opakované zvedání paže k obrazovce proto může být únavné. Apple navíc dosud nepřesvědčily výhody, které by dotykové ovládání v klasickém notebooku přineslo. Podobný názor dříve vyjádřil také Jony Ive v rozhovoru pro CNET, když uvedl, že Mac „není to pravé místo“ pro multitouch.
Microsoft se vydává opačným směrem. Surface Laptop Ultra má nabízet 15palcový panel s rozlišením 3 270 × 2 180 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Uživatel tak může přímo na obrazovce ovládat aplikace prsty, přibližovat obsah, posouvat stránky nebo podepisovat dokumenty.
Podle uvedených specifikací však displej nepodporuje pero. Nejde tedy o plnohodnotnou náhradu zařízení určeného pro kreslení a práci se stylusem. Dotykové ovládání tu slouží především jako doplněk klávesnice a trackpadu, nikoli jako jejich náhrada.
Co se skrývá pod kapotou za 170 tisíc
Podle uvedeného popisu má Surface Laptop Ultra využívat platformu Nvidia RTX Spark, která kombinuje procesorovou architekturu Grace s grafickou architekturou Blackwell. Uvedené parametry je však nutné ověřit proti oficiálním specifikacím konkrétního notebooku. Samotné označení RTX Spark totiž neodpovídá běžnému názvosloví mobilních grafických čipů GeForce RTX.
Mezi hlavní parametry údajné nejvyšší konfigurace patří:
- Paměť: 128 GB sjednocené paměti LPDDR5x
- Úložiště: 1TB SSD
- GPU: uváděný čip RTX Spark N1X s podporou technologií CUDA, OptiX, DLSS a Reflex
- Displej: 15palcový dotykový panel s rozlišením 3 270 × 2 180 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz
- Systém: Windows 11 Pro pro platformu Arm
- Porty: HDMI, USB-A, čtečka karet SD a magnetický nabíjecí konektor USB-C
- Napájecí adaptér: 140 W v balení
Základní konfigurace s 24 GB paměti a 512GB SSD má podle uvedených údajů v Česku začínat na 79 990 Kč. Mezi základním a nejvyšším modelem mají být dostupné také varianty s 32 GB paměti.
Všechny konfigurace mají používat Windows 11 na platformě Arm. Část aplikací lze na takovém zařízení spouštět nativně, zatímco programy určené pro procesory x86 a x64 mohou podle konkrétní aplikace fungovat prostřednictvím emulace. U specializovaného softwaru, starších utilit a různých pluginů je proto vhodné před nákupem ověřit kompatibilitu.
Surface vs. MacBook Pro: ekosystémy, ne jen čísla
Srovnávat Surface Laptop Ultra s MacBookem Pro pouze podle technických parametrů nestačí. Dokud nebudou k dispozici nezávislé testy srovnatelných konfigurací ve stejných profesionálních aplikacích, nelze spolehlivě rozhodnout, který notebook nabídne vyšší výkon v konkrétních úlohách. Smysluplnější je proto zaměřit se také na software a celý ekosystém, ve kterém zařízení funguje.
Notebook založený na technologiích Nvidie může být zajímavý především pro uživatele, kteří využívají CUDA a OptiX, například při výpočtech, práci s 3D grafikou nebo vývoji umělé inteligence. Podle konkrétní konfigurace a softwaru může nabídnout také možnosti lokálního spouštění AI modelů. To může omezit potřebu posílat data do cloudu a platit za využívání externích API. Skutečné možnosti ale závisejí na velikosti modelu, dostupné paměti, výkonu zařízení a použitém softwaru. Samotná přítomnost grafického čipu Nvidia nezaručuje, že každý model půjde spustit lokálně nebo že jej bude možné bez úprav přenést na jiné zařízení.
MacBook Pro s čipem M5 Max má podle uvedených údajů nabídnout až 40jádrový grafický procesor, propustnost paměti 614 GB/s a hardwarovou akceleraci vybraných videoformátů, včetně H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW a AV1. Pro práci s videem, zejména v prostředí optimalizovaném pro ProRes, a pro uživatele, kteří využívají další zařízení a služby Applu, tak může jít o velmi dobrou volbu.
Cenové srovnání je potřeba brát s rezervou. MacBook Pro s 128 GB paměti a 2TB SSD má u autorizovaného prodejce podle uvedených údajů stát přibližně 207 490 Kč, tedy asi o 36 500 Kč více než nejvyšší konfigurace Surface Laptop Ultra. MacBook však nabízí dvojnásobnou kapacitu úložiště, takže nejde o zcela rovnocenné srovnání. Před rozhodnutím je navíc vhodné ověřit ceny, dostupnost i parametry obou zařízení u konkrétních prodejců.
Kdy a pro koho to dává smysl
Podle uvedených informací má Alza přijímat předobjednávky. Základní model má být dostupný od 21. října 2026, prostřední konfigurace od 23. října a nejvyšší varianta za 170 990 Kč od 6. listopadu 2026. Tyto termíny i ceny je vhodné před nákupem ověřit přímo u prodejce.
Surface Laptop Ultra by mohl dávat největší smysl pro:
- Vývojáře a týmy zaměřené na datovou vědu, které pracují s lokální umělou inteligencí a nástroji pro Windows
- 3D tvůrce a CAD inženýry, kteří využívají CUDA, OptiX a další technologie Nvidie
- Video editory, jejichž aplikace dokážou efektivně využít akceleraci grafickým procesorem
- Profesionály, kteří chtějí dotykový 15palcový displej, velkou kapacitu paměti a širokou nabídku portů včetně HDMI a čtečky SD karet
Pro uživatele, kteří jsou pevně spojeni s macOS, pracují převážně s ProRes a využívají ekosystém Applu, může být MacBook Pro i nadále praktičtější volbou. Pokud naopak potřebujete především kancelářský notebook, nemusí být takto drahé zařízení vůbec nutné. Běžnou práci často zvládnou i cenově dostupnější modely Surface.
Surface Laptop Ultra tedy nemusí být lepším MacBookem Pro pro každého. Jeho hlavní předností má být kombinace dotykového displeje, vysoké kapacity paměti a výkonu pro specifické profesionální úlohy. Pro uživatele, kteří spoléhají na technologie Nvidie a chtějí ovládat notebook také přímo přes obrazovku, může být zajímavou alternativou. Před nákupem je však důležité ověřit uvedené technické parametry, dostupnost i kompatibilitu používaného softwaru.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda