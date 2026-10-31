Uvolněte místo v telefonu bez mazání fotek a aplikací. Zbytečně zabírají i několik gigabajtů

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Plný telefon nemusí ihned znamenat, že máte přespříliš fotek. Místo totiž tiše požírají i všelijaká data, o kterých ani nevíte.
Samsung Galaxy S10, Android telefon

Samsung Galaxy S10, Android telefon

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 31.10.2026 09:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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