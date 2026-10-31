Uvolněte místo v telefonu bez mazání fotek a aplikací. Zbytečně zabírají i několik gigabajtů

Většina lidí při hlášce „Nedostatek úložiště“ otevře galerii a začne mazat fotky. Případně odinstaluje několik aplikací, které zrovna nepoužívá. Jenže skuteční žrouti místa se často skrývají jinde: v mezipaměti aplikací, staženém obsahu pro offline použití, médiích z chatů, zapomenutých souborech ve složce Stažené nebo v koši, kde smazané fotky zůstávají dalších 30 dní. Dohromady mohou v běžně používaném telefonu zabírat několik gigabajtů. Přitom se jich často zbavíte mnohem snadněji než zdlouhavým tříděním tisíců fotografií.
Kde se ty gigabajty vlastně berou
Začněte tím, že v nastavení telefonu otevřete přehled úložiště a podíváte se, kolik místa zabírají jednotlivé aplikace. Nejde přitom jen o velikost samotné aplikace, ale také o všechna data, která si ukládá do telefonu. Výsledek vás možná překvapí.
Mezipaměť aplikací. Aplikace si ukládají dočasná data, aby se jejich obsah při příštím spuštění načítal rychleji. Instagram, TikTok i webové prohlížeče tak mohou postupně zabírat stále více místa. Tyto soubory lze zpravidla bezpečně smazat, aniž byste přišli o přihlášení nebo nastavení aplikace. Offline obsah. Spotify ukládá kromě dat v mezipaměti také hudbu a podcasty stažené pro poslech bez připojení k internetu. Pokud si stáhnete několik playlistů a později na ně zapomenete, mohou zabírat i několik gigabajtů. Média z chatů. WhatsApp, Telegram i Messenger ukládají do telefonu fotografie, videa, GIFy a hlasové zprávy, které vám ostatní posílají. Telegram umožňuje nastavit limity mezipaměti i dobu uchovávání médií v zařízení. Ve WhatsAppu zase můžete velké soubory snadno najít v sekci Úložiště a data > Správa úložiště. Složka Stažené. PDF z e-mailu, faktura nebo obrázek z webu. Stažené soubory zůstávají v telefonu, dokud je sami nesmažete nebo nepřesunete jinam. Koš galerie. Na iPhonu i mnoha telefonech s Androidem se smazané fotografie nejprve přesunou do koše nebo alba Nedávno smazané. Zpravidla tam zůstávají až 30 dní a po tuto dobu mohou dál zabírat místo.
Některé telefony Samsung navíc zobrazují část těchto dat v kategorii „Ostatní“. Ta může zahrnovat různé systémové soubory, data aplikací i dočasné soubory. Pokud jste se na tuto kategorii dosud nepodívali, možná právě tam objevíte překvapivě velkou část obsazeného úložiště.
Jak uvolnit místo na iPhonu
Začněte v nabídce
Nastavení > Obecné > Úložiště iPhonu. Systém zobrazí přehled využití úložiště podle kategorií a pod ním seznam aplikací, obvykle seřazených podle toho, kolik místa zabírají. Zároveň může nabídnout doporučení, například odložení nepoužívaných aplikací nebo kontrolu velkých souborů.
Funkce
Odložit aplikaci odstraní samotnou aplikaci, ale ponechá její dokumenty a data. Na ploše zůstane její ikona a po opětovném stažení můžete pokračovat tam, kde jste skončili, pokud je aplikace stále dostupná v App Storu. Klasické smazání aplikace naproti tomu odstraní také její lokálně uložená data, i když informace synchronizované s účtem nebo uložené v cloudu mohou zůstat zachované.
U fotografií může výrazně pomoci funkce
iCloud Fotky s volbou Optimalizovat úložiště iPhonu. Originály v plném rozlišení se ukládají do iCloudu a v telefonu mohou zůstat menší verze, které zabírají méně místa. Tato funkce ovšem vyžaduje dostatek volného místa v iCloudu.
Pozor na jednu důležitou věc: pokud máte zapnuté iCloud Fotky a smažete fotografii na iPhonu, smaže se také z ostatních zařízení synchronizovaných se stejným účtem Apple. Smazané fotografie navíc obvykle zůstávají až 30 dní v albu Nedávno smazané. Pokud potřebujete uvolnit místo okamžitě, můžete toto album otevřít a obsah trvale odstranit. Jen počítejte s tím, že takto smazané snímky už běžným způsobem neobnovíte.
Pokud na iPhonu používáte Google Fotky, můžete využít funkci pro uvolnění místa v zařízení. Ta odstraní z telefonu fotografie a videa, která jsou bezpečně zálohovaná v účtu Google. Uvolněné místo se ale může projevit až po odstranění položek také z alba Nedávno smazané v aplikaci Fotky od Applu. Před potvrzením se vždy ujistěte, že jsou soubory skutečně zálohované.
Jak uvolnit místo na Androidu
Na telefonech s čistým Androidem najdete přehled úložiště v nabídce
Nastavení > Úložiště. Podle konkrétní verze systému zde můžete najít také doporučení, jak místo uvolnit, například odstraněním nepotřebných souborů nebo kontrolou staženého obsahu.
Pomoci může i aplikace
Files by Google. V sekci Vyčistit nabízí přehled nepotřebných souborů, starých stažených položek a dalších dat, která můžete bezpečně odstranit. Před potvrzením si ale vždy zkontrolujte, co přesně mažete.
U jednotlivých aplikací je důležité rozlišovat mezi dvěma možnostmi:
Akce Co smaže Je to bezpečné? Vymazat mezipaměť (Clear cache) Dočasná data, například náhledy a další pomocné soubory Obvykle ano. Aplikace může při příštím spuštění načítat obsah o něco pomaleji, protože si část dat vytvoří znovu. Vymazat data (Clear storage) Lokální data aplikace, včetně nastavení, přihlášení a některých uložených souborů Opatrně. Aplikace se může vrátit do původního stavu a můžete přijít o neuložená nebo nezálohovaná data. Před použitím této možnosti si ověřte, co se odstraní.
Konkrétní názvy a umístění položek v nastavení se liší podle výrobce i verze systému. U telefonů Samsung hledejte správu úložiště v nabídce
Péče o zařízení > Úložiště. U některých telefonů Xiaomi najdete nástroje pro čištění v sekci Nastavení > O telefonu > Úložiště nebo v aplikaci Zabezpečení. Názvy se mohou lišit, princip ale zůstává stejný.
Na některých novějších zařízeních s Androidem je dostupná také
archivace aplikací. Ta umožňuje odstranit část aplikace, která zabírá místo, a přitom zachovat její ikonu a osobní data pro případné pozdější obnovení. Dostupnost této funkce závisí na verzi systému, zařízení a podpoře ze strany aplikace. Proč začínat přehledem, ne galerií
Smazání dvaceti fotografií z dovolené může ušetřit jen několik desítek až stovek megabajtů. Vyčištění mezipaměti aplikace, která ukládá velké množství dat, může přinést výrazně větší úsporu. Ve WhatsAppu stačí otevřít nabídku Úložiště a data > Správa úložiště a prohlédnout si největší soubory. Často tam najdete videa z konverzací, na která jste už dávno zapomněli.
U Spotify se vyplatí zkontrolovat stažené playlisty a podcasty, které už neposloucháte. Telegram zase umožňuje nastavit automatické mazání mezipaměti po určité době, takže se starší média nebudou v telefonu hromadit donekonečna.
Ještě jedna drobnost: WhatsApp upozorňuje, že údaj o využitém úložišti v aplikaci se nemusí přesně shodovat s číslem, které zobrazuje systém telefonu. Pokud se hodnoty liší, nemusí to znamenat chybu. Aplikace a operační systém mohou data počítat odlišným způsobem.
Po vyčištění se mezipaměť začne při dalším používání aplikací znovu plnit. Nemá proto smysl očekávat, že jediné smazání dočasných souborů vyřeší problém navždy. Pravidelná kontrola úložiště jednou za měsíc nebo dva však může zabránit tomu, aby se zbytečná data znovu nahromadila. Na iPhonu vám práci usnadní odkládání nepoužívaných aplikací, zatímco na Androidu mohou pomoci dostupné funkce archivace a čištění úložiště.
Než příště začnete mazat fotografie, otevřete si přehled úložiště a podívejte se, které aplikace zabírají nejvíc místa. Možná zjistíte, že největším žroutem není žádná vzpomínka z dovolené, ale aplikace, kterou používáte každý den a která si v telefonu postupně hromadí data.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman