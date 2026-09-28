Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

V Praze leží přístav, který propojil vlak, silnici i řeku na jednom místě. Uměle vyhloubená zátoka fungovala jako logistický uzel Evropy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V dolních Holešovicích se dodnes rozprostírá osm hektarů vodní plochy, kolem níž stojí secesní budovy staré přes sto let. Holešovický přístav býval nejsofistikovanějším logistickým uzlem české metropole.
V Praze leží přístav, který propojil vlak, silnici i řeku na jednom místě. Uměle vyhloubená zátoka fungovala jako logistický uzel Evropy

V Praze leží přístav, který propojil vlak, silnici i řeku na jednom místě. Uměle vyhloubená zátoka fungovala jako logistický uzel Evropy

Zdroj: Foto: Pavel Culek / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Brusel chce od roku 2029 zpoplatnit emise letů mimo EU. O ceně letenky do Egypta může rozhodnout místo, kde přestupujete
Brusel chce od roku 2029 zpoplatnit emise letů mimo EU. O ceně letenky do Egypta může rozhodnout místo, kde přestupujete
Na TikToku nasbíral pojem „alpský rozvod“ miliony zhlédnutí. Muži na túrách opouštějí partnerky, za vzorcem stojí soutěživost
Na TikToku nasbíral pojem „alpský rozvod“ miliony zhlédnutí. Muži na túrách opouštějí partnerky, za vzorcem stojí soutěživost

TikTokem se šíří „alpský rozvod“, virální trend, který pojmenovává situaci, kdy muž opustí partnerku...

S každými 10 km od Etny klesá výskyt rakoviny. Vulkanické plyny obsahují těžké kovy a radioaktivní částice, které kontaminují vodu i půdu
S každými 10 km od Etny klesá výskyt rakoviny. Vulkanické plyny obsahují těžké kovy a radioaktivní částice, které kontaminují vodu i půdu

Sicílie patří mezi nejoblíbenější letní destinace českých turistů. Čedok i Invia nabízejí poznávačky s...

Týdenní kúra za 3 500 Kč v lázních, kde se léčil i Kafka. Cenu drží dole unikátní minerální složení pramenů, díky němuž funguje bez nákladné infrastruktury
Týdenní kúra za 3 500 Kč v lázních, kde se léčil i Kafka. Cenu drží dole unikátní minerální složení pramenů, díky němuž funguje bez nákladné infrastruktury

Dvacet pět kilometrů od Liberce, v údolí pod Smědavskou horou, stojí lázeňský resort s tradicí sahající do...

Karel IV. nechal v roce 1366 napustit rybník, dnes má písečné pláže a hloubku 12 metrů. Za proměnou stojí 650 let sedimentace
Karel IV. nechal v roce 1366 napustit rybník, dnes má písečné pláže a hloubku 12 metrů. Za proměnou stojí 650 let sedimentace

Rok 1366. Kronikář Beneš Krabice z Weitmile zaznamenává, že Karel IV. dal pod hradem Bezdězem zbudovat...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.