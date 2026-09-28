Francouzské seniorky po 60 vytahují na podzim tenhle kabát. Prodlouží jim postavu a uberou vizuálně hned 8 kg

Když se v Paříži začne ochlazovat, dámy v letech nesahají po ničem složitém. Stačí jim jeden kus svrchního oblečení, který mají ve skříni třeba řadu let a pořád vypadá elegantně. Kila z váhy samozřejmě neubere. Umí ale zařídit, že postava působí vyšší a štíhlejší, a to docela znatelně. Karamelový kabát pod kolena
Řeč je o dlouhém kabátu ve velbloudí barvě, které se v módě říká camel. Tenhle teplý odstín béžové se na podzim i v zimě vrací každý rok a sluší k džínům stejně jako k šatům. Francouzské módní weby ho ženám po šedesátce doporučují jako kousek, na kterém se dá postavit celý podzimní šatník.
Hlavní kouzlo je v délce. Kabát, který sahá pod kolena, vytvoří jednu dlouhou plochu od ramen skoro až k botám, a oko pak vnímá celou postavu jako protáhlejší. Rovný nebo jen jemně tvarovaný střih tenhle dojem ještě posílí.
Přečtěte si také: Ani baleríny, ani tenisky. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 typ bot, který nebolí a opticky prodlouží nohy Foto: Freepik.com Nechte ho rozepnutý
Nejjednodušší trik nestojí vůbec nic. Když kabát necháte volně rozepnutý, vzniknou po obou stranách těla dvě svislé linie. Pohled po nich sklouzne shora dolů a postava tím opticky získá na výšce.
Foto: Freepik.com Pas se nesmí ztratit
Na co si dát pozor? Úplně rovný kabát, který nikde nenaznačí pas, dokáže postavu naopak rozšířit. Stylisté tomu říkají krabicový efekt, protože tělo pod ním působí jako jeden velký hranol.
Pomůže pásek, který se k mnoha dlouhým kabátům dodává, nebo model lehce projmutý v pase. Kabát přitom může sedět pohodlně a volně. Důležitý je jen ten jeden užší bod v pase, díky kterému silueta dostane tvar.
Přečtěte si také: Ženy po 60 už nikdy nenoste tyto 3 barvy. Kosmetička prozradila, že zvýrazní každou vrásku Pod kabát jeden odstín
Pod velbloudí kabát se skvěle hodí oblečení ve stejné barevné rodině. Třeba smetanový rolák, pískové kalhoty a světlé kotníkové boty spolu splynou do jedné plynulé linie. Outfit v jedné barvě od hlavy k patě patří k nejspolehlivějším způsobům, jak vypadat vyšší a štíhlejší.
Kdo se nechce oblékat celý do světlého, může pod kabát zvolit třeba tmavě modrou nebo šedou. Stačí, když horní i spodní díl ladí do stejného tónu a postavu nic nepřetíná napříč. Takový kabát se pak jen tak neokouká a v šatníku vydrží spoustu sezón.
Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.extrainspirace.cz/velka-chyba-ceskych-seniorek-pri-vyberu-kabatu-tento-strih-nosi-30-let-a-postava-v-nem-vypada-zhroucena-o-1-velikost/, https://www.fashiola.cz/fashion-blog/jak-nosit-camel-coat.html, https://www.facestar.cz/kabaty-ktere-opticky-ubiraji-kila-zvolte-pro-chladne-dny-stihlejsi-siluetu-vyberte-si-z-galerie/, https://www.littlecigogne.com/blog/s-habiller-avec-manteau-long, https://lepetitplacard.store/blogs/nouveau-blog/comment-shabiller-apres-60-a, https://www.carolina.cz/poridte-si-velbloudi-kabat.-je-univerzalni-a-nadcasovy, https://www.lesdeuxbiches.com/style-60-ans.html, https://www.laredoute.fr/lndng/ctlg.aspx?artcl=manteau-long-femme-camel Přečtěte si také: Ani kozačky, ani tenisky. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 typ bot, který je pohodlný a hodí se ke všemu