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Francouzské seniorky po 60 vytahují na podzim tenhle kabát. Prodlouží jim postavu a uberou vizuálně hned 8 kg

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Dennívýzva
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Když se v Paříži začne ochlazovat, dámy v letech nesahají po ničem složitém. Stačí jim jeden kus svrchního oblečení, který mají ve skříni třeba řadu let a pořád vypadá elegantně. Kila z váhy samozřejmě neubere. Umí ale zařídit, že postava působí vyšší a štíhlejší, a to docela znatelně.
Francouzské seniorky po 60 vytahují na podzim tenhle kabát. Prodlouží jim postavu a uberou vizuálně hned 8 kg

Francouzské seniorky po 60 vytahují na podzim tenhle kabát. Prodlouží jim postavu a uberou vizuálně hned 8 kg

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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